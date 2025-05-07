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Рулет с творогом и маком

Предлагаю приготовить очень вкусный, сочный, очень сытный бисквитный рулет с творожно-маковой начинкой.

Оригинальный и неизбитый рецепт.

Автор рецепта предлагала начинку выкладывать слоями: слой творожный, на него - маковый. Так получается красивее, но на вкус совершенно не влияет, поэтому я просто смешала эти два слоя и получилось очень даже, даже на разрезе.

Если вдруг вам захочется повозиться, можете выкладывать все слоями.

Ингредиенты

Тесто:

Яйцо куриное - 4 шт.

Сахар - 180 г

Соль - щепотка

Мука пшеничная - 100 г

Творожная часть:

Творог - 500 г

Сахар - 90 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Крахмал кукурузный - 1 ст.л.

Соль - щепотка

Ванилин - на кончике ножа

Маковая часть:

Мак - 90 г

Вода - 250 мл

Сахар - 30 г

Противень 30х40 см.
  • 215 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 9.3
  • Ж: 7.71
  • У: 26.75

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления рулета с творогом и маком соберите продукты по списку.

 

Творог должен быть мягким, пастообразным.

 

Фото 1

 

 

Сначала приготовьте маковый слой.

 

Мак смешайте с водой и варите на среднем нагреве, помешивая, до полного испарения жидкости.

 

На это уйдет минут 20.

 

Воды в маке остаться не должно.

 

Немного остудите, затем добавьте сахар.

 

Хорошо перемешайте.

 

Отставьте в сторону.

 

Фото 2

 

 

Приготовьте творожный слой.

 

Смешайте все составляющие для него и взбейте либо хорошо перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Затем смешайте маковую часть с творожной и выложите на противень, застеленный пергаментом.

 

Разровняйте.

 

Отставьте в сторону.

 

Фото 4

 

 

Для теста смешайте яйца, сахар и соль, взбейте до пышной массы.

 

Затем добавьте муку и аккуратно перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Тесто выложите на творожно-маковый слой.

 

Разровняйте.

 

Выпекайте рулет с творогом и маком в разогретой до 170 градусов духовке 20-30 минут.

 

Ориентируйтесь по своей духовке!

 

Фото 6

 

 

Готовый рулет выньте из духовки.

 

Фото 7

 

 

На столе расстелите пергамент и на него переверните выпеченный пласт вверх ногами (творожно-маковая начинка будет сверху, бисквитный слой - снизу).

 

Делать это надо сразу же, как достали рулет из духовки!

 

Фото 8

 

 

Сразу же сверните в рулет.

 

В таком виде остудите полностью.

 

Фото 9

 

 

Приятного чаепития!

 

Фото 10

 

 

Рулет с творогом и маком, рецепт с фото
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