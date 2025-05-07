Рулет с творогом и маком

Оригинальный и неизбитый рецепт.

Автор рецепта предлагала начинку выкладывать слоями: слой творожный, на него - маковый. Так получается красивее, но на вкус совершенно не влияет, поэтому я просто смешала эти два слоя и получилось очень даже, даже на разрезе.

Если вдруг вам захочется повозиться, можете выкладывать все слоями.