Домоседы на отдыхе

Статья из газеты: АиФ Здоровье № 33 15/08/2017
Наверное, есть дети – любители путешествий, но мне кажется, что большинство детей всё-таки домоседы.
Когда мы впервые поехали с сыном в дом отдыха, ему было года три.
– Куда мы едем? – спрашивал он всё время по дороге.
– Мы едем в пансионат.
– В компсионат?
Наконец приехали, он сел в кресло в чистом и уютном номере и сказал:
– Ну вот я здесь, в компсионате, и мне хочется домой.
На следующий год мы собрались в дом отдыха в Калужской области.
– Не хочу ехать туда, – заявил ребёнок, – там будут иностранцы.
– Какие иностранцы?
– Калужане.
Что касается моря, которое так любим мы, взрослые, у детей оно не всегда вызывает восторг. Один мой знакомый малыш, которого мама привезла за тридевять земель на чистейшее «заграничное» море, в первый же день заявил: «Море – кака».
На любом пляже всегда находится ребёнок, который не хочет купаться. Ваня тоже сначала боялся воды, приходилось долго его уговаривать, завлекать яркими надувными игрушками. А самое главное – ни прибрежные пальмы, ни шведские столы, ни дискотека для детей не могли заглушить его тоски по дому, по своей кроватке и любимой кошке Сильве.
– Когда мы поедем домой? – спрашивал он чуть ли не каждый день.
Наконец у нашего путешественника появился приятель Денис, и он немного повеселел. Этот малыш всегда был в отличном настроении, и аппетит у него был прекрасный: съев картошку фри на своей тарелке, он был готов «помочь» другу. Мальчики общались каждый день, но однажды Дениса долго не было видно.
– Где ты был? – спросили мы его при встрече.
– Ну я сначала слушался, потом не слушался, потом в углу стоял, – задумчиво ответил он.
Да, слушаться всё время, да ещё на отдыхе, где так много новых впечатлений, занятие не из лёгких.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
Свежие комментарии