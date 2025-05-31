Подготовить продукты для сырников с киви.

Фото 1

В миске соединить творог, яйцо и сахар.

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Перемешать массу ложкой.

Фото 3

Добавить муку и соль.

Фото 4

Перемешать ложкой. Масса получится слегка липнущей.

Фото 5

Киви почистить и нарезать на мелкий кубик. Добавить киви в творожную массу.

Фото 6

Сформировать сырники и обвалять в муке, я использовала кукурузную. Тогда корочка получается красивой и желтенькой.

Фото 7

В сковороду влить масло и выложить сырники.

Фото 8

Жарить сырники с киви с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Фото 9

Подать вкусные и нежные сырники с киви к столу.

Фото 10

Очень нежные сырники получаются.

Фото 11

Приятного аппетита!