5 мифов об аллергии на животных, в которые вы зря верите

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус, д.м.н., профессор, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области в эксклюзивном интервью Детям Mail.ru развеял главные мифы об аллергии на животных.
Миф No1. В доме с младенцем животным не место
Все наоборот. Если в доме живет кошка или другое животное, то уже во время беременности и в первые годы жизни у ребенка вырабатывается толерантность к этому раздражителю. В этом случае малыш будет в меньшей степени склонен к проявлению аллергических реакций на четвероногих членов семьи.
Миф No2. Если у ребенка аллергия на животных, то она сразу даст о себе знать
Семья с маленьким ребенком решила завести кошку, но родители не хотят рисковать — вдруг у малыша аллергия, и животное придется возвращать? Они идут в гости к друзьям, у которых уже есть кошка, и ждут, не проявится ли у ребенка негативная реакция на нее.
Тут есть одна хитрость. Аллергия — это процесс, когда организм сначала встречает «врага», а затем вырабатывает специфические антитела типа IgE. И только на второй, третий, а то и четвертый раз возникнет реакция. Так что если ребенок поиграет с чужой кошкой или собакой, то никаких последствий вы не увидите.
Пробы не сдавали. Просто когда ходили в гости к тем, у кого кот. После часа пребывания у них глаза красные становились, чихали...
Организму нужно время, чтобы сформировать аллергическую реакцию. Так что ребенка нужно будет несколько раз в течение 2-3 недель приводить в дом с кошкой, а затем еще подождать 2-3 месяца.
Существует и более быстрый, но менее достоверный скрининговый тест. Однако к нему чаще обращаются, если нужно оперативно выяснить, нет ли у ребенка аллергии на лекарства. Такой тест делается с помощью анализа крови из пальца — за 15 минут прямо в кабинете врача.
Детям постарше рекомендуется делать провокационный тест, прик-тест (пробы с помощью укола) или скарификационную пробу.
Миф No3. Аллергены накапливаются в организме и вызывают неожиданные обострения
Непонятно, как появился этот миф, и почему некоторые полагают, что у ребенка больше шансов стать аллергиком, если он живет бок о бок с собакой или котом. Аллергия — это не пыль, которая накапливается, а нетипичная реакция иммунной системы на типичное событие, раздражитель.
Склонность к аллергии передается генетически, поэтому если у ребенка — родители-аллергики, то велика вероятность, что и малыш будет нетипично реагировать на пыль, морепродукты, пыльцу или животных.
Миф No4. Это гипоаллергенная порода
Таких пород не существует, это сказки. В США пытались вывести кошек с мутировавшим белком, который якобы не вызывал аллергических реакций. Но медицинскими разработками это не подкреплено. Так что это просто коммерческий проект, поскольку стоят такие кошки довольно дорого.
Если анализы показали аллергию на кошку, лучше не искать гипоаллергенные породы, а присмотреться, например, к собаке или попугаю. Если у ребенка аллергическая реакция на одно животное, то это не значит, что ему вообще нельзя заводить питомцев.
Миф No5. При первых признаках аллергии от животного нужно скорее избавляться
Сын покрылся волдырями, сопли, кашель, конъюнктивит, весь чесался. Но собаку отдать не дал. И через неделю, видимо, наступило привыкание и все эти симптомы сошли на нет.
Если все же причина плохого самочувствия ребенка кроется в животном, то возможны два варианта развития событий. С точки зрения эффективности, конечно, лучше всего удалить опасный раздражитель из дома.
Но если питомец — полноправный член семьи, то можно попробовать лечить ребенка. Против аллергии на кошку или собаку проводят аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ). Она помогает организму адаптироваться к присутствию аллергена и воспринимать его без агрессивного ответа. В среднем нужно три года регулярного лечения, чтобы организм стал толерантен к раздражителю.
Кроме того, придется соблюдать простые правила поведения в доме. Так, кошку или собаку нельзя пускать в спальню ребенка — пусть общаются в других комнатах.
После каждой совместной игры ребенку надо мыть руки, иначе малыш непременно поднесет их к лицу, и мы получим реакцию. И, конечно, важна влажная уборка: чем меньше концентрация аллергенов в воздухе, тем лучше.
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