Домоседы на отдыхе

Наверное, есть дети – любители путешествий, но мне кажется, что большинство детей всё-таки домоседы.

Когда мы впервые поехали с сыном в дом отдыха, ему было года три.

– Куда мы едем? – спрашивал он всё время по дороге.

– Мы едем в пансионат.

– В компсионат?

Наконец приехали, он сел в кресло в чистом и уютном номере и сказал:

– Ну вот я здесь, в компсионате, и мне хочется домой.

На следующий год мы собрались в дом отдыха в Калужской области.

– Не хочу ехать туда, – заявил ребёнок, – там будут иностранцы.

– Какие иностранцы?

– Калужане.

Что касается моря, которое так любим мы, взрослые, у детей оно не всегда вызывает восторг. Один мой знакомый малыш, которого мама привезла за тридевять земель на чистейшее «заграничное» море, в первый же день заявил: «Море – кака».

На любом пляже всегда находится ребёнок, который не хочет купаться. Ваня тоже сначала боялся воды, приходилось долго его уговаривать, завлекать яркими надувными игрушками. А самое главное – ни прибрежные пальмы, ни шведские столы, ни дискотека для детей не могли заглушить его тоски по дому, по своей кроватке и любимой кошке Сильве.

– Когда мы поедем домой? – спрашивал он чуть ли не каждый день.

Наконец у нашего путешественника появился приятель Денис, и он немного повеселел. Этот малыш всегда был в отличном настроении, и аппетит у него был прекрасный: съев картошку фри на своей тарелке, он был готов «помочь» другу. Мальчики общались каждый день, но однажды Дениса долго не было видно.

– Где ты был? – спросили мы его при встрече.

– Ну я сначала слушался, потом не слушался, потом в углу стоял, – задумчиво ответил он.

Да, слушаться всё время, да ещё на отдыхе, где так много новых впечатлений, занятие не из лёгких.

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