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Гречаники по-львовски

Гречаники - это блюдо украинской кухни: котлетки или биточки из мясного фарша с гречневой крупой. Их жарят на сковороде, тушат в соусе в глубокой сковороде или запекают в духовке. Тушеные или запеченные в соусе они получаются сочнее. В состав гречаников по-львовски, если верить попавшейся мне информации в Инете, кроме традиционной гречки и мясного фарша добавляется ещё картофельное пюре.

Ингредиенты

Куриное мясо - 600 г

Готовая гречка - около 1 стакана

Картофельное пюре - около 1 стакана

Лук - 1 головка

Яйца - 1 штука по желанию

Растительное масло - 1 ч. ложка для формы

Соль - по вкусу

Специи - ароматные травы по вкусу

Чеснок - по желанию

  • 152 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда


Нина Минина-Равтор рецепта

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты:

Ингредиенты для гречаников по львовски
Фото 1

Картофельное пюре нужно приготовить заранее по любимому рецепту.
Гречку нужно сварить рассыпчатой, например, в мультиварке на режиме "крупа" и охладить.

Гречка отварная
Фото 2

Куриное мясо (желательно добавить и имеющийся на курице жир или сало свинины) нарежьте на кусочки, лук очистите и тоже нарежьте, по желанию подготовьте для фарша зубчики чеснока. Прокрутите эти ингредиенты в мясорубку.

Фарш мясной
Фото 3

Соедините куриный фарш с готовой гречкой и картофельным пюре. Немного посолите, добавьте ароматные травы. Перемешайте.

Фарш и гречка
Фото 4

Сформируйте круглые или овальные котлетки, уложите их на противень.

Сформировать котлеты
Фото 5

Запеките гречаники в духовке около получаса при 200 градусах, но время зависит от их размеров и свойств духовки.
А так же их можно запанировать и пожарить на сковороде на растительном масле или потушить в овощном, сметанном или смешанном соусе.

Запекаем гречаники
Фото 6

Гречаники готовы, подавайте их с соусами по вкусу, со свежими овощами и т.д... Приятного аппетита!

Рецепт гречаников по-львовски
Фото 7
Гречаники по-львовски, рецепт с фото
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