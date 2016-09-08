Иракская резня бензопилой: Террористы ИГ заживо распилили 9 детей (18+)

По сообщению иракских СМИ , девять молодых людей, не достигшие 18-летнего возраста, были публично казнены согласно решению шариатского суда за принадлежность к фракции сопротивления против ИГИЛ. Молодые люди были привязаны к столбу на площади, и друг за другом были разделены пополам бензопилой.

Сообщение поступило от источника, пожелавшего остаться неизвестным: "Смертный приговор вынесен BUBK шариатского суда. Юноши должны быть привязаны к железным столбам в центре Таль Афар на площади в Мосуле, а затем разрезаны пополам с электрической бензопилой".

Несмотря на важность события, об это написали только некоторые иностранные СМИ. Широкой огласке история не придается. Ниже прилагаются фото, сделанное очевидцем после проведения казни.