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Иракская резня бензопилой: Террористы ИГ заживо распилили 9 детей (18+)

1 сентября террористы запрещенной в РФ организации "ИГИЛ" в осажденном городе Мосул, Ирак, публично распилили пополам 9 детей.

Иракская резня бензопилой: Террористы ИГ заживо распилили 9 детей (18+)
По сообщению иракских СМИ, девять молодых людей, не достигшие 18-летнего возраста, были публично казнены согласно решению шариатского суда за принадлежность к фракции сопротивления против ИГИЛ. Молодые люди были привязаны к столбу на площади, и друг за другом были разделены пополам бензопилой.

Сообщение поступило от источника, пожелавшего остаться неизвестным: "Смертный приговор вынесен BUBK шариатского суда. Юноши должны быть привязаны к железным столбам в центре Таль Афар на площади в Мосуле, а затем разрезаны пополам с электрической бензопилой".

Несмотря на важность события, об это написали только некоторые иностранные СМИ. Широкой огласке история не придается. Ниже прилагаются фото, сделанное очевидцем после проведения казни.
Иракская резня бензопилой: Террористы ИГ заживо распилили 9 детей (18+)
СМИ сообщают, что девятеро несовершеннолетних вели повстанческую войну против "Исламского Государства", притворяясь его членами. К их сожалению, замысел не удался, и террористы распознали повстанцев. После чего, они были публично казнены. По предварительным данным подросткам было от 14 до 16 лет.
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