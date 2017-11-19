Печенье с орехами и вялеными ягодами

Ингредиенты:
Мука — 340 г
Сливочное масло — 180 г
Сахар — 0,5 стак.
Лимон — 1 шт.
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Сушеная вишня — 0,25 стак.
Сушеная клюква — 0,25 стак.
Изюм — 0,25 стак.
Тыквенные семечки — 0,25 стак.
Фисташки — 0,25 стак.
Кешью — 0,25 стак.
Приготовление:
1. Сотрите цедру с лимона мелкой теркой, выжмите сок. Сушеную вишню, клюкву и изюм нарежьте небольшими кусочками. Орехи порубите. Взбейте миксером размягченное сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. Добавьте цедру, сок лимона и ванильный экстракт, еще раз взбейте.
2. Всыпьте в масляную смесь муку и перемешайте. Добавьте вишню, клюкву, изюм, орехи и тыквенные семечки. Перемешайте тесто и разделите на 2 части. На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности скатайте из каждой части цилиндр диаметром 4 см и длиной 20 см. Оберните каждый цилиндр пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
3. Разогрейте духовку до 175 °C. Нарежьте тесто на кружки толщиной 5–6 мм и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте в духовку и пеките 10–12 минут, пока печенье не станет слегка золотистым по краям. Достаньте печенье и остудите на решетке.
Приятного аппетита!
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