ИЗ УЧЕБНИКОВ ВЫРЕЗАЛИ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ: ПРИЗНАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ВОЗМУТИЛО СЕНАТОРА

Из учебников чтения для начальных классов вырезали Великую Отечественную войну. Данное признание учителей удивило и возмутило сенатора Совфеда Екатерину Алтабаеву.

Заместитель председателя комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в программе "Шафран" на телеканале Царьград указала на проблему учебников чтения для начальных классов.

Она обратила внимание, что ранее в образовательных курсах по данному предмету были специальные темы, посвящённые прозе и поэзии о Великой Отечественной войне.

Совсем недавно, читая лекцию для учителей начальной школы, собеседница "Первого русского" с изумлением узнала от них, что таких тем сейчас нет, что их просто убрали из учебников.

Для меня это обернулось невероятным не только удивлением, но и возмущением, - призналась гостья студии.

По её мнению, если ребёнку с самых первых лет обучения не говорят об истории Великой Отечественной войны на доступных ему примерах и не дают ему воспринять этот материал эмоционально, сложно представить, как сложится его отношение к этой ключевой теме в средней школе и позже.

https://vk.com/video-75679763_456274463

Алтабаева добавила, что трудности есть и с учебниками русского языка.

Так, пособия и программы по предмету плохо коррелируют друг с другом. Все эти разночтения становятся большой проблемой для тех детей, которые, например, переезжают в другой город и идут учиться в новую школу.