На прощание: вспоминаем лучшие перлы Астахова

Фото: Starface

Слухи о его отставке ходили с конца июня, когда после гибели детей на Сямозере Астахов задал чудом выжившей девочке вопрос «Как поплавали?», чем вызвал гнев общественности.

Астахов долгое время работал на телевидении и многим россиянам известен по передаче «Час суда», где исполнял роль судьи. На посту детского омбудсмена он проработал больше 5 лет (с декабря 2009 по сентябрь 2016 гг.). Его самое громкое дело — «закон Димы Яковлева», согласно которому иностранцы не могут усыновлять российских детей.

Сегодня «Летидор» вспоминает красноречивые высказывания Астахова, которыми бывший омбудсмен запомнится всей стране. ­­­­

Фото: Starface

О детях и воспитании

«У меня спрашивают: когда у вас появится секспросвет? Я говорю: никогда».

«Сегодня лучшее, вообще-то, половое воспитание — это русская литература. И вообще литература. Больше надо читать детям — и там все есть: и про любовь, и про отношение полов. И воспитывать должна школа детей целомудренными, в духе понимания семейных ценностей».

«Если на сцене Винни-Пух и пчелы, то создатель этого «номера» точно свинья Пятачок». (о скандальном выступлении оренбургской танцевальной студии «Пчелки и Винни-Пух» с участием несовершеннолетних девочек)

«Воспитывать детей должны ВСЕ и ВСЁ. История, культура, спорт, государство и общество вместе, а не отдельно взятое министерство и чиновники».

«Я был в 52 домах-интернатах для детей с поражением центральной нервной системы. Видел детей без ног, без рук, без глаз, вместо лица у которых просто дырка, отверстие. И такие дети есть, они разные. Но мы никогда не спрашиваем, откуда эти дети. А они оттуда, от нашего общества, от наших людей, которые пьют, наркоманят, ведут асоциальный образ жизни. Почему к ним никогда эту претензию не направляют, почему все время говорят: государство, а что ты сделало? А что вы сделали, почему вы таких детей рожаете?» (про детей-сирот)

«У нас недооценено участие отца в принятии решения об аборте. Женщина сама приходит и решает, а почему мы не спрашиваем отца? Может, он не хочет аборт?»

«Срок давности по преступлениям педофильного характера ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЕН. Педофилов надо преследовать ВЕЧНО!» (о скандале в 57 школе в Москве)

«Я шлепать детей не разрешаю! И в угол ставить — тоже. Это действие вне закона... Ребенок может нести только моральное наказание».

«Нельзя запрещать Колобка за бродяжничество, нельзя запрещать Волка, потому что он курит, и нельзя запрещать солдатиков этих (в нацистской форме — примечание редакции). Потому что надо объяснять детям, объяснять, что были такие и такие войска. Нужно объяснять суть явления нацизма, фашизма».

Фото: Starface

О любви и семье

«Мы живём в мире без границ, об этом президент сказал сегодня, нельзя запретить влюбляться. Любовь зла — полюбишь и турка».

«Семья — это природный союз, который предполагает самовоспроизводство, поэтому это мужчина и женщина. Если не предполагается естественное воспроизводство, то это не может быть семьей. Сегодня же происходит подмена понятий».

«Беспокоиться надо не о ранних браках, которые предусмотрены семейным кодексом, разрешены конституцией и федеральным законом, а о ранней половой жизни подростков. Просьба отличать одно от другого. Ромео и Джульетта мечтали пожениться, а не об интимных отношениях».

Фото: Starface

О женщинах

«На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание, давайте не будем ханжами. Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50» (о свадьбе 57-летнего начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни и 17-летней девушки)

«Женщины — другая планета. Они скорее инопланетяне, чем люди. Я не больше других сумел разгадать тайну женской чувственности, привлекательности, нежности и любви. Но я упорно иду по этому пути».

«Феминизм с точки зрения юриспруденции — уникальное и вполне похвальное явление. Но не в той извращенной форме, которая иногда практикуется и больше смахивает на «амазонство». Женщины, отказавшиеся от мужчин, прежде всего, теряют свою женственность».

Пользователи Интернета взрывают поисковики вопросом «почему уволили Астахова» и гадают, вернется ли он к своей адвокатской деятельности. Сам он однажды в интервью «Ленте.ру» отметил, что «мог бы работать кем угодно, даже защищать низкорастущие кустарники от порубки».