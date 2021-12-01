Учителя TikTok: программа разрушения всеобщего школьного образования России

Источник: globalnews.ca Стивен Эррико
Не в приоритете
Школа для современной России давно уже не на первых позициях. О том, что именно за партой воспитываются будущие поколения граждан, в руководстве давно и, похоже, навсегда забыли.
Однако в правительстве отлично помнят, что учителя получают заработную плату и на этом можно очень неплохо сэкономить. Первая волна оптимизации случилась примерно в конце 2000-х годов, когда школы начали неожиданно укрупнять.
Например, сливать в одну организацию несколько близко расположенных учебных заведений и даже садиков. Экономия вырисовывалась, прежде всего, на административном аппарате и бухгалтерии. В итоге появились настоящие монстры или, если корректнее, мегашколы, в которых по 6–7 тыс. учеников разбросаны в 3–4 зданиях. О том, каким образом директор управляет учебным процессом, остается только догадываться. Здесь уже не до воспитательных бесед с провинившимися учениками.
Этого оказалось мало, и по школам прокатилась волна сокращений учителей-стажистов. Другим языком – носителей культурного кода педагогической гвардии советской закалки. Они уже были в возрасте и к новым реалиям среднего образования, по мнению менеджеров, совсем не годились. У оставшихся учителей автоматически увеличилась нагрузка, а, следовательно, и заработная плата. Но она все равно не обеспечивала достойный уровень жизни. Не обеспечивала тогда – в конце 2000-х, не обеспечивает и сейчас. Впрочем, о современной учительской зарплате немного позже.
Следующим шагом стало значительное укрупнение классов – порой до 32–35 школьников в классе. Министерство одновременно с этим требует от учителей учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и строго дифференцировать нагрузку.
Полный абсурд, учитывая количество детей в классе. А по новым Федеральным государственным стандартам к этому еще присовокупляются учебные проекты, которые педагог должен написать со школьниками. Кстати, в ряде сельских школ, наоборот, детей хронически не хватает – в кабинете на уроке может сидеть и один ребенок. Вот в таких классах можно взращивать новых Курчатовых и Ландау. Только вот педагог получает за работу в малокомплектных классах – ничего. В прямом смысле – ничего. Оплата у учителя, напомним, подушевая.
Каждый год в правительстве обсуждаются вопросы повышения зарплаты педагогам. И каждый раз это заканчивается ничем. Прямо замкнутый круг какой-то.
Государство озабочивается, декларирует очередную программу, но тут либо кризис очередной, либо министра просвещения меняют. Либо и то, и другое вместе. А министры, как известно, пытаются оставить после себя что-то новое, вечное, сущее. Одна – вернула астрономию, другой – ввел никому не понятный институт советников директора по воспитательной работе.
Проблема, видимо, в том, что управленцы-технократы не могут «потрогать» и посчитать результаты работы педагога.
Ну, повысим учителям зарплату и что? Дети станут умнее? Или воспитаннее? А если и станут, то когда? Через год, два, три?
Да, ничего подобного, в очередной раз оптимизируем и оставим все, как прежде. Или построим несколько десятков суперсовременных школ – все деньги целее будут.
И здесь, на самом деле, все не так просто.
Даже в здравоохранении гораздо прозрачнее – оснастили больницы новым оборудованием, глядишь, и местные меньше умирать будут. Средняя продолжительность жизни по региону, опять же, вырастет.
А со школами как быть?
Уровень IQ подрастающего поколения не в прямой зависимости от зарплаты учителя.
Где-то в начале – середине 2000-х появилось мерзкое определение «образовательная услуга». Очевидно, очередной чиновник-технократ, выучившийся на импортных курсах менеджменту, решил перенести принципы управления парикмахерскими на школьную почву.
Главное даже не в самом определении, а в его влиянии на родителей и учеников. Педагоги в большинстве своём окончательно трансформировались в сознании обывателей в обслуживающий персонал.
Идея проста: «Я вам привела (привел) своего ребенка, вот вы его и учите, а с меня взятки гладки». Учителя превратились в настоящих «педагогов» в изначальном греческом понимании этого слова. Древние так называли неспособных к физическому труду рабов, ответственных за воспитание и обучение детей.
В последних высказываниях президент Путин призвал отказаться от термина «услуга» в описании образовательного процесса. Случилось это прямо под День знаний в текущем году. Следующую позитивную новость про школу ждем к 1 сентября 2022 года.
По заветам Медведева
2016 год. Форум «Территория смыслов». Премьер-министр Дмитрий Медведев разрывает информационное пространство рекомендацией недовольным своей заработной платой учителям отправляться в бизнес. По мнению Дмитрия Анатольевича, в стране существует как минимум одна каста людей, работающих не за деньги, а исключительно по зову сердца.
Собственно, с того времени ситуация никак не изменилась.
Согласно указам президента, заработная плата педагога не должна быть ниже средней по региону. Это нигде не соблюдается, кроме, конечно, московского региона и ряда нефтеносных провинций России.
Ставка, то есть 18 часов в неделю, может стоить и 12–15 тысяч рублей в месяц. Чтобы хоть как-то нарастить доход учителям приходится брать две, а то и больше ставок. Это более 32 часов в неделю. В переполненных школах с двумя-тремя учебными сменами можно и больше – 45 и более уроков за пять дней. Вот тогда у учителя действительно заработок достойный.
Только вот остается ли он учителем после таких скачек?
Или просто исполняет функцию вербального переноса информации и контроля?
В сельских школах другая беда – тотальный дефицит кадров. Появился феномен «педагога-мультипредметника». Это когда учитель физической культуры преподает информатику, а учитель географии может учить английскому, ОБЖ и физической культуре. В каждой сельской школе по-своему страдают таким недугом, но диагноз один – в погоне за повышением заработной платы самым серьезным образом страдает уровень образования детей.
Надо отдать должное Министерству просвещения, там отлично понимают проблему, но решают вопрос по-своему – тотально цифровизируют образовательное пространство. Платформ, рекомендуемых государством для онлайн-обучения, не счесть – «Учи.ру», «Фоксфорд», «Я класс» и еще куча тому подобных.
Учитель в таких историях вообще уходит на второй план. А если он не нужен, то и ценность педагога как участника образовательного процесса стремительно снижается. Это как на заводе, куда завезли новых блестящих роботов, и заслуженные слесари оказались не у дел. Поэтому и заработную плату можно мизерную назначить, и значительно сократить количество льгот. Это, кстати, еще одна проблема.
Лет десять назад профильное министерство значительно сократило возможности учителям получать статус ветерана труда и другие звания. Теперь, чтобы заслужить хотя бы право на бесплатный проезд на междугороднем автобусе, будущему пенсионеру необходимо положить своё здоровье на алтарь педагогики. Тогда, правда, и бесплатный проезд будет не нужен.
Из последних «инициатив» Министерства просвещения РФ, связанных с информатизацией образования – Всероссийский конкурс #УчителяТикТок, приуроченный к профессиональному празднику педагогов в 2021 году. Эксперты на полном серьезе отбирали лучший образовательный контент из помойки, которая совсем недавно призывала детей лезть на баррикады за Навального.
Говорят, хештег #УчителяТикТок набрал более 220 млн просмотров.
С таким же успехом можно организовывать уроки… в туалете! Ну а что, дети же туда регулярно заходят и не только по естественной нужде.
Тотальные последствия
Все вышесказанное не просто набор недостатков современной школы, а свод факторов, формирующих глубинные изменения в российском обществе.
Прежде всего, сегрегация школьного образования. В отличие от советских времен, в стране фактически отсутствует качественное среднее образование для всех. Только такая школа позволяет выпускать полноценных инициативных граждан, способных критически воспринимать действительность. Сейчас такого нет. Отсутствует как понятие лет пятнадцать-двадцать.
Кстати, именно поэтому у нас такая серьезная проблема с антипрививочниками – все из-за недостатка образования, в том числе и школьного. Когда жареный петух клюнул, государство наступило на собственные грабли, которые старательно готовило в школьной среде.
Но запрос у общества на качественную школу есть.
И немалый, надо сказать. Есть он и у губернаторов всяких, которые рады привести комиссию из Москвы в образцово-показательную школу. Так появляются элитарные учебные заведения типа «Гимназий имени кого-то», «Физико-математических школ» и прочих «Лицеев».
В таких школах все идеально – нагрузка у педагогов выверенная, заработная плата в два, а то и в три раза выше средней по региону. Учителя регулярно повышают свою квалификацию по-настоящему, порой, даже за рубежом. А главное – на таких заведениях концентрируются ресурсы и внимание руководства регионов. Вместо того чтобы уделять внимание школьному образованию в целом.
По документам все красиво – в школы принимаются только по результатам жесткого отбора. На самом деле – сплошь и рядом такие учебные заведения набиваются отпрысками влиятельных семей. А это значит, что образование по самым высоким стандартам получают в первую очередь не талантливые дети, а – богатые. К чему это приведет, объяснять лишний раз не надо.
У кого не получается запихнуть своё чадо по блату в элитную школу (или денег не хватило), вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ. Это, кстати, серьезный источник дополнительного заработка учителей, которым пользуется подавляющее большинство.
Но, опять же, в поиске заработка на стороне, учителя вынуждены не до конца раскрываться в школе. Они же не железные, чтобы играть все роли одинаково хорошо.
Кстати, одними из первых проблему в средней школе осознали в армии.
Министр Шойгу оперативно развернул в дополнение к существующим Суворовским училищам сеть федеральных кадетских училищ. Все потому, что воспитать настоящего офицера из выпускников общеобразовательных школ становится все труднее. Насколько бы этот пример не был хорош, это еще один показатель нарастающего расслоения общества.
С другой стороны, в учительской среде нарастает тотальный кризис.
С введением Болонского соглашения подавляющее число педагогических вузов перешли на бакалавриат, то есть четырехгодичное образование. Теперь для поступления на физико-математический факультет такого вуза не требуется сдавать физику! Только обществознание плюс традиционно математику и русский язык. Все потому, что педагог – это «гуманитарная специальность».
Зачем будущему учителю химии сдавать вступительные по химии, а учителю физики – физику?
Мало того, в погоне за диверсификацией педобразования вузы стали предлагать пятилетний бакалавриат с двумя-тремя специальностями. Это когда будущий учитель русского языка официально может еще и английский вести.
Как ответ на запросы вышеописанных сельских учителей-мультипредметников, никак иначе?
Такие трансформации вкупе с низким социальным пакетом отвернули большую часть толковой молодежи от педагогической профессии.
Педвузы и раньше были не особо престижными, а сейчас – вообще опустились ниже профессиональных техникумов, как ни прискорбно об этом говорить. Уровень образования и, что немаловажно, воспитания будущих педагогов стремительно падает, постепенно приближаясь к заветному с недавних пор титулу #УчителяТикТок. И это уже проблема стратегического масштаба.
- Автор:
- Стерхов Валентин
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