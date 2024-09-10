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Булочки с нектаринами

Мягкие воздушные булочки из теста на кефире. Внутри них - сочная, сладкая начинка из спелых нектаринов. Порадуйте своих домочадцев ароматной свежей выпечкой.

Ингредиенты

Тесто:

Кефир - 100 мл

Вода - 50 мл

Сахар - 100 г

Соль - 1/3 ч. л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Дрожжи свежие - 10 г

Мука пшеничная - 320-350 г

Начинка:

Нектарин - 6 шт.

Сахар - 2 ст. л.

Выходит 8 булочек.
  • 185 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 3.34
  • Ж: 2.26
  • У: 38.8

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Дрожжевые булочки с нектаринами готовим из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар.

 

Фото 2

 

 

Добавить теплый кефир и масло.

 

Фото 3

 

 

Добавить половину муки и соль.

 

Фото 4

 

 

Постепенно ввести оставшуюся муку.

 

Добавляйте муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам, сильно затягивать тесто не стоит.

 

Фото 5

 

 

Накрыть тесто и оставить до подъёма.

 

Фото 6

 

 

Разделить тесто на 8 частей. Дать заготовкам немного "отдохнуть".

 

Фото 7

 

 

Нектарины нарезать, пересыпать сахаром. Перемешать.

 

Фото 8

 

 

Лепешку раскатать, на одной части сделать надрезы.

 

Фото 9

 

 

На вторую часть выложить ложку начинки.

 

Фото 10

 

 

Свернуть рулетом так, чтобы начинка "спряталась" внутри.

 

Фото 11

 

 

Булочки перед выпечкой можно смазать молоком или яйцом, по желанию.

 

Фото 12

 

 

Выпекать при температуре 180 градусов до румяного состояния, примерно 20 минут.

 

Фото 13

 

 

Булочки с нектаринами я смазала сливочным маслом.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 15

 

 

Булочки с нектаринами, рецепт с фото
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