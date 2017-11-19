Печенье с орехами и вялеными ягодами



Ингредиенты:

Мука — 340 г

Сливочное масло — 180 г

Сахар — 0,5 стак.

Лимон — 1 шт.

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Сушеная вишня — 0,25 стак.

Сушеная клюква — 0,25 стак.

Изюм — 0,25 стак.

Тыквенные семечки — 0,25 стак.

Фисташки — 0,25 стак.

Кешью — 0,25 стак.

Приготовление:

1. Сотрите цедру с лимона мелкой теркой, выжмите сок. Сушеную вишню, клюкву и изюм нарежьте небольшими кусочками. Орехи порубите. Взбейте миксером размягченное сливочное масло с сахаром до состояния легкого крема. Добавьте цедру, сок лимона и ванильный экстракт, еще раз взбейте.

2. Всыпьте в масляную смесь муку и перемешайте. Добавьте вишню, клюкву, изюм, орехи и тыквенные семечки. Перемешайте тесто и разделите на 2 части. На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности скатайте из каждой части цилиндр диаметром 4 см и длиной 20 см. Оберните каждый цилиндр пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

3. Разогрейте духовку до 175 °C. Нарежьте тесто на кружки толщиной 5–6 мм и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте в духовку и пеките 10–12 минут, пока печенье не станет слегка золотистым по краям. Достаньте печенье и остудите на решетке.

Приятного аппетита!