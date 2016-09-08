Иракская резня бензопилой: Террористы ИГ заживо распилили 9 детей (18+)

1 сентября террористы запрещенной в РФ организации "ИГИЛ" в осажденном городе Мосул, Ирак, публично распилили пополам 9 детей.
По сообщению иракских СМИ, девять молодых людей, не достигшие 18-летнего возраста, были публично казнены согласно решению шариатского суда за принадлежность к фракции сопротивления против ИГИЛ. Молодые люди были привязаны к столбу на площади, и друг за другом были разделены пополам бензопилой.
Сообщение поступило от источника, пожелавшего остаться неизвестным: "Смертный приговор вынесен BUBK шариатского суда. Юноши должны быть привязаны к железным столбам в центре Таль Афар на площади в Мосуле, а затем разрезаны пополам с электрической бензопилой".
Несмотря на важность события, об это написали только некоторые иностранные СМИ. Широкой огласке история не придается. Ниже прилагаются фото, сделанное очевидцем после проведения казни.
СМИ сообщают, что девятеро несовершеннолетних вели повстанческую войну против "Исламского Государства", притворяясь его членами. К их сожалению, замысел не удался, и террористы распознали повстанцев. После чего, они были публично казнены. По предварительным данным подросткам было от 14 до 16 лет.
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