Детская истерика или каприз? Какая болезнь кроется за плохим поведением

Довольно часто на детских площадках можно видеть такую картину: ребёнок ложится на пол, начинает плакать, кричать, кусаться. Уговоры и увещевания на него не действуют. Принято считать, что это — последствия неправильного воспитания или педагогической запущенности. Детские неврологи убеждены, что таких детей надо лечить.

Как отличить болезнь от распущенности?

«Важно различать причины детской истерики, — поясняет Светлана Шишкова, нейропсихолог, кандидат наук, руководитель научно-практического центра «Дом». — Если для ребёнка сверхзначимо то, чего он требует, — это поведенческая ошибка, на которой не стоит заострять внимание. Если ребёнок устраивает публичные истерики постоянно, постарайтесь понять — получает ли малыш какие-то выгоды от таких сцен? Если он криками добивается чего-то конкретного (игрушек, сладостей, продолжения прогулки) и, получив желаемое, быстро успокаивается, то это неприятный симптом педагогической запущенности. Как бы вам ни было неловко, нужно проявить твёрдость. Взывать к здравомыслию в таком состоянии бесполезно. Нужно постараться переключить его внимание — например, взять за плечи и сказать что-то позитивное. Если пойти на поводу, истерика станет единственно возможным вариантом поведения».

Хуже, если такие сцены малыш устраивает регулярно и без конкретной причины, а после них быстро устаёт. Это говорит о возможных нарушениях в работе нервной системы.

«Сегодня почти 92% новорождённых имеют перинатальные поражения нервной системы, которые требуют коррекции, — поясняет Лусине Хачатрян, профессор кафедры детских болезней 1 МГМУ. — Если такие поражения вовремя не обнаружены, впоследствии они могут стать причиной функциональных нарушений (эмоциональной нестабильности, тревожности, проблем в общении), которые зачастую воспринимаются как плохой характер, а на самом деле являются несоответствием нервной системы окружающей среде. По мере взросления у таких детей могут сформироваться задержка психоречевого развития (сегодня многие дети не говорят до 3 лет, хотя в норме в 1,9 года у ребёнка уже должна быть фразовая речь), синдром дефицита внимания, тики, энурезы, заикание, аутизм».

Чтобы выявить (или исключить) функциональные психосоматические нарушения у ребёнка, потребуется пройти обследование у детского невролога, которое включает лабораторные исследования, МРТ головного мозга, допплерографию сосудов головного мозга, оценку по цветовому тесту Люшера и шкале тревожности СМАS и так далее.

Если худшие предположения подтвердятся, без медикаментозной терапии не обойтись. Врачи «старой школы» для коррекции детских психосоматических нарушений применяли тяжёлую лекарственную «артиллерию» (сосудистые препараты, ноотропы, антиоксиданты), многие родители старались обходить кабинеты невролога стороной.

«Сегодня в лечении детей мы стараемся не прибегать к излишней лекарственной нагрузке, — поясняет профессор Хачатрян. — Благо появились многокомпонентные гомеопатические препараты, которые, по данным клинических исследований, хорошо помогают даже при уже сформировавшейся нервной астении, страхах и фобиях, и по эффективности они не уступают традиционной терапии».

Однако нужно помнить, что лучшие врачи для маленького ребёнка — это его родители.

Чтобы помочь малышу:

– Чаще обнимайте малыша, держите его за руку — ребёнок должен чувствовать, что вы всегда рядом. Так вы будете поддерживать у ребёнка чувство безопасности — это одна из базовых потребностей в раннем возрасте.

– Закаливайте малыша — закаливание и водные процедуры хорошо снимают нервное напряжение.

– Ребёнок должен высыпаться — полноценный сон способствует восстановлению нервной системы.

– Почаще играйте — игры помогают переместить центр тревоги на игровые ситуации и поэтому хорошо снимают напряжение.

– Помните: физические упражнения (велосипед, теннис, танцы, плавание) — повышают устойчивость ребёнка к стрессовым ситуациям.