Каждый день десятки малышей попадают в больницу по причине неудачного падения. Как правило, такие случаи происходят дома или в саду, поэтому многое зависит от родителей, которые, в свою очередь, могут существенно снизить риск серьезного падения ребенка.

Знаете ли вы о том, что:

Большинство падений происходит тогда, когда родители оказываются не готовыми к новым умениям своих малышей, которые растут очень быстро и так же быстро приобретают новые навыки. Сколько раз вы сами говорили о своем ребенке: «Она так быстро всему учится!» или «Я даже не знала, что он на такое способен!».

Дети рождаются с еще не до конца сформированным черепом – на верхней части головы (на своде черепа) остается очень мягкий неокостеневший участок (родничок), а это значит, что голова ребенка может серьезно травмироваться в результате падения. Родничок (на самом деле их четыре) закрывается у разных детей в разные сроки, полностью это происходит к 12–24 месяцам.

Серьезные травмы головы могут привести к проблемам в обучении, потере памяти или даже к изменению личности.

Как уберечь детей от серьезного падения: советы о безопасности

Младенцы

Несмотря на то что младенцы не могут ходить, даже самые маленькие из них все же могут перекатываться, толкаться и извиваться. Чтобы уберечь ребенка от падения, вы никогда не должны пренебрегать контролем над безопасностью места, на котором лежит ваш малыш.

Как менять пеленки и усаживать малыша. Пол является самым безопасным местом для замены пеленок. Если ребенок сидит в качалке или в детском сиденье, он может изворачиваться и перемещать его, поэтому лучше все манипуляции производить на полу, а не на высокой поверхности.

Высокие детские стульчики и сидячие детские коляски должны быть укомплектованы ремнем безопасности, чтобы ребенок, двигаясь, не выпал из сидения.

Ходунки. Если вашему ребенку необходимы ходунки, приобретайте их в авторизованных детских магазинах, в которых продаются только сертифицированные товары, соответствующие стандартам безопасности. Некоторые ходунки, особенно устаревших моделей и не соответствующие стандартам, могут опрокидываться и представлять опасность для ребенка.

Передвижение с ребенком на руках. Когда вы или члены вашей семьи несут ребенка на руках, обязательно убедитесь в том, что на вашем пути, особенно на лестнице и ступеньках, не валяются игрушки или нет беспорядка другого рода, который мог бы привести к падению.

Ползание и первые шаги

По мере того как малыши начинают передвигаться и учиться ходить, они могут делать это довольно быстро и очень неустойчиво. Все дети падают на этом этапе развития, но если вы сделаете свой дом безопасным для ребенка, незначительный удар не станет причиной серьезной травмы.

Первые путешествия и исследования. Дети стремятся исследовать окружающее пространство и будут спотыкаться обо все, что попадется им на пути. Когда вы уберете все предметы, явно препятствующие их движению, обратите внимание на менее очевидные опасности в комнате. Вы можете снабдить столы, шкафы и косяки смягчителями углов, чтобы дети не ударились и не упали на острые края.

Защита от лестниц и балконов. Когда дети начинают ползать, они непременно направятся в сторону лестницы. Чтобы избежать опасности, лучше всего использовать специально производимые для этих целей «ворота безопасности» до тех пор, пока дети не достигнут возраста двух лет.

Если перила лестницы или балкона имеют широкие зазоры (более 6,5 см), ребенок сможет протиснуться через них. Если рейки расположены горизонтально, малыш может попытаться вскарабкаться на них. Если вы обеспокоены тем, что ребенок захочет предпринять что-то подобное, обейте перила фанерой, пока он немного не подрастет, и не допускайте его к балкону и перилам без вашего присмотра.

Игрушки и детская кроватка. Когда ребенок начинает подниматься и карабкаться, лучше убрать из его кровати большие игрушки, чтобы он не смог взобраться по ним и выпасть.

Малыши до 3-х лет

Малыши очень любознательны и часто удивляют родителей скоростью своего развития и обучения.

Карабканье. Большинство малышей любят карабкаться, в каждом доме есть много предметов, на которые они могут взобраться.

«Ворота безопасности» (см. выше) могут быть полезными до тех пор, пока детям не исполнится два года, они предотвратят их восхождение на лестницу или падение с нее. Вы также можете обить фанерой горизонтальные рейки перил, чтобы дети на них не взобрались и не упали. В этом возрасте можно научить малыша безопасно передвигаться по лестнице вверх и вниз, но позволять ему делать это самостоятельно еще нельзя.

Окна и балконы. Малыши могут карабкаться на мебель, расположенную рядом с окнами. Если окно открыто, они могут выпасть или вылезти. Можно установить предохранительные защелки, которые не позволят окнам открываться шире чем на 6,5 см. Держите балконные двери запертыми – это самый простой способ оградить детей от игры на балконе в одиночку.

Двухъярусные кровати. Такие кровати можно использовать только детям 6-ти лет и страше.

Дети постарше

Когда дети становятся старше, они любят на деле проверять свои новые навыки и бросать вызов самим себе. Им нужно помочь научится делать это безопасно. Если вы научите ребенка разбираться в том, откуда может исходить потенциальная опасность и как ее избежать, это поможет уменьшить риск серьезной травмы.