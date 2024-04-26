10 преимуществ грудного вскармливания

Грудное молоко всегда свежее и ровно той температуры, которая требуется. Вам не надо его греть, кипятить воду или стерилизовать бутылочку. Где бы вы ни были, если ребенок голоден, он может поесть. Это делает вас мобильнее, а процесс кормления – проще.