"ХОЧУ СБРОСИТЬ ПАРУ КИЛО": СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДИЕТЫ

Страна узнала об очередной жертве анорексии. Девятнадцатилетнюю студентку, умершую от истощения, нашли в её квартире. Случай не единичный. Погибших может быть больше: в нашей стране, по данным Росстата, от анорексии страдают порядка 2,5 процента подростков. Что государство должно сделать для их спасения?

Алина с детства мечтала стать моделью, однако её фигура (судя по фото, кстати говоря, вполне привлекательная) не вписывалась в модельные стандарты красоты. И девушка стала себя загонять в эти стандарты: начались изнурительные диеты и голодовки. В итоге у неё была диагностирована анорексия, однако после стационарного лечения дела вроде бы пошли на поправку: Алина переехала из Тамбова в Москву, поступила в столичный вуз, сняла квартиру…

Тревогу забили родители, когда дочь перестала выходить на связь. Знакомый, пришедший проверить, что случилось с Алиной, обнаружил её мертвой. Девушка, как сообщал Царьград, скончалась от истощения.

Умерла во сне

Другой получивший широкую известность характерный случай произошёл ещё в 2012 году – тогда умерла Анна Жолобова. Ей был 21 год.

Эта печальная история началась с того, что Анин молодой человек упрекнул её в наличии целлюлита.

Посмотрев в зеркало, девушка, естественно, "нашла" у себя целлюлит – и пошло-поехало. Аня с сестрой поклялись, что они будут весить не более 35 кг. В 2011 году она достигла даже результата 32 кг, но потом, обнаружив, что поправилась, выбросилась из окна. Тогда её удалось спасти. Ну а 17 февраля 2012 года сестра Анны сообщила, что девушка умерла во сне.

В соцсетях у Ани было множество поклонниц, для которых она стала символом борьбы с лишним весом. И даже её смерть, судя по всему, мало кого остановила.

Вот ещё один резонансный случай: в декабре прошлого скончалась от анорексии "звезда" Instagram, блогер из Германии Йоси Мария. Девушке было 24 года. Правда, она пыталась бороться за жизнь, но болезнь, видимо, оказалась сильнее.

ИЗВЕСТНАЯ БЛОГЕР ИЗ ГЕРМАНИИ ЙОСИ МАРИЯ СКОНЧАЛАСЬ ОТ АНОРЕКСИИ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА RIA.RU

В августе 2020 года в Москве якобы из-за "лишнего веса" попыталась свести счёты с жизнью несовершеннолетняя девушка. К счастью, попытка оказалась неудачной. Как сообщили в правоохранительных органах, ранее ей был поставлен диагноз "нервная анорексия"…

Вероятнее всего, мы знаем только о тех трагедиях, которые становятся достоянием общественности. А сколько их происходит без внимания СМИ и соцсетей? И во скольких случаях причиной смерти стало не истощение, а, например, заболевания, неизбежно возникающие в том случае, когда человек изводит себя голоданием и диетами?

"Хочу сбросить пару лишних кило…"

Анорексия считается женской болезнью: число страдающих ею мужчин ничтожно – порядка 1 процента от общего количества пациентов. При этом она лидирует по показателям смертности среди других психических заболеваний: ежегодно в мире умирают 5 процентов страдающих от неё женщин, и ещё 10 процентов пациенток могут умереть в течение 10 лет от необратимых последствий, которые вызывает в организме эта болезнь.

Расстройства пищевого поведения (РПП), к которым относится и анорексия, возникают по целому ряду причин. К одной из главных эксперты причисляют социальную: когда навязываемые обществом стандарты красоты буквально давят на человека. "Дивы" из Instagram, комплекцией напоминающие, пардон, узниц нацистских концлагерей, вечно худеющие "звезды" телеэкрана, реклама диет, далеко не всегда составленных профессионалами…

Впрочем, чего далеко ходить? Недавно на эту тему высказалась весьма популярная среди юных барышень Ольга Бузова: в эфире программы "Модный приговор" она заявила, что молодость женщины начинается с худобы. И пусть эксперты впоследствии раскритиковали Бузову, назвав установку на худобу разрушительной – разве их словами будут руководствоваться девушки в своих действиях?

На почве несоответствия навязываемым стандартам у девушек пробуждаются комплексы, а заниженная самооценка лишь усугубляет ситуацию. Свою роль, как правило, играет и отсутствие нормальной эмоциональной связи с родителями. Решающее значение может иметь критика внешнего вида – юные особы очень чувствительны к ней. И, сказав себе однажды "хочу сбросить пару лишних кило", девушка пускается в гонку, где на финише её не ждёт ничего хорошего.

Разумеется, не всякое желание похудеть свидетельствует о болезни. Напротив, иногда это совсем не помешает. Бить тревогу эксперты советуют в следующих случаях:

Человек ощущает себя полным, хотя по факту это не так – то есть не вполне адекватно воспринимает свою внешность.

Индивид отказывается от калорийной пищи и пытается любым способом сбросить вес: в ход идут диеты, голодание, изматывающие занятия в спортзале.

Чрезмерная худоба становится просто очевидной, однако человек не осознаёт проблему и отрицает, что с его питанием что-то не так.

На фоне всего вышеперечисленного начинаются гормональные нарушения – у девушек, например, может сбиться или вовсе пропасть менструальный цикл. Могут возникнуть и другие нарушения – слабость, головные боли, озноб. Ухудшается состояние ногтей, волос, кожного покрова.

Есть и хорошая новость: это лечится. Долго и трудно – но лечится. И если вы замечаете у вашего ребёнка (или взрослой родственницы) вышеперечисленные проявления – лучше отправиться на консультацию к психиатру.

"Нетрадиционные" законодатели мод

Откуда вообще взялся этот стандарт, в попытках соответствовать которому девушки фактически убивают себя?

Считается, что мода на худобу зародилась в 60-х годах прошлого столетия, олицетворяли этот тренд актриса Одри Хепберн и модель Лесли Лоусон, более известная под псевдонимом Твигги (Тростинка). Преподносилось, будто бы такой внешний вид символизирует здоровье и вечную молодость.

Тренды со временем менялись, обычным женщинам вскоре вновь было "позволено" иметь естественные округлости. Однако на требованиях к внешности моделей, судя по всему, это практически не сказалось. Почему? Своё мнение на этот счёт ещё в 2012 году высказала российская топ-модель Кира Дихтяр, проработавшая несколько лет в США:

Наша индустрия руководится гомосексуалистами. Давайте эту тему тоже немного осветим… Большинство топ-фотографов и дизайнеров — они всё-таки гомосексуалисты. Поскольку кастинги проводятся мужчинами, которые не понимают женской красоты, то они хотят, чтобы девочки выглядели как худые мальчики.

Покажи диплом!

Возникает вполне естественный вопрос: что со всем этим делать? Один из очевидных методов – жёсткое государственное регулирование контента в Сети. Делаешь заявления о том, что худоба равносильна молодости и здоровью? Рекламируешь диеты? Покажи вначале диплом врача. Нет диплома? Тогда изволь выйти.

Впрочем, одними лишь ограничительными методами проблему не решить. Необходимо, чтобы барышни перестали воспринимать "нетрадиционные" стандарты в качестве идеала красоты. На это должна работать вся мощь государственной пропагандистской машины, рассказывая о том, что по-настоящему здоровая и красивая женщина – это жена, мать, человек с активной гражданской позицией. И что пресловутые "пара лишних кило" никак не повредят этой красоте. Да, речь идёт о долгом и сложном процессе. Но если этого не сделать – российские девушки по-прежнему будут худеть "в память" об Ане Жолобовой, умершей от анорексии в 21 год.