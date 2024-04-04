5 советов. Врач пояснила, как детям избежать неприятного лечения у дантиста

Оказывается, есть всего пять правил, соблюдение которых избавит вашего ребенка от неприятного лечения зубов у стоматолога. Об этих рекомендациях aif.ru рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

Правильно чистить зубы

Начинать уход за полостью рта необходимо вместе с появлением первого зуба. В этом родителям поможет хорошая зубная щетка и профессиональная детская паста. Главное правило чистки зубов как у взрослых, так и у детей — от десны к зубу. При этом на верхнем ряду следует двигаться сверху вниз, а на нижнем — снизу вверх. Каждый зуб необходимо обработать со всех сторон, не оставив незадействованным ни один участок. В среднем процедура должна занимать у ребенка не менее двух минут, но не более пяти, чтобы слишком активное и продолжительное воздействие не стало причиной травмы эмали и мягких тканей, а также появления кровоточивости.

Многие родители отправляют ребенка в ванную сразу после пробуждения ото сна, ведь нас самих так приучили с детства. На самом деле больше пользы ему принесет чистка зубов после завтрака.

Использовать профессиональные средства гигиены

Не все из существующих сегодня стоматологических приспособлений необходимы ребенку, так что нет смысла покупать все и сразу. Многое зависит от состояния полости рта, имеющихся проблем — кариеса, неправильного прикуса, и даже грипп с простудой могут внести коррективы в привычный уход.

Первое время родители сами чистят зубы своим детям, а когда они уже способны делать это самостоятельно, то покупают соответствующую возрасту щетку. Чем проще она будет, тем лучше. Долой всевозможные резиновые вставки, пучки с разной длиной и наклоном. Резиновые вставки налету не страшны и в основном применяются в конструкции щетки для экономии. Перекрестные щетинки тоже никаких особых преимуществ не имеют, поэтому старайтесь выбирать щетку с прямым ворсом, сначала мягкую, а по мере взросления переходите на среднюю степень жесткости.

В последние годы в моду вошло все натуральное и экологически чистое, но применительно к ворсу это скорее минус, чем плюс. В натуральных щетинках будут скапливаться и размножаться вредные бактерии, как и в деревянной ручке, которая при неправильном хранении может разбухнуть и потрескаться. Щетина должна быть выполнена из искусственных материалов, а вот дизайн — это то, что можно выбрать по своему собственному усмотрению. Зубную пасту лучше покупать в аптеке или в стоматологии, предварительно проконсультировавшись с врачом. Он учтет имеющиеся особенности и проблемы и поможет подобрать средство специально для детских зубов, которое будет выступать профилактикой кариеса и насыщать зубы минералами, делая их более прочными.

Детская паста не должна включать в себя фтор, а еще причинять вред при возможном проглатывании, что часто случается у детей, которые только начинают свое знакомство с этим средством гигиены полости рта. Профессиональные пасты на это и рассчитаны — чтобы их просто сплевывать, не полоща рот водой. Образуя на поверхности пленку, они будут защищать зубы, укрепляя их.

Что касается всевозможных ополаскивателей, зубной нити и ирригаторов, то используйте их только по рекомендации врача. Вместо зубной нити лучше предложить ребенку более безопасный флостик, а ирригатор купить для повзрослевшего отпрыска, которому установили брекет-систему.

Правильно питаться

Рациональное, сбалансированное питание — залог здоровья не только полости рта, но и всего организма. Следя за правильным питанием ребенка, вы можете минимизировать количество походов с ним к стоматологу, особенно если добавите в его рацион свежие овощи и фрукты, жирную морскую рыбу, кисломолочные напитки, красное мясо, зелень. Богатые клетчаткой свежие плоды не только содержат в себе витамины, но и способны обеспечить полноценный массаж десен при поедании, а еще их жесткая мякоть стирает налет с зубов.

Кисломолочные напитки включают в себя большое количество кальция, так необходимого для укрепления костной ткани, а в морской рыбе много йода, фтора и фосфора, необходимых для правильного формирования зубов. Есть в ней и витамин D, обеспечивающий полноценное усвоение кальция. Мясо также богато фосфором, а зелень — целый кладезь ценных макро- и микроэлементов, среди которых не только витамины и минералы, но и нутриенты с антибактериальной и освежающей полость рта активностью.

Есть полезные сладости

Многие родители стараются поменьше давать детям сладкого, помня о том, что это вредно для здоровья зубов. Однако есть немало полезных для них вкусностей — это мед, сухофрукты, зефир, мармелад, варенье, тростниковый сахар и изделия из него. В разумных количествах они зубам не повредят, но употреблять их лучше перед или сразу после еды, когда в полости рта оптимальный кислотно-щелочной баланс.

Ходить на профессиональную чистку и профосмотр

Хотите реже ходить к стоматологу? Ходите к нему два раза в год, но не для лечения, а для осмотра и профилактических мероприятий. Есть мнение, что детям профессиональная чистка зубов не нужна, но многое зависит от соблюдения гигиены, причем правильного соблюдения, состояния полости рта, наличия накладок и брекет-системы. Если у взрослых есть определенные проблемы, например клиновидный дефект или хронический пародонтоз, то им необходимо более тщательно следить за здоровьем своих детей, ведь такие патологии нередко передаются по наследству.

Показывая ребенка стоматологу, делая чистку как минимум раз в год, можно удалить скопление молочной и других кислот на зубах, предотвратить образование зубного камня и развитие кариеса. Привыкнув ходить на профосмотр к врачу регулярно, малыш перестанет бояться стоматологического кресла и всего того, что с ним связано. Более того, он привыкнет правильно ухаживать за своими зубами, следить за ними и будет вовремя обращаться за помощью, не затягивая болезнь, а вовремя купируя ее симптомы. Это войдет у него в привычку и станет второй натурой, а значит, и залогом красивой и здоровой улыбки на всю жизнь.