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Пирожное «Новогодние ёлочки» с кремом

Предлагаю очень простую в реализации и очень интересную идею новогоднего пирожного в виде новогодней елочки. Любое песочное тесто по вашему любимому рецепту прекрасно подойдет для основы таких пирожных. А в качестве крема прекрасно подойдет любой крем для выравнивания тортов - мне очень нравится крем-чиз на сливочном масле, так как елочки просто идеально держат форму и очень нарядно смотрятся.

Ингредиенты

Песочное печенье:

Мука - 250 г

Масло сливочное (растопленное) - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 100 г

Крем-чиз:

Сливочный сыр (любой) - 200 г

Масло сливочное - 150 г

Сахарная пудра - 100 г

Гелевый краситель зеленого цвета - 1-3 капли

Украшения для елочек:

Кондитерская посыпка - по вкусу

У меня получилось 8 елочек
  • 420 кКал
  • 3 ч.
  • Б: 4.53
  • Ж: 26.73
  • У: 41.38

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовим необходимые ингредиенты для песочного печенья. Масло у меня уже растопленное и немного охлажденное.

 

Фото 1

 

 

В миску выкладываем все ингредиенты: муку, топленое масло, сахар, вбиваем яйцо.

 

Фото 2

 

 

Замешиваем мягкое, пластичное тесто, которое не прилипает к пальцам.

 

Фото 3

 

 

Присыплем рабочую поверхность мукой и раскатаем тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Возьмем 3 круглые вырубки для печенья разного диаметра и вырежем из теста кружочки разного диаметра.

 

Фото 4

 

 

Будем выпекать песочное печенье в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут - печенье должно приготовиться, но не подрумяниться. Готовое печенье обязательно охлаждаем.

 

Фото 5

 

 

Готовим ингредиенты для крем-чиз на масле. Вообще-то, можете использовать любой плотный крем для тортов на ваш вкус. Краситель пищевой я использую для крема обычно гелевый, и 2-х капель на весь объем (а это примерно 450 г готового крема) вполне достаточно для мягкого, равномерного окрашивания. Забегая вперед, хочу отметить, что весь приготовленный мною крем был использован.

 

Фото 6

 

 

В миску выкладываем все ингредиенты, кроме красителя.

 

Фото 7

 

 

Взбиваем миксером до получения равномерной кремообразной массы, добавляем пищевой краситель и продолжаем взбивать крем до равномерного распределения цвета.

 

Фото 8

 

 

Затем начинаем собирать елочки: печенье наибольшего диаметра покрываем слоем крема, воспользовавшись кондитерским мешком с любимой насадкой. Накрываем печеньем среднего диаметра и вновь покрываем кремом. Сверху кладем самый маленький кружочек печенья и формируем из крема верхушку елочки. Так поступаем со всем печеньем и кремом.

 

Фото 9

 

 

Затем каждую елочку украшаем крупной кондитерской посыпкой по желанию, имитируя елочные игрушки.

 

Пирожные «Новогодние ёлочки» с кремом готовы. Отправляем их в холодильник для стабилизации формы - минимально на 2 часа.

 

Фото 10

 

 

Подаем пирожные к праздничному столу. Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Пирожное «Новогодние ёлочки» с кремом, рецепт с фото
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