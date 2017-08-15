Простуда по-женски. Отчего у дочки вагиноз?

Чтобы не пропустить «женские» болезни у своих дочерей, мамам недостаточно запрещать им сидеть на холодном. Нужно следить за интимной гигиеной девочки и показывать её гинекологу.

Наш эксперт — врач-гинеколог Римма Антонова.

Посещать этого врача в профилактических целях девочкам следует: в один год, перед поступлением в дет­ский сад и в школу, затем — с началом полового созревания (9–11 лет), в период установления менструаций (12–13 лет) и с началом половой жизни. Ну и конечно, в любой момент, если возникли какие-то тревожные симптомы.

Лечите зубы!

У девочек нередки такие заболевания, как вульвиты — воспаление половых губ и вульвовагиниты — воспаление половых губ и влагалища. Причём ими малышки болеют даже чаще взрослых женщин, потому что микрофлора в детском влагалище ещё недостаточно зрелая, в ней мало лактобацилл, которые защищают организм от вредных микробов.

Многие полагают, что причина этих гинекологических заболеваний либо в плохой гигиене, либо в половых инфекциях. Действительно, занести грязь немытыми руками дети могут легко. К сожалению, и половые инфекции у малышей не редкость, если родители ведут беспорядочный образ жизни.

Но всё же чаще эти болезни возникают у детей на фоне снижения местного иммунитета, вызванного хроническими инфекциями (например, на фоне лор-заболеваний, пиелонефрита, цистита или даже кариеса), а также аллергии. В 5–8% случаев вульвовагиниты сопутствуют сахарному диабету, тиреотоксикозу, ожирению.

Возбудителями воспалительных гинекологических заболеваний, как правило, бывают стрептококки, энтерококки, стафилококки и кишечные палочки, то есть условно-патогенная флора. У девочек до трёх лет к воспалению влагалища могут привести и игры, во время которых малышки могут ввести в свои внутренние половые органы инородные предметы. Причиной вульвовагинита могут быть и глисты.

Типичные симптомы заболеваний: отёк и краснота наружных половых органов, зуд, шелушение кожи и нетипичные выделения с запахом или без. Поставить диагноз помогут осмотр врача и мазок из влагалища, а также соскоб на энтеробиоз (глисты). Если дело в инфекции, ребёнку выпишут антибиотики. Если виноваты паразиты — будут лечить энтеробиоз. Если причина в хронических заболеваниях — пошлют лечиться к лору, стоматологу, иммунологу.

Невесёлая молочница

Самые частые среди вульвовагинитов у девочек — бактериальный вагиноз (гарднереллёз) и кандидоз, или молочница.

Возбудителем первого заболевания являются условно-патогенные бактерии (в частности гарднерелла). Вторую болезнь провоцирует повышенное размножение грибка Кандида.

При бактериальном вагинозе главный симптом — обильные выделения (от прозрачных до сероватых) с неприятным запахом несвежей рыбы. После месячных они усиливаются, а при запущенном гарднереллёзе становятся желтовато-зелёными и пенятся. Другими признаками бывают зуд и боли при мочеиспускании. Но у 50% больных заболевание протекает бессимптомно. В этом случае диагноз устанавливается только на основании лабораторных методов (микроскопическое исследование мазка из влагалища и измерение кислотности влагалищной среды). Запущенное воспаление может затронуть внутренние половые органы и привести к очень опасным гинекологическим заболеваниям и даже к бесплодию.

Что касается молочницы, то её провоцирует грибок, который живёт на слизистых оболочках в организме любого человека, хотя в небольшом количестве. Размножение этого микроорганизма сдерживает иммунная система. Нередко молочницей страдают девочки от 4 до 9 лет и подростки. Особенно часто болезнь дебютирует в стрессовые моменты жизни: при поступлении ребёнка в садик или школу, во время экзаменов. Обычно кандидоз проявляется сильным зудом в области половых органов, покраснением и отёчностью половых губ, белыми или творожистыми выделениями.

Самодеятельность под запретом!

Лечить бактериальный вагиноз и молочницу самостоятельно опасно — это может привести к хронической инфекции. Чтобы подобрать эффективное лекарство, необходимо сделать посев. Если заболевание то и дело обостряется, как правило, требуется подключение врачей других специальностей.

Для профилактики важно правильное питание, адекватная, а не чрезмерная, половая гигиена, закаливание, спорт, своевременное лечение любых инфекций и, конечно, доброжелательная атмосфера в семье, которая помогает избежать стрессов.