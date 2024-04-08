Гречаники по-львовски

Подготовьте ингредиенты:

Фото 1

Картофельное пюре нужно приготовить заранее по любимому рецепту.

Гречку нужно сварить рассыпчатой, например, в мультиварке на режиме "крупа" и охладить.

Фото 2

Куриное мясо (желательно добавить и имеющийся на курице жир или сало свинины) нарежьте на кусочки, лук очистите и тоже нарежьте, по желанию подготовьте для фарша зубчики чеснока. Прокрутите эти ингредиенты в мясорубку.

Фото 3

Соедините куриный фарш с готовой гречкой и картофельным пюре. Немного посолите, добавьте ароматные травы. Перемешайте.

Фото 4

Сформируйте круглые или овальные котлетки, уложите их на противень.

Фото 5

Запеките гречаники в духовке около получаса при 200 градусах, но время зависит от их размеров и свойств духовки.

А так же их можно запанировать и пожарить на сковороде на растительном масле или потушить в овощном, сметанном или смешанном соусе.

Фото 6

Гречаники готовы, подавайте их с соусами по вкусу, со свежими овощами и т.д... Приятного аппетита!