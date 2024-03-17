Ингредиенты
Ананас - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Груша - 1 шт.
Банан - 1 шт.
Апельсин - 1 шт.
Виноград без косточек - 100 г
Коричневый сахар - 2 ст.л.Дополнительные компоненты:
Манго - 1 шт.
Авокадо - 1 шт.
Персик - 1 шт.
Киви - 1 шт.
Карамбола - 1 шт.
- 75 кКал
- 1 ч. 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Перед тем, как начать готовить этот постный фруктовый салат с ананасом, мне хотелось бы вкратце пересказать мнение одного теолога по поводу поста. Извините, уже не помню, к какой конфессии он относился (в смысле, был православным или нет), но аналогия мне в душу запала. Идея такая: пост с разрешением одних продуктов и отказом от других очень похож на всю жизнь верующего человека, который придерживается неких правил, предписываемых ему его церковью, и не совершает поступков, которые являются небогоугодными. Человек, сознательно выбирающий путь веры и воцерковления, не считает, что он в чем-то ограничивает себя и живет неполноценной жизнью. Точно так же и пост, за исключением наиболее строгих дней, не следует воспринимать, как время, когда следует есть невкусно и мучить свое тело. Как жизнь ревностного христианина отличается от жизни неверующего, так и время поста немного отличается по диете от всего остального времени. Но пост должен приближать человека к Богу, а не вгонять его в депрессию, не в этом смысл данного мероприятия.
Так уж случилось, что мой самый любимый фруктовый салат с ананасом - постный. Я не разрабатывала его специально под пост - мы всегда готовили его, наоборот, на всякие большие праздники. Но факт остается фактом: его состав оптимально подходит даже для сухоядческих дней. Основные компоненты, без которых этот салат с ананасом для меня немыслим - это ананас, яблоко, груша, банан, апельсин и виноград. Даже без сахара можно обойтись. Все остальные фрукты и ягоды, которые вдруг подвернутся под руку, желательны, но не обязательны. Если постный день не строгий (ну, или для праздничного варианта), можно добавить еще пару ложек сухого мартини.
Самое первое действие: выжимаем апельсиновый сок в ту миску, в которой будет происходить приготовление салата, и растворяем в нем сахар, если вы его используете. У меня сахар - коричневый, поэтому цвет получился не совсем апельсиновым, но это - вот оно самое. Мартини, если используется, добавляется на этом же этапе.
Первые три компонента - наиболее сильно и некрасиво окисляющиеся, поэтому они должны быть обильно смочены апельсиновым соком (тогда кусочки этих фруктов не будут так сильно коричневеть при мариновании). Яблоко режем крупными кубиками. Забрасываем в сок, промешиваем.
Банан режем толстыми шайбочками. Забрасываем в сок, промешиваем.
Грушу режем крупными кубиками. Забрасываем в сок, промешиваем.
Если ананас не консервированный, то вырезаем у него хвостик и режем на две половины вдоль оси. Жесткую сердцевину удаляем.
Режем на дольки вдоль оси.
Дольки режем на кусочки поперек.
Ножом отделяем мякоть от несъедобного внешнего слоя. Забрасываем к остальным фруктам.
Манго режем на 2 половины, удаляем косточку.
Производим ножом насечку на кубики-ромбики, выворачиваем кожицу наизнанку - мякоть обычно отскакивает сама. Ну, или можно помочь ей ножом.
Папайю режем на две половины вдоль оси. Ложкой удаляем зернышки. Режем на дольки вдоль оси. Счищаем кожицу. Рубим на кубики.
У киви чистим кожицу, режем на кружочки толщиной около 5 мм и больше.
Персик надрезаем ножом вплоть до косточки в плоскости желобка и проворачиваем. Одна половина от косточки отделится сама, другую придется отделить ножом. Нарезаем персик, не мельча.
Карамболу режем на шайбочки толщиной 5 мм и больше. Семечки удаляем острием ножа.
У винограда просто отрываем веточки.
Хорошо промешиваем все ингредиенты и даем им настояться 1 час при комнатной температуре (в холодильнике можно и больше).
Перед сервировкой постный фруктовый салат с ананасом следует промешать еще раз.
Он вкуснющий, и никогда в жизни не скажешь, что это - какая-то ограничивающая диета или строгий пост.
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