10 преимуществ грудного вскармливания

1. Идеальное питание
Грудное молоко – лучшая пища, помогающая ребенку расти и развиваться. В грудном молоке оптимально сбалансированы белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, причем все они находятся в такой форме, которая усваивается лучше всего. Мало того, молоко каждой мамы изготовлено «по индивидуальному заказу», его состав меняется, подстраиваясь под нужды «заказчика», то есть малыша.
2. Пища всегда с вами и готова к употреблению
Грудное молоко всегда свежее и ровно той температуры, которая требуется. Вам не надо его греть, кипятить воду или стерилизовать бутылочку. Где бы вы ни были, если ребенок голоден, он может поесть. Это делает вас мобильнее, а процесс кормления – проще.
3. Это дешево, удобно и доступно
Грудное вскармливание экономит ваши деньги. Ведь вам не нужно покупать дорогую искусственную смесь, бутылочки, стерилизатор и так далее.
4. Это экологично
При производстве грудного молока не требуется технологическая переработка, не используются химические консерванты, ему не нужна упаковка, ГВ не производит мусора.
5. Младенцы на ГВ как правило меньше плачут и спокойнее спят
Это потому, что грудное молоко содержит субстанции, успокаивающие малыша.
6. ГВ защищает младенцев от болезней
Молозиво, первое молоко, которое вырабатывается в молочной железе сразу после родов, обволакивает пищеварительный тракт новорожденного, не давая развиваться в нем патогенным бактериям. Особенно важна такая защита для недоношенных.
Помимо питательных веществ, грудное молоко содержит антиоксиданты, ферменты, иммунные молекулы, а также активные антитела к микробам, полученные от матери. Зрелая материнская иммунная система производит эти антитела, которые проникают в молоко и защищают ребенка от инфекций. В частности, материнский иммуноглобулин А предотвращает проникновение в кровь через стенки незрелого кишечника малыша микробов и аллергенов.
Как показывают результаты научных исследований:
- ГВ укрепляет иммунную систему ребенка;
- ГВ снижает риск проблем с пищеварением – диареи, запора, гастроэнтерита, рефлюкса, некротизирующего энтероколита, от которого страдают недоношенные;
- дети на ГВ реже болеют вирусными инфекциями, в том числе коклюшем и ОРВИ, вызванной респираторным синцитиальным вирусом, особенно опасным для младенцев, а также пневмонией;
- дети на ГВ реже болеют ушными инфекциями, особенно теми, что поражают слух, легочными инфекциями, а также бактериальным менингитом;
- у детей на ГВ лучше зрение и ниже риск ретинопатии в случае недоношенности;
- среди детей на ГВ ниже уровень младенческой смертности, у них ниже риск синдрома внезапной младенческой смерти;
- дети на ГВ в целом реже болеют, реже попадают в больницу, а их родителям реже приходится брать больничный.
7. Залог здоровья на всю жизнь
Как показывают исследования, дети, которых кормили грудным молоком, реже страдают от аллергий, экземы, астмы, ожирения, детского рака, включая лейкозы и лимфомы, у них снижен риск диабета как первого, так и второго типа, болезни Крона и колита, респираторных инфекций, проблем с речью и прикусом, они реже страдают от кариеса.
У подростков и взрослых, которые в младенчестве получали грудное молоко, снижен риск ревматоидного артрита, системной волчанки, рассеянного склероза, сердечно-сосудистых заболеваний и рака молочной железы.
8. Полезно для детского мозга
У детей на ГВ лучше проходит процесс развития и созревания мозга. Результаты исследований демонстрируют, что у выкормленных грудным молоком детей в среднем выше уровень IQ, а в будущем у них больше шансов получить хорошее образование и добиться карьерных успехов.
9. Полезно для мам после родов
Кормление грудью:
- помогает быстрее сбросить вес, потому что для бесперебойного производства молока организму требуется сжигать примерно 500 калорий в день;
- стимулирует сокращения маточной мускулатуры, помогая матке вернуться к своему нормальному размеру;
- снижает объем крови, выделяющейся после родов;
- снижает риск инфекций мочевыводящих путей;
- снижает риск анемии;
- снижает риск послеродовой депрессии;
- вырабатывающиеся при ГВ гормоны окситоцин и пролактин помогают снизить стресс и поднять настроение;
- повышает у мам уверенность в себе и самооценку;
- помогает установить эмоциональную связь между мамой и малышом, особенно если сопровождается контактом кожа-к-коже. Эмоциональная близость с мамой в первые годы жизни помогает снизить риск социальных и поведенческих проблем и у детей, и у взрослых.
10. Польза для материнского здоровья на всю жизнь
Как показывают исследования, у женщин, кормивших грудью, снижен риск рака молочной железы, рака яичников, аутоиммунных заболеваний, эндометриоза, остеопороза, диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.
По материалам сайтов my.clevelandclinic.org и canada.ca/en/public-health
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