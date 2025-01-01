Пирожное «Новогодние ёлочки» с кремом

Ингредиенты
Мука - 250 г
Масло сливочное (растопленное) - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 100 гКрем-чиз:
Сливочный сыр (любой) - 200 г
Масло сливочное - 150 г
Сахарная пудра - 100 г
Гелевый краситель зеленого цвета - 1-3 каплиУкрашения для елочек:
Кондитерская посыпка - по вкусу
- 420 кКал
- 3 ч.
- Б: 4.53
- Ж: 26.73
- У: 41.38
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовим необходимые ингредиенты для песочного печенья. Масло у меня уже растопленное и немного охлажденное.
В миску выкладываем все ингредиенты: муку, топленое масло, сахар, вбиваем яйцо.
Замешиваем мягкое, пластичное тесто, которое не прилипает к пальцам.
Присыплем рабочую поверхность мукой и раскатаем тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Возьмем 3 круглые вырубки для печенья разного диаметра и вырежем из теста кружочки разного диаметра.
Будем выпекать песочное печенье в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут - печенье должно приготовиться, но не подрумяниться. Готовое печенье обязательно охлаждаем.
Готовим ингредиенты для крем-чиз на масле. Вообще-то, можете использовать любой плотный крем для тортов на ваш вкус. Краситель пищевой я использую для крема обычно гелевый, и 2-х капель на весь объем (а это примерно 450 г готового крема) вполне достаточно для мягкого, равномерного окрашивания. Забегая вперед, хочу отметить, что весь приготовленный мною крем был использован.
В миску выкладываем все ингредиенты, кроме красителя.
Взбиваем миксером до получения равномерной кремообразной массы, добавляем пищевой краситель и продолжаем взбивать крем до равномерного распределения цвета.
Затем начинаем собирать елочки: печенье наибольшего диаметра покрываем слоем крема, воспользовавшись кондитерским мешком с любимой насадкой. Накрываем печеньем среднего диаметра и вновь покрываем кремом. Сверху кладем самый маленький кружочек печенья и формируем из крема верхушку елочки. Так поступаем со всем печеньем и кремом.
Затем каждую елочку украшаем крупной кондитерской посыпкой по желанию, имитируя елочные игрушки.
Пирожные «Новогодние ёлочки» с кремом готовы. Отправляем их в холодильник для стабилизации формы - минимально на 2 часа.
Подаем пирожные к праздничному столу. Приятного аппетита!
Свежие комментарии