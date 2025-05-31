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Сырники с киви

Предлагаю рецепт сырников из творога с кусочками киви. Такие сырники можно приготовить на завтрак или для перекуса. Творог можно использовать любой жирности, у меня 9%. Киви используем 1 большой или два маленьких. Масса для сырников получится слегка липнущей, но когда обваляете в муке, сырники покроются корочкой и прекрасно будут держать форму.
Сырники получаются очень вкусными и нежными.

Ингредиенты

Творог - 300 г

Мука - 100 г

Киви - 1-2 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Кукурузная мука - для обваливания

Растительное масло - для жарки

  • 227 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 10.93
  • Ж: 8.63
  • У: 26.09

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовить продукты для сырников с киви.

 

Фото 1

 

 

В миске соединить творог, яйцо и сахар.

 

Фото 2

 

 

Перемешать массу ложкой.

 

Фото 3

 

 

Добавить муку и соль.

 

Фото 4

 

 

Перемешать ложкой. Масса получится слегка липнущей.

 

Фото 5

 

 

Киви почистить и нарезать на мелкий кубик. Добавить киви в творожную массу.

 

Фото 6

 

 

Сформировать сырники и обвалять в муке, я использовала кукурузную. Тогда корочка получается красивой и желтенькой.

 

Фото 7

 

 

В сковороду влить масло и выложить сырники.

 

Фото 8

 

 

Жарить сырники с киви с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

 

Фото 9

 

 

Подать вкусные и нежные сырники с киви к столу.

 

Фото 10

 

 

Очень нежные сырники получаются.

 

Фото 11

 

 

Приятного аппетита!

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