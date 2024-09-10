Ингредиенты
Кефир - 100 мл
Вода - 50 мл
Сахар - 100 г
Соль - 1/3 ч. л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Дрожжи свежие - 10 г
Мука пшеничная - 320-350 гНачинка:
Нектарин - 6 шт.
Сахар - 2 ст. л.
- 185 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 3.34
- Ж: 2.26
- У: 38.8
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Дрожжевые булочки с нектаринами готовим из таких ингредиентов.
В тёплой воде растворить дрожжи и сахар.
Добавить теплый кефир и масло.
Добавить половину муки и соль.
Постепенно ввести оставшуюся муку.
Добавляйте муку, пока тесто не перестанет липнуть к рукам, сильно затягивать тесто не стоит.
Накрыть тесто и оставить до подъёма.
Разделить тесто на 8 частей. Дать заготовкам немного "отдохнуть".
Нектарины нарезать, пересыпать сахаром. Перемешать.
Лепешку раскатать, на одной части сделать надрезы.
На вторую часть выложить ложку начинки.
Свернуть рулетом так, чтобы начинка "спряталась" внутри.
Булочки перед выпечкой можно смазать молоком или яйцом, по желанию.
Выпекать при температуре 180 градусов до румяного состояния, примерно 20 минут.
Булочки с нектаринами я смазала сливочным маслом.
Приятного аппетита.
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