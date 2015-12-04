Упражнения для глаз: как улучшить зрение у детей

Детская гимнастика для зрения: как излечить близорукость, советы врача

При близорукости и дальнозоркости и даже при косоглазии и астигматизме — если эти две аномалии не очень сильно выражены — действительно помогает гимнастика для глаз. Как делать упражнения для улучшения зрения самому и научить им ребенка, рассказывает офтальмолог Марина Ильинская — первую серию упражнений вы можете посмотреть здесь.

ВАЖНО! Если к моменту начала лечения ваш ребенок уже носил очки, то при любых вариантах зрительной гимнастики используйте очки с линзами на одну-две диоптрии слабее, чем те, которые ему выписали. Если их сила изначально не превышает 1 диоптрию, все упражнения надо выполнять без очков!

V-образная гимнастика

Эта методика способствует расслаблению глаз, а также значительно повышает остроту зрения и резкость изображения. Попробуйте сделать упражнение сами и обратите внимание на разницу в зрении до и после него. Вы приятно удивитесь тому, насколько четко и контрастно стали видеть сразу после короткой гимнастики.

Сядьте на стул на расстоянии не более 1 метра от стены лицом к ней. Не поднимая головы (!), посмотрите в верхний левый угол стены, после чего сразу опустите глаза к полу и одновременно закройте веки. Мышцы лица постарайтесь полностью расслабить. Затем посмотрите в верхний правый угол стены, также не поднимая головы, и снова опустите глаза вниз, полностью расслабив лицо. При выполнении гимнастики глаза опускаются вниз, и веки закрываются не более, чем на 5 −7 секунд. Повторяйте упражнение не менее 5 раз подряд. После того как вы сами освоите данное упражнение и научите ребенка правильной технике его выполнения, вам не придется искать стену, чтобы заниматься V-образной гимнастикой. Достаточно будет устроиться в любом удобном месте и выписывать глазами латинскую букву V, обязательно двигая глазными яблоками с максимальным размахом.

Взрослым людям, постоянно работающим за компьютером, стоит обратить на V-образную гимнастику особое внимание: она является настоящей «скорой помощью» для глаз и позволяет быстро восстановить утраченные резкость и четкость изображения.

Маятник

Это упражнение обучает глаза синхронно фиксировать предметы, особенно находящиеся в движении, улучшает их кровоснабжение, развивает глазодвигательные мышцы, то есть укрепляет мышечную воронку, активизирует работу зрительного анализатора.

Обратите на данную методику особое внимание, если у кого-либо из близких родственников ребенка имелась та или иная форма косоглазия. В этом случае займитесь тренировкой его глазодвигательных мышц как можно раньше. Упражнение «Маятник» — один из самых простых и действенных способов такой тренировки.

Посадите ребенка на стул перед окном. Попросите его несколько раз зажмуриться, чтобы увлажнить глаза и усилить их кровоснабжение. Далее предложите ребенку следить взглядом за маятникообразным движением предмета (яркая бусина или пуговица на веревочке), причем голову поворачивать нельзя. После этого встаньте у ребенка за спиной и начните раскачивать предмет на расстоянии примерно 40 см от его лица. Через полминуты попросите ребенка перевести взгляд за окно и внимательно посмотреть на предмет, расположенный от вас на расстоянии не менее 100 метров. Например, если там стоит дом, пусть ребенок расскажет, что он видит в окнах. Никаких деталей он разглядеть не сможет, но попытка их рассмотреть является великолепной тренировкой зрения. Затем попросите ребенка сказать, на каком расстоянии от окна он видит мелкие детали. Это могут быть окна стоящих ближе домов или ветви недалеко растущих деревьев.

С течением времени при достаточно регулярных занятиях ребенок начнет описывать вам все больше предметов, которые он смог рассмотреть вдали. Его зрение улучшится. Однако запаситесь терпением и соответствующим образом настройте ребенка, так как в первый месяц эффект иногда бывает заметен мало. Не зря говорится, что испортить зрение легко, а поправить гораздо сложнее. Но все же вполне возможно, а для нас это самое главное!

Упражнение с циферблатом

Возьмите наручные часы с крупным циферблатом, заметными цифрами и минутными делениями в виде черточек. Задача ребенка — постараться увидеть цифры и минутные деления на разных расстояниях. Для начала он должен разглядеть их на расстоянии 30–40 см от лица. Затем медленно отодвигайте часы и просите назвать цифры с расстояния 1 метр и 1,5 метра. После этого медленно, с остановками снова приблизьте часы к лицу ребенка. Выполняйте упражнение в течение 3–4 минут.

В первую очередь эта методика помогает улучшить зрение вблизи. Она подходит как для детей, так и для взрослых.

Воображаемая гимнастика

Эта гимнастика поистине уникальна. Она развивает воображение, улучшает остроту зрения, создает правильный настрой. Уверенность в собственных силах и самовнушение часто творят чудеса, превосходя по итоговым результатам многие дорогостоящие курсы лечения. Доказано, что человек способен внушить себе, что он болен — и действительно заболеть. Тогда возникает закономерный вопрос: «Если можно включить механизм заболевания, то можно ли его повернуть в обратную сторону? Внушить себе здоровье и вылечиться?». Отвечаю: «Безусловно!». Со многими недугами можно справиться, запустив в организме программу самоисцеления.

О том, что глаза реагируют на воображаемую картинку, известно очень давно. Например, если вы днем представите, что наступила ночь и вокруг темным-темно, зрачки у вас расширятся почти так же, как ночью. А если представите, что находитесь на южном пляже и все залито слепящим солнцем, то зрачки начнут сужаться, будто вы и в самом деле находитесь под яркими солнечными лучами.

Для проведения «Воображаемой гимнастики» сядьте как можно удобнее (например, в мягкое кресло) и представьте, что оказались на берегу океана. Рядом плещут голубые волны, а неподалеку — в 400–500 метрах — расположился живописный остров с высокими пальмами. Позади него виднеется белый парусник, а ближе к горизонту плывет большой красивый корабль, над которым летают чайки — крохотные, словно точки. Вы смотрите вдаль без очков (возможно, первый раз в жизни) и мысленно разглядываете остров, парусник, корабль и чаек в мельчайших подробностях, переводя взгляд с одного объекта на другой. Вы отмечаете, как четко, контрастно, в цвете и, самое главное, легко видите все мелкие детали. Может быть, раньше вы никогда так не видели, но с этого момента хорошее зрение к вам возвращается и очки отныне не нужны.

Методика рекомендована детям начиная с младшего школьного возраста, а также взрослым людям, особенно работающим за компьютером и испытывающим другие существенные зрительные нагрузки вблизи. Взрослые должны уделять гимнастике не менее 10–15 минут в день.

Чтобы освоить технику выполнения гимнастики, вначале проделайте ее сами. А после этого обучите своего ребенка. Возьмите лист бумаги формата А4, цветные карандаши и нарисуйте детальную картинку, которую ребенок должен будет потом представлять. Изобразите синее море, остров с пальмами, парусник чуть дальше, а у горизонта — корабль с летающими над ним чайками. Их можно нарисовать в виде очень мелких точек или галочек. Если ребенок когда-либо отдыхал на море, то напомните ему морской пейзаж, расспросите, что он видел, сидя на берегу, и действуйте, исходя из запомнившейся ребенку картинки.

Основная задача при использовании «Воображаемой гимнастики» — научить ребенка не просто смотреть вдаль, а именно видеть, причем без очков. Время выполнения этого упражнения для детей составляет 5–7 минут, для подростков — до 10 минут в день.

Дошкольники и младшие школьники вполне способны справиться с большинством предложенных методик. Но они пока не в состоянии оценить всю необходимость упражнений, которые нужно выполнять по нескольку раз в день, чтобы достичь результата. Эффект лечения в этой возрастной группе всегда напрямую зависит от умения родителей внушить детям важность лечебных мероприятий, а иногда — и просто от настойчивости, непреклонности папы и мамы, которые всячески дают ребенку понять, что ежедневная глазная гимнастика — нечто само собой разумеющееся, как чистка зубов, умывание и причесывание.

Из книги "Как учиться и не испортить зрение"