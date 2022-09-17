Избалованный ребенок: как перевоспитать?

Как только ребёнок появляется на свет, он требует много внимания и заботы со стороны родителей. По тому как мама с папой любят своё дитя, они всеми силами пытаются предостеречь его от любых проблем. Редко эти действия приводят к положительному результату.

Очень часто бывают случаи, когда отец с матерью могут перестараться, а у ребёнка начнёт развиваться наглость, которая с каждым днём будет становиться всё больше и больше.

Причины и признаки

Избалованность ребёнка могут выдавать его действия и поведение. К примеру:

1. Он думает, что является главным.

Малыш зачастую не считается с мнением старших, и старается убеждать их делать всё так, как ему выгодно.

2. Он плохо видит разницу между «можно» и «нельзя».

3. Манипуляция.

Часто у таких детей проявляется страсть управлять абсолютно всем. Собственными родителями, воспитательницей, преподавателем, и остальными взрослыми, чтобы добиться желаемого.

Логично, что ребёнок не стал бы таким просто так. На это есть свои причины, некоторыми из которых являются:

1. Сверхзабота с родительской стороны.

Малыш рос и растёт в удобных для него условиях. Из-за того, что в раннем детстве родители практически каждый раз выполняли его требования, он будет так продолжать делать в сознательном возрасте.

2. Неконтролируемость.

Старшие не смотрят за ним, и он это понимает. Начинает делать то, что ему нравится, в то время, как предки против этого. Он предоставлен себе одному, не способен кому-либо подчиняться и учитывать их мнение.

3. Нет должного внимания.

Нет, это не значит постоянно для него что-то делать. Это значит общаться с ним, расспрашивать о том, что происходит в садике/школе и так далее. Часто отец с матерью не успевают об этом с ним поговорить, и потому восполняют потерянное с ним время дорогими безделушками.

Как бороться с избалованностью?

Решение данного вопроса должно рассматриваться вместе с вопросом: «Как для этого нужно вести себя родителям?». Если заметите, что сын/дочь начинают чрезмерно наглеть, старайтесь моментально действовать:

1. Прекратите на всё давать своё согласие.

Научитесь говорить «нет» в тех случаях, когда Вас не устраивают его желания.

2. Проводите с ним «торговлю».

Выдвигайте различного рода ультиматум для умника. Когда он просит новую игрушку, скажите ему, что он должен её заслужить. Сделать что-то значимое, как для него самого, так и для родителей.

3. Никаких исключений.

Установите свои правила, которые должен выполнять каждый член семьи. Следуйте этим правилам, и заставляйте ребёнка следовать им, развивая в нём дисциплину и укрощая избалованность. Обязательно помните, что никто из родителей не должен поддаваться соблазну, не сделать что-то обязательное. Малыш увидит это, и подумает, что ему тоже можно. Вся проделанная работа потеряет смысл.