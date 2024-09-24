Что делать, если ребенок увлекся квадробикой: объясняют психологи

Практически каждую неделю в СМИ появляются новости про квадробинг и различная (далеко не всегда положительная) реакция общества на это увлечение. Понятно, что для большинства детей квадробинг — просто мода, которая пройдет так же быстро, как и началась.
Попытка уйти от действительности
В Россию это увлечение пришло из Японии. Квадроберы бегают и ходят на четвереньках, едят корм для животных, обычно изображая собак и кошек. Квадробинг больше увлекает детей предподросткового и подросткового возраста, отметила Ольга Щербакова.
С точки зрения психического развития, имитация животного в 3-6 лет, когда ведущим типом деятельности является игра — абсолютно нормально.
Но если речь идет о детях более старшего возраста, то это может говорить об инфантилизме, психической незрелости, о том, что подростки таким образом пытаются привлечь к себе внимание, потому что это необычно и ярко.
Также это может быть своего рода способом ухода от действительности, отметила Щербакова.
Для ребенка это чревато выключением из реальной жизни. Он находится в своей иллюзии, как бы возвращается в состояние раннего детского возраста.
Это увлечение, заметила Щербакова, может негативно отразиться на психике — привести к сложностям с учебой, трудностям в коммуникации с детьми, проблемам в создании крепких дружеских связей, характерных для детей этого возраста.
Психолог Ольга Довгополая напомнила, что во времена СССР у детей и подростков также были «странные» увлечения. К примеру, в конце 80-х они жевали гудрон. Он заменял модную и почти недоступную для советского ребенка жевательную резинку.
Считаю ли я, что современные дети отличаются от нас, советских и постсоветских? Нет. Они делают то же самое: учатся жить, ошибаются, экспериментируют, создают свои ценности, делают открытия, пытаются быть заметными и значимыми в собственных глазах и глазах сверстников.
Довгополая уверена, что у детей изменились только формы поведения в обществе, но мотивы остались теми же, что и прежде. Современные дети по-прежнему нуждаются в поддержке взрослых, подчеркнула она.
Лучшая тактика — деликатность
Лучшая тактика для родителей с точки зрения психологической коррекции — деликатность, отметила Щербакова. Ни в коем случае не стоит подвергать увлечение ребенка резкой критике, так как это создаст проблемы в дальнейшем общении с ним, в установлении доверительных отношений.
В первую очередь стоит разобраться и понять, что стоит за этим хобби, потому что в норме психика ребенка 10-15 лет работает по другим механизмам.
Дети этого возраста больше ориентированы на общение, на будущее, на спорт, пояснила она. Может быть, у ребенка есть трудности в общении (в семье или со сверстниками), трудности в учебе, сложности с самооценкой. Если подросток ведет себя соответственно дошкольному возрасту, то стоит провести диагностику, возможно, психологическую коррекцию и дифференциальную диагностику — нет ли там каких-либо психических или пограничных расстройств, добавила Щербакова.
Довгополая, в свою очередь, призвала родителей не пугаться и не тревожиться из-за изменившегося поведения ребенка. Первое, что им нужно сделать, по ее мнению, это вспомнить себя и свое взросление.
Задача родителей — понять ребенка и помочь ему найти способ самовыражения и получения признания и внимания сверстников.
Может быть, стоит найти ту творческую группу, к которой захочется присоединиться. Кружок, где учат создавать действительно интересный, уникальный, яркий, привлекательный контент. Возможно, это поможет ребенку открыть в себе новые грани, ярче проявляться, предположила психолог.
В том случае, если новое увлечение ребенка переходит границы допустимого (к примеру, он начал употреблять корм для животных), нужно принимать меры, заявила Довгополая.
Можно поговорить с ребенком о потенциальной опасности употребления корма для животных, сделать это грамотно и интересно. Привести аргументы и мнения экспертов. К примеру, можно рассказать, что в кормах для животных, особенно некачественных, могут содержаться бактерии или паразиты, опасные для человека при контакте или употреблении.
К тому же, некоторые красители и консерванты, содержающиеся в этом продукте, могут спровоцировать приступ аллергии. Современные дети обладают хорошим критическим мышлением, им важно понимать все о том или ином явлении. Просто запрет без объяснений вряд ли их устроит.