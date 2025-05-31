Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовить продукты для сырников с киви.
В миске соединить творог, яйцо и сахар.
Перемешать массу ложкой.
Добавить муку и соль.
Перемешать ложкой. Масса получится слегка липнущей.
Киви почистить и нарезать на мелкий кубик. Добавить киви в творожную массу.
Сформировать сырники и обвалять в муке, я использовала кукурузную. Тогда корочка получается красивой и желтенькой.
В сковороду влить масло и выложить сырники.
Жарить сырники с киви с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Подать вкусные и нежные сырники с киви к столу.
Очень нежные сырники получаются.
Приятного аппетита!
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