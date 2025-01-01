Пирожное «Новогодние ёлочки» с кремом

Подготовим необходимые ингредиенты для песочного печенья. Масло у меня уже растопленное и немного охлажденное.

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В миску выкладываем все ингредиенты: муку, топленое масло, сахар, вбиваем яйцо.

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Замешиваем мягкое, пластичное тесто, которое не прилипает к пальцам.

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Присыплем рабочую поверхность мукой и раскатаем тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Возьмем 3 круглые вырубки для печенья разного диаметра и вырежем из теста кружочки разного диаметра.

Фото 4

Будем выпекать песочное печенье в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут - печенье должно приготовиться, но не подрумяниться. Готовое печенье обязательно охлаждаем.

Фото 5

Готовим ингредиенты для крем-чиз на масле. Вообще-то, можете использовать любой плотный крем для тортов на ваш вкус. Краситель пищевой я использую для крема обычно гелевый, и 2-х капель на весь объем (а это примерно 450 г готового крема) вполне достаточно для мягкого, равномерного окрашивания. Забегая вперед, хочу отметить, что весь приготовленный мною крем был использован.

Фото 6

В миску выкладываем все ингредиенты, кроме красителя.

Фото 7

Взбиваем миксером до получения равномерной кремообразной массы, добавляем пищевой краситель и продолжаем взбивать крем до равномерного распределения цвета.

Фото 8

Затем начинаем собирать елочки: печенье наибольшего диаметра покрываем слоем крема, воспользовавшись кондитерским мешком с любимой насадкой. Накрываем печеньем среднего диаметра и вновь покрываем кремом. Сверху кладем самый маленький кружочек печенья и формируем из крема верхушку елочки. Так поступаем со всем печеньем и кремом.

Фото 9

Затем каждую елочку украшаем крупной кондитерской посыпкой по желанию, имитируя елочные игрушки.

Пирожные «Новогодние ёлочки» с кремом готовы. Отправляем их в холодильник для стабилизации формы - минимально на 2 часа.

Фото 10

Подаем пирожные к праздничному столу. Приятного аппетита!