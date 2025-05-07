Предлагаю приготовить очень вкусный, сочный, очень сытный бисквитный рулет с творожно-маковой начинкой.
Оригинальный и неизбитый рецепт.
Автор рецепта предлагала начинку выкладывать слоями: слой творожный, на него - маковый. Так получается красивее, но на вкус совершенно не влияет, поэтому я просто смешала эти два слоя и получилось очень даже, даже на разрезе.
Если вдруг вам захочется повозиться, можете выкладывать все слоями.
Ингредиенты
Яйцо куриное - 4 шт.
Сахар - 180 г
Соль - щепотка
Мука пшеничная - 100 гТворожная часть:
Творог - 500 г
Сахар - 90 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Крахмал кукурузный - 1 ст.л.
Соль - щепотка
Ванилин - на кончике ножаМаковая часть:
Мак - 90 г
Вода - 250 мл
Сахар - 30 г
- 215 кКал
- 1 ч.
- Б: 9.3
- Ж: 7.71
- У: 26.75
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления рулета с творогом и маком соберите продукты по списку.
Творог должен быть мягким, пастообразным.
Сначала приготовьте маковый слой.
Мак смешайте с водой и варите на среднем нагреве, помешивая, до полного испарения жидкости.
На это уйдет минут 20.
Воды в маке остаться не должно.
Немного остудите, затем добавьте сахар.
Хорошо перемешайте.
Отставьте в сторону.
Приготовьте творожный слой.
Смешайте все составляющие для него и взбейте либо хорошо перемешайте.
Затем смешайте маковую часть с творожной и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Разровняйте.
Отставьте в сторону.
Для теста смешайте яйца, сахар и соль, взбейте до пышной массы.
Затем добавьте муку и аккуратно перемешайте.
Тесто выложите на творожно-маковый слой.
Разровняйте.
Выпекайте рулет с творогом и маком в разогретой до 170 градусов духовке 20-30 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке!
Готовый рулет выньте из духовки.
На столе расстелите пергамент и на него переверните выпеченный пласт вверх ногами (творожно-маковая начинка будет сверху, бисквитный слой - снизу).
Делать это надо сразу же, как достали рулет из духовки!
Сразу же сверните в рулет.
В таком виде остудите полностью.
Приятного чаепития!
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