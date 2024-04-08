Гречаники по-львовски

Ингредиенты
Куриное мясо - 600 г
Готовая гречка - около 1 стакана
Картофельное пюре - около 1 стакана
Лук - 1 головка
Яйца - 1 штука по желанию
Растительное масло - 1 ч. ложка для формы
Соль - по вкусу
Специи - ароматные травы по вкусу
Чеснок - по желанию
- 152 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты:
Картофельное пюре нужно приготовить заранее по любимому рецепту.
Гречку нужно сварить рассыпчатой, например, в мультиварке на режиме "крупа" и охладить.
Куриное мясо (желательно добавить и имеющийся на курице жир или сало свинины) нарежьте на кусочки, лук очистите и тоже нарежьте, по желанию подготовьте для фарша зубчики чеснока. Прокрутите эти ингредиенты в мясорубку.
Соедините куриный фарш с готовой гречкой и картофельным пюре. Немного посолите, добавьте ароматные травы. Перемешайте.
Сформируйте круглые или овальные котлетки, уложите их на противень.
Запеките гречаники в духовке около получаса при 200 градусах, но время зависит от их размеров и свойств духовки.
А так же их можно запанировать и пожарить на сковороде на растительном масле или потушить в овощном, сметанном или смешанном соусе.
Гречаники готовы, подавайте их с соусами по вкусу, со свежими овощами и т.д... Приятного аппетита!
Свежие комментарии