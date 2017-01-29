Семья Волкова - Карпов: "Все важные решения мы принимаем вместе!"

Звездные супруги – о "Танцах со звездами" и здоровом образе жизни

Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова и танцор и архитектор Андрей Карпов, получивший известность благодаря проекту «Танцы со звездами», — счастливые супруги и родители 4-летней дочери Лизы. Екатерина и Андрей рассказывают о секретах семейного счастья, о здоровом образе жизни и о городе, в который хочется вернуться несмотря ни на что.

— Екатерина, Андрей, в чем секрет вашего семейного благополучия?

Екатерина: Самое главное — это то, что мы любим друг друга и поддерживаем во всем. Иногда в нашей семье кипят настоящие страсти. Обычно наши конфликты гасит Лиза — подходит с куклой и говорит: «Мама, тише: Маша спит». Тогда мы с Андреем переходим на шепот и постепенно миримся. Конечно, главный секрет — это мудрость женщины, хранительницы домашнего очага.

Андрей: Мы всегда помним о памятных датах в нашей жизни, готовим друг другу сюрпризы и подарки. Всегда советуемся друг с другом, все важные решения принимаем вместе.

— Придерживаетесь ли вы правил здорового образа жизни сами и приучаете ли к ним вашу дочку?

Андрей: Я сторонник правильного питания, особенно после того, как у меня случился сильнейший приступ гастрита. Сейчас очень внимательно слежу за своим здоровьем и здоровьем нашей семьи. Хорошо чувствую себя после полноценного плотного завтрака, как правило, это овсяная каша. В совершенстве овладел таким прибором, как мультиварка. Не забываю и о том, что необходимо поддерживать организм полноценными мультивитаминными комплексами, как детям, с самого рождения, так и взрослым.

Екатерина: Готовиться к «Танцам со звездами» я начала с очищения организма — почти неделю пила только соки и несладкие компоты, потом постепенно вводила в рацион тушеные овощи. Принимала витамины для укрепления иммунитета и как источник энергии при повышенных физических нагрузках. Сразу скажу, я не ставила перед собой цель похудеть. Из-за рабочего графика не всегда получается придерживаться правильного питания, поэтому на помощь приходят витамины. А вот Лиза у нас ест все, что хочет, кроме полуфабрикатов, и обязательно — детские витамины, особенно важные для роста и развития ребенка.

Андрей: Я категорический противник фаст-фуда, конфет и жвачек. А что касается здоровых блюд в нашем рационе, есть у нас один салат, рецепт которого я привез из Италии. Очень диетическое и полезное блюдо: берем помидоры, моцареллу, соус песто и бальзамический уксус. Все это смешиваем — и готово!

— Занимаетесь ли вы спортом?

Екатерина: Серьезно — нет. Занимаюсь фитнесом и плаваю в бассейне, а вот тренажерный зал — это не мое. Основной фитнес — это наша дочь. С ее активностью не присядешь ни на минуту.

Когда я начала готовиться к участию в проекте «Танцы со звездами», мы тренировались каждый день по шесть часов.

Андрей: Я занимаюсь фитнесом и плаванием, плюс активными видами спорта.

— Какой для вас лучший отдых?

Андрей: Плавание с аквалангами, рафтинг, дрифтинг, прогулка в горы, прыжки с парашютом, просто гулять по улицам. Но в этом году, когда мы с Катей ездили на ее день рождения в Рим, я так устал после нашего активного отдыха, что мне, если честно, захотелось и полежать. Но вообще я, как моя дочь, люблю движение.

Екатерина: Я так устаю на работе, что хочется только лежать, купаться, загорать. А потом можно и прогулки по достопримечательностям.

— А какой город у вас любимый, куда вам хочется возвращаться снова и снова?

Екатерина: Мой город — это Париж. Мы были там уже четыре раза, и мне хочется туда вернуться снова и снова. В этом году ездили в Рим, прошли 110 километров! Потрясающе красивый город, но вернуться мне всегда хочется в Париж. В планах Венеция и Флоренция.

Андрей: В Париже я сделал Кате предложение, и это наш любимый город.

— А Лиза ездит с вами в путешествия?

Андрей: Да. Когда Лиза немного подросла, мы с ней отдыхали в Египте, Турции.

— Как вы справляетесь с усталостью и поддерживаете иммунитет?

Екатерина: Отдохнуть мне всегда помогает сон — ничто не восстанавливает мои силы так хорошо. Всегда нахожу время для посещения косметолога, потому что театральный грим портит кожу. Это необходимость. А удовольствие получаю от плавания, занятий фитнесом, массажа и сауны. Периодически нужно расслабляться.