Стоматолог объяснил, почему сахар — не единственный виновник кариеса у детей

Также важно проводить санацию ротовой полости будущих матерей еще до беременности, так как кариес имеет инфекционную природу и передается воздушно-капельным или контактным путем. Несмотря на то, что мы знаем о необходимости носить маски и избегать вирусов, часто забываем о том, что кариес у матери может передаваться ребенку. Поэтому нужно обязательно лечить зубы до беременности.