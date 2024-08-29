Давит изнутри. Врач назвала риски внутричерепного давления у детей

Внутричерепное давление — важный показатель здоровья нервной системы. Особенно важно следить за ним у детей. Почему и на что обращать внимание, aif.ru рассказала врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор лечебно-диагностического отделения Сеченовского центра материнства и детства Галина Голосная.

Казалось бы, все просто. Внутричерепная гипертензия, или повышенное внутричерепное давление, — нарушение, связанное с повышением давления спинномозговой жидкости внутри черепа.

Как распознать?

Но на деле все гораздо сложнее.

Симптомы изменений внутричерепного давления часто бывают схожи с признаками других неврологических заболеваний, поэтому требуется серьезное обследование, чтобы подтвердить именно этот диагноз. Так, один из признаков внутричерепной гипертензии — увеличение желудочков головного мозга, которое фиксируют на нейросонографии (ультразвуковом исследовании головного мозга). Но желудочки могут быть расширены и по другим причинам — например, из-за того, что ребенок во время родов перенес нехватку кислорода. Поэтому нужно учитывать сразу несколько факторов. Например, кроме размера желудочков надо оценить параметры кровотока. А главное — у ребенка должны быть клинические симптомы. У малыша до года это могут быть срыгивание, возбуждение, нарушения сна, изменение поведения. У более старших детей — головная боль, тошнота и рвота по утрам.

Такие симптомы должны сразу насторожить родителей, так как они могут быть признаком различных новообразований головного мозга, которые тоже часто сопровождаются гипертензией. Нужно также выяснить, не было ли каких-то проблем при рождении, травм головы.

Поэтому лучшее, что могут сделать родители, которые заметили какие-то из перечисленных симптомов или получили спорные результаты нейросонографии, — обратиться к неврологу, который специализируется на помощи недоношенным и травмированным при родах детям. Именно у таких детей высок риск внутричерепной гипертензии.

Врач определит план диагностики, необходимый конкретному ребенку, выявит, какое у ребенка неврологическое нарушение и есть ли оно вообще. Если понадобится, невролог направит ребенка на консультацию к нейрохирургу.

В каком возрасте могут быть проблемы?

Обычно больше всего вопрос внутричерепного давления волнует родителей новорожденных детей и детей первого года жизни, как раз потому, что это основная группа риска. Тяжелые неврологические осложнения могут возникнуть у недоношенных детей, детей, перенесших асфиксию, то есть кислородное голодание, с задержкой внутриутробного развития, с кровоизлиянием, лейкомаляцией, судорогами в анамнезе. Это не значит, что проблемы обязательно возникнут, но нужно тщательно наблюдать таких детей, тем более что некоторые симптомы могут проявиться не сразу, а через пять-шесть месяцев.

Есть ли профилактика такого состояния?

Лучшая профилактика — наблюдение. Если у ребенка возникали какие-то проблемы в перинатальный период — до рождения, во время родов и первые дни жизни, ему нужно наблюдаться в перинатальном центре или у высококвалифицированного врач-невролога. В первом полугодии нужно приходить на прием не реже раза в месяц, а во втором — раз в шесть недель.

А для детей с нормальным перинатальным анамнезом профилактика опосредованной внутричерепной гипертензии — это в первую очередь профилактика травм головы.

Какие осложнения могут быть?

В сложных случаях внутричерепная гипертензия может привести к атрофии вещества мозга, задержкам в развитии. При очень сильном повышении внутричерепного давления состояние становится жизнеугрожающим. А гипотензия может привести к угнетению сознания и коме.

Хочу еще раз подчеркнуть, что, если у ребенка возникли какие-либо симптомы, нужно как можно раньше обратиться к неврологу и ни в коем случае не заниматься самодиагностикой, самолечением, не опираться на мнение интернет-пользователей — этим можно серьезно навредить ребенку.