Очень быстро и вкусно, хрустящие снаружи и мягкие внутри - "Минутки" к чаю. Видела много рецептов рогаликов, но такого все же не встречала. Много лет назад узнала его от мамы.
Ингредиенты для «Рогалики "Минутки"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (до получения мягкого теста)
- Дрожжи (сухие или 25 г свежих) — 7 г
- Сметана — 250 г
- Маргарин (размягченный) — 200 г
Начинка
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 24
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1711.2 ккал
|белки
12.5 г
|жиры
171.2 г
|углеводы
27.7 г
|Порции
|ккал
71.3 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
7.1 г
|углеводы
1.2 г
|100 г блюда
|ккал
276 ккал
|белки
2 г
|жиры
27.6 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Рогалики "Минутки"»:
-
Дрожжи развести чуть теплой водой до кашицеобразного состояния.
Смешать сметану, мягкий маргарин, дрожжи и муку до получения мягкого теста. Полученное тесто (без расстойки) разделить на 3 колобка.
Каждый колобок раскатать в лепешку, разрезать ее на 8-12 секторов
-
У меня сегодня в качестве начинки были яблоки и изюм, поэтому делила лепешку на 12 частей. Если начинка-варенье, делю на 8 (крупнее, подворачивать края, чтобы варенье не вытекло)
-
Свернуть рулетики, верх обмакнуть в сахар и сразу ставить в разогретую до 200*С духовку
-
10-15 минут и наши "Минутки" готовы!(ориентируйтесь на свою духовку, рогалики должны хорошо подрумяниться).
-
Приятного чаепития!
Свежие комментарии