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Что делать, если ребенок увлекся квадробикой: объясняют психологи

Как родителям реагировать на модное увлечение ребенка?
Костюм Котенка на Хэллоуин
Источник: Freepik.com

Практически каждую неделю в СМИ появляются новости про квадробинг и различная (далеко не всегда положительная) реакция общества на это увлечение. Понятно, что для большинства детей квадробинг — просто мода, которая пройдет так же быстро, как и началась.

Но что делать, если ребенок всерьез вжился в образ кошки или собаки, если он целыми днями ходит в маске и с хвостом, повторяя движения и повадки животных?

К чему может привести подобное поведение, является ли оно нормой и почему в принципе возникает, Детям Mail рассказали медицинский психолог, руководитель молодежного движения «Дружина» Ольга Щербакова и психолог сети «Клиника Фомина» в Перми Ольга Довгополая.

Попытка уйти от действительности

В Россию это увлечение пришло из Японии. Квадроберы бегают и ходят на четвереньках, едят корм для животных, обычно изображая собак и кошек. Квадробинг больше увлекает детей предподросткового и подросткового возраста, отметила Ольга Щербакова.

С точки зрения психического развития, имитация животного в 3-6 лет, когда ведущим типом деятельности является игра — абсолютно нормально.

Но если речь идет о детях более старшего возраста, то это может говорить об инфантилизме, психической незрелости, о том, что подростки таким образом пытаются привлечь к себе внимание, потому что это необычно и ярко.

ребенок
Источник: Unsplash

Также это может быть своего рода способом ухода от действительности, отметила Щербакова.

Для ребенка это чревато выключением из реальной жизни. Он находится в своей иллюзии, как бы возвращается в состояние раннего детского возраста.

Это увлечение, заметила Щербакова, может негативно отразиться на психике — привести к сложностям с учебой, трудностям в коммуникации с детьми, проблемам в создании крепких дружеских связей, характерных для детей этого возраста.

подросток
Источник: Freepik

Психолог Ольга Довгополая напомнила, что во времена СССР у детей и подростков также были «странные» увлечения. К примеру, в конце 80-х они жевали гудрон. Он заменял модную и почти недоступную для советского ребенка жевательную резинку.

Считаю ли я, что современные дети отличаются от нас, советских и постсоветских? Нет. Они делают то же самое: учатся жить, ошибаются, экспериментируют, создают свои ценности, делают открытия, пытаются быть заметными и значимыми в собственных глазах и глазах сверстников. 

Довгополая уверена, что у детей изменились только формы поведения в обществе, но мотивы остались теми же, что и прежде. Современные дети по-прежнему нуждаются в поддержке взрослых, подчеркнула она.

Лучшая тактика — деликатность

Лучшая тактика для родителей с точки зрения психологической коррекции — деликатность, отметила Щербакова. Ни в коем случае не стоит подвергать увлечение ребенка резкой критике, так как это создаст проблемы в дальнейшем общении с ним, в установлении доверительных отношений.

В первую очередь стоит разобраться и понять, что стоит за этим хобби, потому что в норме психика ребенка 10-15 лет работает по другим механизмам.

Дети этого возраста больше ориентированы на общение, на будущее, на спорт, пояснила она. Может быть, у ребенка есть трудности в общении (в семье или со сверстниками), трудности в учебе, сложности с самооценкой. Если подросток ведет себя соответственно дошкольному возрасту, то стоит провести диагностику, возможно, психологическую коррекцию и дифференциальную диагностику — нет ли там каких-либо психических или пограничных расстройств, добавила Щербакова.

Подросток
Источник: Unsplash

Довгополая, в свою очередь, призвала родителей не пугаться и не тревожиться из-за изменившегося поведения ребенка. Первое, что им нужно сделать, по ее мнению, это вспомнить себя и свое взросление.

Задача родителей — понять ребенка и помочь ему найти способ самовыражения и получения признания и внимания сверстников.

Может быть, стоит найти ту творческую группу, к которой захочется присоединиться. Кружок, где учат создавать действительно интересный, уникальный, яркий, привлекательный контент. Возможно, это поможет ребенку открыть в себе новые грани, ярче проявляться, предположила психолог. 

Наказания, критика, упреки и обесценивание, родительский страх и паника в виде реакции на данный эксперимент скорее приведут к тому, что подросток закроется и дистанция между ним и родителями увеличится. 

В том случае, если новое увлечение ребенка переходит границы допустимого (к примеру, он начал употреблять корм для животных), нужно принимать меры, заявила Довгополая.

Можно поговорить с ребенком о потенциальной опасности употребления корма для животных, сделать это грамотно и интересно. Привести аргументы и мнения экспертов. К примеру, можно рассказать, что в кормах для животных, особенно некачественных, могут содержаться бактерии или паразиты, опасные для человека при контакте или употреблении.

К тому же, некоторые красители и консерванты, содержающиеся в этом продукте, могут спровоцировать приступ аллергии. Современные дети обладают хорошим критическим мышлением, им важно понимать все о том или ином явлении. Просто запрет без объяснений вряд ли их устроит.

Редактор, мама двух девочек
Ссылка на первоисточник
г. Пермь
развитие детей

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