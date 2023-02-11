Торт "Белоснежка": простой домашний рецепт быстрого и вкусного лакомства

Готовим простой и очень вкусный тортик "Белоснежка".
Для приготовления потребуется:
✅3 яйца
✅100 г. сахара
✅8 гр. ванильного сахара
✅120 мл. молока
✅120 мл. подсолнечного масла
✅180 гр. муки
✅12 гр. разрыхлителя
✅200 мл. молока
✅200 мл. взбитые сливки (без сахара)
✅200 гр. белого шоколада
Приготовление:
ШАГ 1: В глубокой миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Взбиваем массу до бела (5-6 минут).
ШАГ 2: К взбитым яйцам добавляем молоко и растительное масло (без запаха). Еще раз взбиваем (слегка).
ШАГ 3: Всыпаем муку с разрыхлителем и взбиваем тесто до однородного состояния.
ШАГ 4: Форму смажем сливочным маслом или используем пергамент. Выливаем тесто, разравниваем и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.
ШАГ 5: Готовый корж пропитываем молоком. Так он будет сочным и нежным.
ШАГ 6: Приготовим крем - сливки слегка взобъем, добавим белый шоколад и немного нагреем, чтобы он растворился.
ШАГ 7: Поливаем корж кремом.
ШАГ 8: Посыпаем шоколадной крошкой и убираем в прохладное место для стабилизации на пару часов.
Тортик готов! Получается он влажным и нежным. Обязательно попробуйте приготовить. Приятного чаепития!
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