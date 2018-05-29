Прозрение Патрушева: молодежь уходит в террористы и секты

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал на выездном совещании в Приволжском округе о главных, по его мнению, опасностях для подрастающего поколения. Помимо очевидных угроз, вроде деятельности иностранных спецслужб, которая уводит детей в террористические организации, секретарь Совбеза назвал серьезной угрозой состояние интернета, в т. Новости СМИ2



По словам Патрушева, иностранные спецслужбы напрямую или через курируемые ими оппозиционные структуры подпитывают экстремистские течения среди российской молодежи. Деятельность этих структур направлена на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций, размывание традиционных культурных и духовных ценностей. Этому способствуют низкий уровень образования, сложности с трудоустройством, социальное неравенство, отсутствие доступного культурного досуга, констатировал секретарь Совбеза.



Помимо деятельности западной резидентуры по вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, Патрушев отметил и разложение подрастающего поколения через интернет, а также вовлечение подростков в разнообразные секты и культы, включая сатанизм. «Следует жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних, в том числе фанатских групп, в незаконные публичные мероприятия, а также деструктивные организации, включая религиозные организации, тоталитарные секты, исповедующие идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма», — отметил он.



Так и хочется сказать: наконец-то власти начали понимать то, о чем патриотические и родительские организации кричат с начала 1990-х. Весной прошлого года аналитики петербургских патриотических организаций провели серьезный контент-анализ крупнейших сообществ ВКонтакте и выявили, что более 90% из них забито «серым» контентом (аморалка, отупляющий юмор, бессмысленный набор звуков вместо музыки и т.п.) . Тогда же мы показали и на совершенно четкую связь между воинствующей пошлостью и всевозможным деструктивом: от поскакушек Навального до «колумбайнов» и «зеленых китов». Доклад был передан в аналитические структуры Администрации Президента, ФСБ России, а также презентован в ТАССе на заседании Лиги безопасного интернета в присутствии представителей руководства Роскомнадзора и Генпрокуратуры ( подробнее смотри на «Катюше» ). Однако никакой реакции от властей не последовало: те незначительные законодательные изменения, которые имели место быть, никоим образом не затрагивают существа проблемы. Отказавшееся от идеологии государство не способно не только ввести элементы нравственной цензуры, но даже элементарно разобраться, производителей какого контента следуют поддерживать (в результате патриотические СМИ и группы делаются, в массе своей, энтузиастами за свой счет, буквально на коленке, и не выдерживают конкуренции производителей пошлости, которую подпитывают и заклятые «партнеры» и наша власть всех уровней).



Однако вернемся к временно прозревшему Патрушеву.



По его словам, вопросы обеспечения медиа-безопасности молодежи все еще актуальны, в том числе из-за воздействия«распространяемой в интернете криминальной психологии», культа насилия и других «откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей атрибутики». Секретарь Совбеза подчеркнул, что необходимо наладить систему обмена информацией между органами профилактики. Так они смогут передавать друг другу информацию о фактах вовлечения детей в деструктивные группы или угрозах их безопасности. В то же время особое внимание следует уделять созданию площадок, на которых подростки смогли бы реализовать свой потенциал, считает секретарь Совбеза. К таким площадкам он также отнес спортивные центры и места интеллектуального досуга.



Эти бы слова секретаря Совбезу да в уши нашим властям! Например, члену Совбеза губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, чья подчиненная — председатель комитета по молодежной политике Рината Абдулина — не то что центры интеллектуального досуга не открывает, но массово закрывает подростково-молодежные клубы, отправляя подростков в социальные сети к Навальному (подробнее смотри тут и тут ).



В целом, радует, что вопросы воспитания нашей молодежи начали подниматься на уровне Совета безопасности страны. И проблемы Патрушев озвучил вроде правильные. Вот только заговорить о пожаре — это не то же самое, что его тушить.



Что касается работы оппозиционеров, то иностранные спецслужбы выходят на них через НКО, которые как работали в нашей стране, так и работают: Коля Уренгойский тому яркий пример. Да, Патрушев признал, что за этим стоят разведки не совсем дружественных стран, вот только что противопоставить им — секретарю Совбеза совершенно неясно, а спросить у патриотов он до сих пор как-то не решается.



В прошлом году Фонд президентских грантов Администрации Президента по результатам первого конкурса, на котором разыгрывалось 2,25 млрд бюджетных рублей на поддержку некоммерческих организаций среди 970 одобренных заявок, принял как минимум три заявки от официально зарегистрированных иностранных агентов и, по меньшей мере, несколько десятков — от фактических агентов, продвигающих и реализующих опасные социальные технологии. И это не считая выделенных грантов чистой воды оппозиционным проектам, как Музей уличного искусства с вот такими «произведениями».



Что же до сатанистов с сектантами, о которых говорил секретарь Совбеза, то, с одной стороны, государство в прошлом году вроде бы нанесло удар по паре сект, вот только количество интернет- и ТВ-продукции, открыто или завуалировано рекламирующий тот же сатанизм как росло, так и растет. Для примера можно взять ту же сеть ВКонтакте. Вот что она выдает по запросу «Церковь Сатаны».









А вот там же по запросу «Ведьмы», что тоже открытый сатанизм.









Для поиска понадобилось 2 минуты 19 секунд.



Теперь ТВ: популярный, в том числе и среди молодежи, канал ТВ-3, сериал «Нечисть», серия про ведьм — получите, распишитесь.









Любимый канал домохозяек «Домашний» с тем же сатанинским уклоном. Передача: «Я работаю ведьмой».









А еще «Битвы экстрасенсов», которые в разных вариантах кочуют чуть ли не по всем популярным каналам, где обязательно есть нечисть той или иной категории, фильмы с «добрыми» сатанистами: колдунами, ведьмами и так далее и тому подобное. Исключения — разве что каналы Спас да Царьград, чья аудитория не сопоставима с аудиторией крупных каналов…



По мнению секретаря Совбеза, ситуацию можно исправить с помощью обмена информацией между органами профилактики. А еще можно в Спортлото написать с тем же успехом… В целом, «сенсационное» выступление уважаемого Николая Платоновича ни разу не сенсационное. Вроде и тема важная. И дело хорошее, но половинчатость решений, когда нам предлагают поговорить и еще раз поговорить, ведет не к решению проблемы, а к усугублению — невидимая «рука рынка» тут как тут. Идеологию не заменишь межведомственным обменом информации и разговорами о борьбе с сатанизмом и экстремизмом молодежь патриотами не воспитаешь.



РИА Катюша