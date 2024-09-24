Что делать, если ребенок увлекся квадробикой: объясняют психологи

Практически каждую неделю в СМИ появляются новости про квадробинг и различная (далеко не всегда положительная) реакция общества на это увлечение. Понятно, что для большинства детей квадробинг — просто мода, которая пройдет так же быстро, как и началась.

Но что делать, если ребенок всерьез вжился в образ кошки или собаки, если он целыми днями ходит в маске и с хвостом, повторяя движения и повадки животных?