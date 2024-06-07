В шаге от беды. Как проверить, что ваш ребенок не наркоман?

Подростки, отстаивая своё право на независимость и свободу от родительского контроля, наоборот, часто впадают в зависимость. Но от наркотиков. Как опровергнуть худшие подозрения и убедиться, что ваш ребёнок не наркоман?

Наш эксперт – врач-психиатр-нарколог, психотерапевт Ольга Николаева.

«Красные флаги»

Чтобы своевременно выявить проблему, внимательно наблюдайте за поведением и внешним видом подростка, отмечая тревожные черты.

Резко изменившееся поведение. Подросток начал гулять допоздна, отвечает на телефонные звонки не с первого раза или не отвечает вовсе, хуже учится, часто просит денег, чтобы помочь друзьям или потратить их на что-то ненужное.

Перемены в характере. Стал раздражителен, агрессивен или апатичен, подавлен, потерял интерес к любимым занятиям. Заводит речь о смерти, о бессмысленности что-либо делать.

Изменения во внешности. Стал носить одежду с длинным рукавом даже в жару, чтобы скрывать следы от инъекций или самопорезов. У него суженные до точки или расширенные зрачки с отсутствием реакции на свет, бегающие глаза либо, наоборот, пустой и безразличный взгляд, постоянно сонный уставший вид и покрасневшие белки глаз. На лице подростка возникает выражение то испуга, то удивления, то подозрительности, хотя повода для таких эмоций нет. Или начинается беспричинный смех.

Появление в его комнате подозрительных вещей. Это могут быть свёртки с неизвестным порошком или таблетками, остатки фольги или курительные трубки, пластиковые бутылки с прожжёнными дырами, шприцы, жгуты, пипетки.

Проблемы со здоровьем:

– со сном: подросток страдает бессонницей или слишком много спит;

– с пищеварением: частые диареи, запоры, боль в животе, отказ от пищи или, наоборот, неуёмный аппетит;

– с сердцем: тахикардия, боль в груди, случаются даже обмороки;

– с когнитивными способностями: страдает память, в ней появляются пробелы;

– со слизистыми: хронический кашель и насморк указывают на повреждение слизистых в связи с курением и вдыханием психоактивных веществ.

Доверяя, проверяй

Не надо ни в чём уличать ребёнка, просто купите в аптеке экспресс-тест на выявление запрещённых веществ в моче. Мультитест определит сразу 12 видов наркотиков, таких как морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, кокаин, бензодиазепины, барбитураты, экстази, фенциклидин, метадон, трициклические антидепрессанты, кетамин. Но этот тест может обнаружить вещества лишь в течение 4–5 дней после их последнего употребления (хотя некоторые могут определяться даже через месяц).

Для проведения теста надо собрать мочу в стерильную ёмкость и опустить в неё тест-картридж до уровня ограничительной линии на 20–30 секунд. Через 3 минуты готов результат. Две полоски – наркотиков в организме нет. Одна полоска указывает на присутствие запрещённого вещества.

Точность данного метода высока, но лабораторные исследования более показательны. Некоторые из них можно проводить и без ведома исследуемого. Для анализа могут использоваться кровь, моча, слюна, волосы, ногти.

Если тест на наркотики положительный, важно не устраивать скандал, а поговорить с подростком по душам и постараться убедить его в необходимости обратиться к психиатру-наркологу. Но даже если тест не показал никаких результатов, а признаки имеются, стоит обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. И срочно провести полное обследование.

Современные методы лечения, индивидуальный подход и хорошие врачи помогут преодолеть опасную зависимость.