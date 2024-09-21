Ранний признак. Специалисты рассказали, как распознать корь до сыпи

Корь практически не сходит с новостных лент. Ведь сейчас вспышки заболевания отмечаются часто и много. Как правило, чтобы заподозрить корь, многим нужна сыпь на теле. Однако эксперты отмечают, что есть более ранний признак, который нередко остается незамеченным, но при этом появляется на несколько дней раньше.

Такие симптомы, как чихание, кашель и боль, нередко связывают больше с простудой, чем с корью. Но эксперты отмечают, что есть еще один тревожный признак, на который надо обращать внимание родителям, чтобы вовремя распознать корь у ребенка. Вирус может приводить к появлению небольших белых пятнышек на внутренней стороне щек, что визуально выглядит как «песчинка». Так как они в полости рта, то на них и мало кто обращает внимание.

Об этом рассказала MailOnline Хелен Бедфорд, профессор детского здоровья в Институте детского здоровья Грейт-Ормонд-стрит. Такие пятна называют пятнами Коплика, они могут появляться на внутренней стороне щек и на задней поверхности губ и обычно имеют диаметр от 1 до 3 мм, пояснила профессор.

И важно не игнорировать любые настораживающие симптомы, так как корь может быть смертельно опасной — от нее умирают в среднем 3 из 1000 заболевших детей. Осложнения болезни также не из числа приятных — слепота, глухота и отек мозга, а также пневмония и менингит.

Лихорадка, кашель, заложенный нос — первые сигналы кори, затем могут появиться белесоватые высыпания внутри щек и губ. А после появляется характерная коревая сыпь.

При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail