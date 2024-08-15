5 мифов об аллергии на животных, в которые вы зря верите

Тут есть одна хитрость. Аллергия — это процесс, когда организм сначала встречает «врага», а затем вырабатывает специфические антитела типа IgE. И только на второй, третий, а то и четвертый раз возникнет реакция. Так что если ребенок поиграет с чужой кошкой или собакой, то никаких последствий вы не увидите.