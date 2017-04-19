Школа, бизнес, власть. Кому не хватает места за круглым столом?

На днях «свезло» присутствовать на нескольких так называемых научно-практических конференциях, на которые были приглашены представители педагогического сообщества, занятые в системе среднего общего и среднего профессионального образования, и работодатели. Да, тематика проблем современной образовательной системы регулярно поднимается на нашем сайте, а также затрагивается в письмах и комментариях наших уважаемых читателей, и уж так вышло - в очередной раз не смог позволить себе обойти вниманием образовательный, как сейчас модно говорить, сегмент.

Итак, для начала несколько слов о подобного рода конференциях. Если пробежаться по тому списку приглашений, которые приходят на адреса различных образовательных структур и средств массовой информации, то можно подумать, что наша система образования окунулась в науку с головой. Одна конференция сменяет другую, другая – третью, тут же на смену им приходит образовательный семинар, симпозиум и прочее. И настоящий моветон, если в названии мероприятия нет слова «инновационный» или чего-то из той же серии. Приглашения рассылаются всем – будь ты специалист в этой области или «мимо проходил». Участие, конечно же, не бесплатное... Где-то чисто символический взнос рублей в 250-300 – для массовости собрания, ну а где-то – суммы куда серьёзнее.

Тут вспомнилось, как нас («Военное обозрение») дважды «всего лишь» за 150 с лишним тысяч рублей приглашали посетить конференцию как «победителей» конкурса то «лучший машиностроитель года», то «лучший в сфере рекламы». С вручением «орденов и медалей», естественно. Помнится, как редакция, превозмогая позывы громкого хохота, пыталась уточнить, кто же из нашего творческого и административного коллектива успел отличиться в сфере машиностроения... Не уточнили нам этого и сами организаторы «конкурса», у которых редакция попыталась вопрос прояснить. По поводу этого, простите, откровенного лохотрона с рассылкой писем «счастья» «Военное обозрение» обращалось даже в Государственную Думу (а именно, к депутату Наталье Поклонской) с просьбой разобраться. Почему сразу в Госдуму? А потому что «приглашения» рассылают от имени экс-депутата нижней палаты, да ещё и с документами с наличием государственной символики. Но депутаты оказались занятыми более серьёзными вещами...

Однако, от «лирического» отступления – к теме. Привлёк внимание тот факт, что одна из конференций (проводилась в Воронежской области) заявлялась в качестве мероприятия с участием работодателей, которые должны были рассказать преподавателям о том, как сегодня предприятия страны нуждаются в квалифицированных специалистах и толковых выпускниках. Преподаватели, конечно, и сами в курсе, но когда из первых уст – другое дело... Но то ли работодатели приглашений не получили, то ли оргвзнос в 300 рублей для них оказался неподъёмным, но в итоге научно-практическая конференция, посвящённая вопросам трудоустройства выпускников современных учебных заведений, прошла без «практической» части. Бывает ли в таких мероприятиях, проводимых для отчётности перед контролирующими образование органами, научная часть – тоже вопрос риторический. Вся наука закончилась на докладчике, который сначала рассказывал, как благотворно влияют на уровень обученности современного школьника всероссийские проверочные работы в 4,5, 10 и 11 классах, а потом добавил, что современный крупный работодатель «крайне заинтересован в мыслящем выпускнике, выпускнике – всесторонне развитой личности», в «выпускнике, которого готовят к получению профессии с малых лет». Заинтересован ли? – вот в чём вопрос. При построении «рыночной экономики» каждый из таких заинтересованных уже достоин быть занесённым в «красную книгу».

А накануне, кстати, стартовали те самые Всероссийские проверочные работы для учащихся 4-х классов по всей Российской Федерации.

Удалось пообщаться и с младшими школьниками, которых, как выразились в ходе конференции, «готовят к получению профессии». В ходе беседы выяснилось, что такая их подготовка для большинства – открытие. А в ответах по поводу того, «кем хочешь стать», уже в который раз (и который год) фактически одно и то же: основная масса – «юристы и бизнесмены», и единично редкие по нашим временам – «военный» и «телеведущая». Не то, что бы юрист и бизнесмен – это плохо. Ни в коем случае! Это замечательно, если толковый юрист и отличный бизнесмен. Но когда практически ежедневно с экранов заявляется о необходимости популяризации человека труда, инженера, а дети год от года в своих мечтах вынашивают то, что им и их родителям (то есть нам всем) пытаются показывать и рассказывать в сериалах о «сладкой жизни», то какой уж тут человек труда, какой инженер?.. Обманываем мы детей, так уж получается.

Если есть интерес к популяризации, к примеру, инженерно-технических профессий, то одних громких заявлений с экрана явно недостаточно. Что привык смотреть современный молодой человек – яркое шоу с упомянутыми элементами красивой жизни, «скандалами и интригами», «шурыгиными» и «венцеславами». Или «дядьку в пиджаке» с меторским тоном? Очевидно – пиджаки и громкие речи о том, «как надо жить», тому же школьнику точно не интересны. А потому вопрос, к чему на самом деле готовит выпускников образовательная система, повисает в воздухе.

Если готовить человека, который, как на той конференции утверждалось, ещё с молодых ногтей идёт по пути осознанного выбора профессии, то как привлечь к сотрудничеству среду работодателей? Ведь многие (на личном опыте общения) плачутся в жилетку, заявляя, что школы, техникуму и вузы готовят «бездарей», но когда речь заходит о необходимости предложить свою программу профподготовки и открыть места хотя бы для прохождения практики, чтобы из «бездарей» выходил более или менее востребованный «материал», то подавляющее большинство включают заднюю и попросту «сливаются». Пусть, мол, государство думает, я не нанимался помогать программы и стандарты составлять – чиновники за что деньги получают... а я уж посижу, подожду или свистну – прибегут нелегалы-гастарбайтеры. А в итоге всё приводит к тому, что школа (в широком смысле слова) устраивает свою «показуху» якобы с научно-практическим подходом в образовании, супермегаинновациями, но реальным выпуском в никуда. Система бизнеса свою – когда «во всём виновато государство». А государство (в лице политических элит) – «ответный хук» - когда «виноват во всём бизнес». Брать на себя ответственность не хочется никому.

Потому сесть за круглый стол и реально обсудить общие проблемы, которые способны в итоге загнать в окончательный тупик всю систему профподготовки и образования в целом, - никак не получается. Вот проводить «галочные» конференции и съезды с отчётами в стиле «виноват стрелочник» - это завсегда. А выслушать друг друга, сделав выводы и приняв реально взвешенные решения – ну, очень сложно... А потом заявляем: «потерянное поколение, вот мы в их годы ого-го!»

Или всё-таки проблема в клозетах...