Как научить ребенка не перебивать взрослых

Есть множество «взрослых» разговоров, в которых участие ребенка совсем неуместно. Кроме того, из-за бесконечного «мам, мам, мам…» диалог становится невозможным. Стоит ли немедленно уделить внимание ребенку или продолжить разговор – зависит от ситуации. Конечно, если происходит что-то внештатное или срочно нужна помощь, то родитель должен немедленно отреагировать. Новости СМИ2 привлечь к себе внимание, то стоит принять меры. Задача отучить сына или дочь влезать в разговоры и не перебивать взрослых – сложная, но вполне решаемая.

Почему перебивать – плохо

Расскажите малышу о правилах этикета, которые созданы для комфортного сосуществования людей в социуме. Именно комфортного: по этикету перебивать собеседника считается моветоном, так как дискомфорт испытывают оба участника общения. Тому, кого перебили, неприятно, так как ему не удается спокойно донести свою мысль. В то же самое время ребенок не получает заинтересованного участия, в котором нуждается, и которое, перебивая, пытается получить «силой». То есть ребенок, жаждущий внимания, получит в ответ раздраженное одергивание и будет разочарован.

Объяснять это надо наедине, а не прилюдно, приводя примеры вторжения в детский разговор. Например: «Вот вы с Ваней обсуждаете, какую лучше башню строить, а я постоянно перебиваю вас и говорю о пользе овсяной каши. Тебе понравится это? Или ты смотришь мультфильм, а я тебе говорю через каждую минуту: посмотри, как я красиво салат нарезала, посмотри, какая морковка у меня интересная...»

С более взрослым ребенком это можно обсудить в надежде что такого объяснения будет достаточно. Но это работает далеко не всегда. Особенно с детьми младшего возраста.

Малыши желают получить внимание взрослого немедленно и любой ценой. Одна из причин в том, что ребенок нуждается в любви взрослого. А что такое внимание? Это «заменитель» любви. Если ребенок не дает разговаривать, это может быть сигналом того, что с ним надо больше общаться. Даже если так и есть, нельзя допускать манипуляций ребенка вашим чувством вины вечно занятого взрослого. Следует помнить, что полностью удовлетворен объемом родительского внимания малыш вряд ли когда-нибудь будет. Разве что тогда, когда совсем вырастет.

«Особое время» для ребенка

Для того, чтобы компенсировать недостаток внимания в интенсивном ритме родительской жизни, полезно вводить ежедневно по 15-30 минут «безусловного» времени – когда родитель полностью погружен в общение или игру с ребенком. Желательно, чтобы это происходило в одно и то же время дня и не совпадало со временем укладывания ребенка спать. В течение этих минут родитель не должен отвлекаться на телефон, переписку и разговоры с другими людьми. Эти правила не должны нарушаться.

Как правило, такое ежедневное общение практически полностью удовлетворяет потребность ребенка в близости с родителем, и проблема некорректного «стяжательства» внимания теряет свою остроту.

Но зачастую малыш перебивает, потому что не знает, как вести себя иначе. В любом случае он не должен чувствовать от родителей раздражение и слышать окрики: «Замолчи! Не мешай! Уйди, прекрати» и прочие «не будь, не существуй, не живи». Да-да, для детского сознание эти слова несут именно такой смысл. Ребенка нужно научить вести себя иначе и предложить альтернативу, от которой выиграют все. Важно, чтобы он при этом чувствовал уважение родителя к его потребностям и интересам.

Attends!

Научиться не перебивать, а ждать подходящего момента очень важно не только по соображениям приличия и комфорта, но и для развития саморегуляции и социальных навыков.

В книге «Французские дети не плюются едой» американской журналистки о секретах и лайфхаках французского воспитания говорится, как волшебно и примерно ведут себя французские детишки и как часто (чаще остальных) звучит слово аttends. Означает оно «потерпи, подожди», и на этом понятии буквально зиждется французская система воспитания детей с самого их рождения, которая, надо сказать, дает весьма благодатные плоды.

Действительно, ребенок должен уметь подождать и потерпеть, но самое главное – он должен быть уверен, что получит то, чего ожидает. Обязательно. Железобетонно. Если этого не происходит, то ничего не получится.

Что делать?

Как и в любых воспитательных практиках важны так называемые три кита: личный пример, последовательность и творческий подход. Если ребенок видит взаимоуважение собеседников на родительском примере, то ему будет проще поверить в то, что требования родителей к нему справедливы, и его легче будет этому научить.

Выбрав для себя определенный прием, следовать ему нужно всегда, и важно, чтобы обязательно было отведено время для решения проблем ребенка.

Говоря о воспитательных приемах, можно предложить систему условных сигналов. Например, мама разговаривает, а ребенок, которому хочется что-то сказать, кладет маме руку на плечо или на руку, и мать, в свою очередь, молча берет его руку в свою. Это будет означать, что она поняла и выслушает ребенка, когда закончит свой разговор.

Маленьким детям зачастую достаточно ощущения эмоциональной связи с родителем. Правда, и терпения у них для этого практически нет. С малышами, например, можно применить такой прием: во время телефонного разговора приобнять его, погладить по спинке. Можно делать это, не прекращая разговора. Как правило, это работает. Вариантов может быть множество. Главное – быть изобретательными и находить время и возможности выслушивать своих детей.

Майя Ишметова