Торт "Белоснежка": простой домашний рецепт быстрого и вкусного лакомства

Готовим простой и очень вкусный тортик "Белоснежка".

Для приготовления потребуется:

✅3 яйца

✅100 г. сахара

✅8 гр. ванильного сахара

✅120 мл. молока

✅120 мл. подсолнечного масла

✅180 гр. муки

✅12 гр. разрыхлителя

✅200 мл. молока

✅200 мл. взбитые сливки (без сахара)

✅200 гр. белого шоколада

Приготовление:

ШАГ 1: В глубокой миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Взбиваем массу до бела (5-6 минут).

ШАГ 2: К взбитым яйцам добавляем молоко и растительное масло (без запаха). Еще раз взбиваем (слегка).

ШАГ 3: Всыпаем муку с разрыхлителем и взбиваем тесто до однородного состояния.

ШАГ 4: Форму смажем сливочным маслом или используем пергамент. Выливаем тесто, разравниваем и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.

ШАГ 5: Готовый корж пропитываем молоком. Так он будет сочным и нежным.

ШАГ 6: Приготовим крем - сливки слегка взобъем, добавим белый шоколад и немного нагреем, чтобы он растворился.

ШАГ 7: Поливаем корж кремом.

ШАГ 8: Посыпаем шоколадной крошкой и убираем в прохладное место для стабилизации на пару часов.

Тортик готов! Получается он влажным и нежным. Обязательно попробуйте приготовить. Приятного чаепития!