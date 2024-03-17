Перед тем, как начать готовить этот постный фруктовый салат с ананасом, мне хотелось бы вкратце пересказать мнение одного теолога по поводу поста. Извините, уже не помню, к какой конфессии он относился (в смысле, был православным или нет), но аналогия мне в душу запала. Идея такая: пост с разрешением одних продуктов и отказом от других очень похож на всю жизнь верующего человека, который придерживается неких правил, предписываемых ему его церковью, и не совершает поступков, которые являются небогоугодными. Человек, сознательно выбирающий путь веры и воцерковления, не считает, что он в чем-то ограничивает себя и живет неполноценной жизнью. Точно так же и пост, за исключением наиболее строгих дней, не следует воспринимать, как время, когда следует есть невкусно и мучить свое тело. Как жизнь ревностного христианина отличается от жизни неверующего, так и время поста немного отличается по диете от всего остального времени. Но пост должен приближать человека к Богу, а не вгонять его в депрессию, не в этом смысл данного мероприятия.

Так уж случилось, что мой самый любимый фруктовый салат с ананасом - постный. Я не разрабатывала его специально под пост - мы всегда готовили его, наоборот, на всякие большие праздники. Но факт остается фактом: его состав оптимально подходит даже для сухоядческих дней. Основные компоненты, без которых этот салат с ананасом для меня немыслим - это ананас, яблоко, груша, банан, апельсин и виноград. Даже без сахара можно обойтись. Все остальные фрукты и ягоды, которые вдруг подвернутся под руку, желательны, но не обязательны. Если постный день не строгий (ну, или для праздничного варианта), можно добавить еще пару ложек сухого мартини.

Фото 1

Самое первое действие: выжимаем апельсиновый сок в ту миску, в которой будет происходить приготовление салата, и растворяем в нем сахар, если вы его используете. У меня сахар - коричневый, поэтому цвет получился не совсем апельсиновым, но это - вот оно самое. Мартини, если используется, добавляется на этом же этапе.

Фото 2

Первые три компонента - наиболее сильно и некрасиво окисляющиеся, поэтому они должны быть обильно смочены апельсиновым соком (тогда кусочки этих фруктов не будут так сильно коричневеть при мариновании). Яблоко режем крупными кубиками. Забрасываем в сок, промешиваем.

Фото 3

Банан режем толстыми шайбочками. Забрасываем в сок, промешиваем.

Фото 4

Грушу режем крупными кубиками. Забрасываем в сок, промешиваем.

Фото 5

Если ананас не консервированный, то вырезаем у него хвостик и режем на две половины вдоль оси. Жесткую сердцевину удаляем.

Фото 6

Режем на дольки вдоль оси.

Фото 7

Дольки режем на кусочки поперек.

Фото 8

Ножом отделяем мякоть от несъедобного внешнего слоя. Забрасываем к остальным фруктам.

Фото 9

Манго режем на 2 половины, удаляем косточку.

Фото 10

Производим ножом насечку на кубики-ромбики, выворачиваем кожицу наизнанку - мякоть обычно отскакивает сама. Ну, или можно помочь ей ножом.

Фото 11

Папайю режем на две половины вдоль оси. Ложкой удаляем зернышки. Режем на дольки вдоль оси. Счищаем кожицу. Рубим на кубики.

Фото 12

У киви чистим кожицу, режем на кружочки толщиной около 5 мм и больше.

Фото 13

Персик надрезаем ножом вплоть до косточки в плоскости желобка и проворачиваем. Одна половина от косточки отделится сама, другую придется отделить ножом. Нарезаем персик, не мельча.

Фото 14

Карамболу режем на шайбочки толщиной 5 мм и больше. Семечки удаляем острием ножа.

Фото 15

У винограда просто отрываем веточки.

Фото 16

Хорошо промешиваем все ингредиенты и даем им настояться 1 час при комнатной температуре (в холодильнике можно и больше).

Фото 17

Перед сервировкой постный фруктовый салат с ананасом следует промешать еще раз.

Фото 18

Он вкуснющий, и никогда в жизни не скажешь, что это - какая-то ограничивающая диета или строгий пост.