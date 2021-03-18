Мало было Грефа, пришёл Кудрин. "Главный счетовод" России готовит эксперимент

Фото: Russian State Duma Photo Service/Globallookpress Фото: Russian State Duma Photo Service/Globallookpress

Кто только не озаботился в последние годы вопросом образования в России. Мало нам было Германа Грефа? Так теперь дошла очередь и до "главного счетовода страны" Алексея Кудрина, который считает, что в стране нужно активнее внедрять новые формы обучения, способные готовить специалистов широкого профиля и взглядов. По мнению главы Счётной палаты, "Liberal Arts and Science" – вот инструмент для достижения этой цели. Чем это грозит студентам, да и вообще всей образовательной системе, разбирался "Первый русский". Весь мир уже оценил этот формат образования, уверен Алексей Кудрин, и только мы плетёмся в хвосте. А вот эксперты считают это мнение спорным. Вот что думает по этому поводу директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: Мы видим большое количество выпускников немецких гуманитарных вузов. Я вот почему-то сталкивался преимущественно с ними. Это люди, которые могут работать уборщиками. Это люди, которые могут работать секретарями. Но работать с чем-то, что связано с самостоятельным принятием решений и самостоятельным мышлением, пусть даже в очень узких рамках, они не в состоянии, там мозг изжит полностью. Между тем Алексей Кудрин развил свои идеи в большом материале, опубликованном в начале марта на РБК. Глава Счётной палаты утверждает, что "стране необходим рывок". А осуществить его можно исключительно на "основе принципиально других навыков и умений – свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности". По его мнению, именно "индивидуализация высшего образования является общепризнанным подходом". А осуществить его можно исключительно на "основе принципиально других навыков и умений – свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности". По его мнению, именно "индивидуализация высшего образования является общепризнанным подходом".

"Уже есть поручения руководства страны о том, чтобы обеспечить студенту (…) самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. Но в большинстве российских вузов объём курсов по выбору в лучшем случае составляет четверть. На факультете свободных искусств и наук СПбГУ сегодня это две трети курсов", – пишет автор.

https://vk.com/video-75679763_456260807

Дальше в цитируемой статье – огромный панегирик "свободному" факультету СПбГУ, что совсем не удивительно: ведь его первым деканом и создателем был сам Алексей Кудрин.

Господин Кудрин очень давно создал, он его действительно создал в СПбГУ факультет свободных наук и искусств. Я знаю много толковых людей, которые вышли из либеральных учебных заведений. Которые отучились в Высшей школе экономики. Правда, на нелиберальных факультетах. Есть и такие, которые отучились в РАНХИГС и добились чего-то в жизни. И добиваются сейчас. Но… людей, которые прошли этот факультет и чего-то добились – как-то я об этом не слышал вообще,

– сказал в беседе с Царьградом Михаил Делягин.

На самом деле среди учеников Алексея Леонидовича Кудрина есть знаменитости. Речь о либерале от экономики, министре финансов Антоне Силуанове. Очередную порцию известности он получил во время февральского совещания у президента по вопросам высшего образования и науки. Министр финансов не смог совершить простое арифметическое действие в голове. А требовалось среднюю зарплату по региону умножить на два. Не получилось. Был назван Зиной. Напомним об этом интересном диалоге, который состоялся между президентом России Владимиром Путиным и господином Силуановым:

– Андрей Александрович, какой средний уровень зарплаты в Новосибирской области? – Сейчас средний уровень заработной платы – 39 тысяч. – Если 200 по среднему от региона, то у неё должно быть почти 80 тысяч. Где деньги-то? Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация, что у них там 200% от средней по региону, то где деньги, Зин?

А вот что рассказал Царьграду по поводу преподавательских зарплат экономист Алексей Лапушкин:

"Ни для кого не секрет, что зарплата профессора в московских вузах – 50–60 тысяч рублей. По факту. Потому что моя семья связана со сферой образования, и я просто знаю, сколько люди фактически получают. И когда доблестный ученик Алексея Леонидовича заявляет, что у нас там 210% уровень оплаты учёных, а девушка из Новосибирска говорит, что у неё, у ведущего научного сотрудника, зарплата 25 тысяч. Речь идёт о человеке уже со степенью кандидата".

И это в Новосибирске – научной столице России. И это в стране, где каждый десятый гражданин – либо банкрот, либо на грани финансового краха. Но Кудрин, главный счетовод России, вместо того чтобы посчитать реальные зарплаты учёных и преподавателей, решил их в очередной раз "модернизировать-реформировать", а из своего факультета свободных искусств и наук в Питере он намерен сделать "флагманский университет". Зачем? Готовит себе тёплое место на пенсии? А может, реформаторский зуд покоя не даёт?

"И вот эти вот люди нам начинают говорить… Они вот там утром проснулись, почесали какую-то часть тела, и вот захотелось им в очередной раз над нами поэкспериментировать. А давайте мы вот там шестой вариант пенсионной реформы сделаем. А давайте мы вот там какое-нибудь Сколково построим, которое нам выдаст великолепную технологию подзарядки мобильного от котелка. Я на полном серьёзе говорю", – считает Алексей Лапушкин.

Что можно сказать обо всём этом? Наши "реформаторы" продолжают действовать под своим девизом "угробили среднюю школу, угробим и высшую".