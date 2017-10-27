Как избавиться от комплексов и заниженной самооценки

В нашем советском прошлом прививать детям любовь и уважение к себе не считалось обязательным. Конечно, многие родители делали это интуитивно, но немало было и тех, кто из самых лучших побуждений не скупился на замечания: «Ну кто так делает?», «Да разве с тобой кто-то теперь захочет водиться?», «Какая же ты бездарность!» и т.п.

И подсознание многих людей не забыло о таких нелестных эпитетах. Там обосновались комплексы и установки, суть которых сводится к осознанию себя никчемным, ненужным, ничего не умеющим и не достойным ничего хорошего человеком. В повседневной жизни это мешает далеко не всем (хотя есть немало людей, даже не помышляющих о чем-то дорогом, красивом, хорошем). Но в ситуациях, когда требуется сделать ответственный шаг, подсознание спешит подкинуть тормозящую установку - и человек отступается от своих целей! Итак, будем наводить в подсознании порядок

Назад, в прошлое!

Начинайте пролистывать свою жизнь назад - в детство, юность, далекое и не очень прошлое. Учтите, что посеять в вас комплексы могли не только родители и прочие взрослые, но также друзья и одноклассники, а позже начальник или любимый человек - все, кто был для вас авторитетен и важен. На этом этапе ваша задача - найти и записать все обидные слова и оценки, которые вам когда-либо «ставили». Рядом с каждой пишите имя или обозначение «автора» этих оценок. Отлично, если вы еще запишете обстоятельства, при которых это произошло.

Оцените себя сами

Выберите самое обидное суждение, которое вы о себе слышали. Например, «неумеха». Скорее всего, вас им наградили в детстве, когда вы не умели, скажем, застилать постель.

Вспомните, что сейчас вы умеете варить вкусные борщи, водить автомобиль, выигрывать процессы в суде, создавать компьютерные программы, совмещать работу, учебу, воспитание троих детей и заботу о престарелых родителях... А теперь скажите: если на одну чашу весов сложить все это, а на другую - криво заправленную постель, - что перевесит?

Адвокат

Если у вас возникли проблемы с реконструкцией событий или вы не в состоянии нарисовать в своем воображении яркую картинку - станьте адвокатом!

Защищать вам придется того, кто вас обидел. Как поступает адвокат, когда вина подсудимого очевидна? Он убеждает правосудие, что поступить иначе тот просто не мог. Защитите и вы своего обидчика: «Если бы папа тогда не назвал меня трусом, я бы никогда не прыгнул с вышки. Папа хотел, чтобы я научился нырять, потому что это может когда-то спасти мне жизнь. Он выбрал резкую оценку, чтобы меня стимулировать, а не потому, что на самом деле считал меня таковым».

Конструктор событий

Следующий этап - конструирование событий вашего прошлого на основании сделанных записей. Уделяйте этому свободное время по мере его появления. Вспомните, как, за что и кем была вам нанесена обида. Вспоминать нужно по одному событию. Вспомнили момент во всех подробностях, переходите к «работе над ошибками». Потом возвращайтесь к «Конструктору» за следующим эпизодом и т.д.

Работа над ошибками

Представьте, что в ситуации, которую вы восстановили в своей памяти, допущена грубая ошибка. Так бывает, когда артист на съемочной площадке забывает слова и начинает импровизировать, путая партнеров...

Сделайте то же самое. Представьте, что мама, назвавшая вас слабаком и тряпкой, который ничего не сможет добиться в жизни, на самом деле должна была сказать: «Ты просто очень мягкий и воспитанный, я тобой горжусь! Но в некоторых ситуациях будь потверже, и ты сможешь достичь очень многого!» Теперь нарисуйте в воображении картинку: вот вы стоите перед мамой, ожидая ее порицания, а она говорит вышеописанную фразу и ласково гладит вас по голове. «Нарисованная» картинка должна стать ярче и четче той, что вы вспомнили. Получилось? Зачеркивайте первый пункт своего списка и переходите ко второму.

Аффирмации

Выберите одно или два утверждения (аффирмации), с которыми вы полностью согласны. Прочувствуйте их и возьмите на вооружение. Произносите их (про себя или вслух), когда в этом возникнет необходимость.