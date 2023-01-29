Отлучение ребенка от совместного сна с родителями

Для каждой семьи стает актуальным вопрос «отселения» ребенка в свою кровать или в другую комнату. Процент тех родителей, которые с самого рождения приучили свое чадо к своей собственной кроватке, сейчас не очень высок. На психологическом уровне каждой мамочке тяжело надолго оставить новорожденного, да и физически нелегко каждую ночь вставать несчетное количество раз, как только ребеночек заплачет или потребует кушать. Но однажды наступает момент, когда родители задают себе вопрос о том, действительно ли это необходимо как безболезненно и легко переселить ребенка со своей супружеской кровати.



Минусы совместного сна



Некрепкий сон малыша. После двух лет ребенок настолько привыкший чувствовать присутствие мамы совсем рядышком может часто просыпать, чтобы проверить, не бросили ли его одного. Это поможет повлечь за собой отсутствие полноценного отдыха и сна, что является вредным для неокрепшей психики и нормального развития.



Гигиена. Через постельное белье может передаваться множество болезней, переносчиками которых являются сами родители.



Нарушение формирования самостоятельности ребенка. У каждого должно быть свое личное пространство. Своя постель, свои игрушки, свой уголок – все личное помогает ребенку осознать себя как личность и проявлять самостоятельность.



Неполноценные интимные отношения у родителей. Такой факт как невозможность супругам провести время наедине в постели, чтоб не потревожить и не травмировать малыша, может стать реальной проблемой ухудшения отношений в семье.



Отучение от совместного сна в возрасте 1-2 года



После окончания периода кормления грудью в возрасте 1-2 года можно начинать приучать ребенка спать самостоятельно. Этот период считается наиболее благоприятным для этого дела. Существует несколько методов как это сделать. Нужно быть готовым проявить настойчивость, но в тоже время действовать мягко и с любовью.



Метод игнорирования. Даже в таком возрасте дети умеет манипулировать взрослыми. Это может проявляться в истериках, криках, непослушании. В вопросе раздельного сна обязательно появятся такие моменты. И тут родителям важно проявить последовательность и настойчивость. Ведь тогда ребенок осознает, что взрослые твердо настаивают на своем и не отступят от своего решения, а значит, прекратит безрезультатные попытки разжалобить, истерики исчезнут.



Последовательное отучение. Для того, чтобы выработать новую привычку необходимо плавно и мягко подготовить малыша к переменам. Например, изначально, оставить его одного на дневной сон в кроватке с высокими бортиками, через пару дней попробовать перекладывать малыша после засыпания на отдельную постель, и в конце концов момент полностью самостоятельного сна будет не за горами.



Объяснения. В 2 года ребенок уже способен понять, о чем ему говорят, и прислушаться к маме, ведь ее мнение по-прежнему остается для ребенка самым важным. Можно объяснять, почему все детки должны спать отдельно, можно рассказать все преимущества и выгоды, которые появятся после «переезда».



Отучение от совместного сна в возрасте 3лет и старше



В такой ситуации, прежде всего, нужно выяснить реальную причину того, что ребенок до сих пор спит с мамой и папой. Возможно причина в самих родителях, а не в малыше. Часто мамы не понимают, какой вред могут нанести совместным сном и для общего развития ребенка и для супружеских отношений, которые впоследствии выливается в скандалы и даже разводы. Также возможно, что в более раннем возрасте взрослые не проявили достаточно настойчивости и последовательности в этом вопросе. Если причина проблемы не в этом, тогда стоит обратить внимание на поведение и потребности ребенка, постараться выяснить, почему он отказывается отдельно спать. Вот некоторые варианты:



Переизбыток эмоций, переутомление. Поток информации, который ребенок получает незадолго до сна, может отрицательно сказаться на его настроении. Вечером следует сократить или вообще исключить просмотр телевизора и мультиков на планшете, мобильном.



Детские страхи. После 3 лет может появиться вполне осознанный страх темноты и присутствия «монстров под кроватью и в шкафу». В таком случае нужно вместе с ребенком устранить причину таких страхов – «изгнать монстров», включить ночник, почитать добрую сказку на ночь или подержать за ручку пока заснет.



«Я хочу». Это та же самая манипуляция, только выраженная еще более категоричным образом. В этом случае поможет только настойчивое и аргументируемое родительское «нельзя».



Другие способы отучения



Тот же самый плавный переезд



Авторитетное мнение старших друзей, родственников, знакомых, мультяшных и книжных кумиров



Знаменательное событие: можно приурочить переезд с родительской кровати к празднику или другой значимой дате – желанной покупке, приезду бабушки, походу в детский комплекс и т.д.



Небольшие поощрения за маленькие победы – совместный выбор постельного белья любимой расцветки или игрушки, которая будет спать вместе с ребенком.



Маленькие секреты



Создайте вечерний ритуал перед отходом ко сну: легкий массаж, теплая ванна или наоборот прогулка, чашка вкусного чая – любые действия, которые можно повторять каждый день. Ребенок будет чувствовать, что всё хорошо, всё идет по плану, а это вселяет чувство стабильности, спокойствия и уверенности.



Очень важно днем уделять как можно больше внимания малышу и качественно проводить с ним время.



Не стоит слишком форсировать события. При мягком, терпеливом отношении результат не заставит себя ждать, и при это ребенок не потеряет доверие к своим родителям, эмоциональная связь не нарушится и все пройдет без стресса для все.