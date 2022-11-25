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Рогалики "Минутки"

Рецепт: Рогалики Минутки

Очень быстро и вкусно, хрустящие снаружи и мягкие внутри - "Минутки" к чаю. Видела много рецептов рогаликов, но такого все же не встречала. Много лет назад узнала его от мамы.

Ингредиенты для «Рогалики "Минутки"»:

Тесто

Начинка

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 24

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1711.2 ккал		 белки
12.5 г		 жиры
171.2 г		 углеводы
27.7 г
Порции
ккал
71.3 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
7.1 г		 углеводы
1.2 г
100 г блюда
ккал
276 ккал		 белки
2 г		 жиры
27.6 г		 углеводы
4.5 г

Рецепт «Рогалики "Минутки"»:

  • Рогалики "Минутки"

    Дрожжи развести чуть теплой водой до кашицеобразного состояния.
    Смешать сметану, мягкий маргарин, дрожжи и муку до получения мягкого теста. Полученное тесто (без расстойки) разделить на 3 колобка.


    Каждый колобок раскатать в лепешку, разрезать ее на 8-12 секторов

  • Рогалики "Минутки"

    У меня сегодня в качестве начинки были яблоки и изюм, поэтому делила лепешку на 12 частей. Если начинка-варенье, делю на 8 (крупнее, подворачивать края, чтобы варенье не вытекло)

  • Рогалики "Минутки"

    Свернуть рулетики, верх обмакнуть в сахар и сразу ставить в разогретую до 200*С духовку

  • Рогалики "Минутки"

    10-15 минут и наши "Минутки" готовы!

    (ориентируйтесь на свою духовку, рогалики должны хорошо подрумяниться).

  • Рогалики "Минутки"

    Приятного чаепития!

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