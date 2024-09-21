Ранний признак. Специалисты рассказали, как распознать корь до сыпи

Такие симптомы, как чихание, кашель и боль, нередко связывают больше с простудой, чем с корью. Но эксперты отмечают, что есть еще один тревожный признак, на который надо обращать внимание родителям, чтобы вовремя распознать корь у ребенка. Вирус может приводить к появлению небольших белых пятнышек на внутренней стороне щек, что визуально выглядит как «песчинка». Так как они в полости рта, то на них и мало кто обращает внимание.
Об этом рассказала MailOnline Хелен Бедфорд, профессор детского здоровья в Институте детского здоровья Грейт-Ормонд-стрит. Такие пятна называют пятнами Коплика, они могут появляться на внутренней стороне щек и на задней поверхности губ и обычно имеют диаметр от 1 до 3 мм, пояснила профессор.
И важно не игнорировать любые настораживающие симптомы, так как корь может быть смертельно опасной — от нее умирают в среднем 3 из 1000 заболевших детей. Осложнения болезни также не из числа приятных — слепота, глухота и отек мозга, а также пневмония и менингит.
Лихорадка, кашель, заложенный нос — первые сигналы кори, затем могут появиться белесоватые высыпания внутри щек и губ. А после появляется характерная коревая сыпь.
При подготовке материала использованы следующие источники: Daily Mail
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