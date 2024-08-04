Баклажаны слоями с помидорами и сыром в духовке

Приготовим вкусное и простое блюдо из запеченных баклажанов с сочной начинкой из помидоров и сыра. Рецепт несложный, достаточно быстрый, а результат превосходит все ожидания! Подать это блюдо можно в качестве горячей закуски или даже ужина, особенно если вы по тем или иным причинам не употребляете мяса.
Я в рецепте использовала 2 вида сыра - так начинка получается более сочной и вкусной!
Ингредиенты
Баклажаны - 2 шт.
Соль - 1 ч.л.
Масло растительное (для смазывания формы) - 1 ст.л.Начинка:
Помидоры - 3-4 шт.
Сыр твердый - 100 г
Сыр творожный - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Сахар - 1 ч.л.
Сушеный орегано - 0,5 ч.л.
- 91 кКал
- 1 ч.
- Б: 4.24
- Ж: 5.98
- У: 4.76
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления запеченных баклажанов с сыром и помидорами в духовке. У меня помидоры свежие. Если у вас не сезон, то можно взять замороженные или консервированные, главное - откинуть их на сито, чтобы стек лишний сок.
Баклажаны помойте и обсушите. Нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см. Переложите на большую тарелку.
Посолите тщательно баклажаны и оставьте минут на 20. За это время из них выделится горечь и сами баклажаны станут мягче.
Тем временем приготовьте начинку: спелые и мясистые помидоры помойте, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Если много сока, то слейте его.
К помидорам добавьте соль, сахар, измельченный чеснок и какие-нибудь ароматные сушеные травки. Я добавила сушеный орегано.
Добавьте творожный сыр и натертый твердый. Тщательно перемешайте начинку.
Баклажаны помойте под проточной водой и слегка отожмите, а затем просушите бумажным полотенцем.
Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите баклажаны слоями, немного внахлест друг на друга.
Распределите помидорно-сырную начинку между слоями. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Запекайте баклажаны с помидорами и сыром слоями в духовке до золотистой корочки. Достаньте из духовки и дайте немного остыть.
Блюдо готово! Подавайте его к столу теплым или остывшим. Приятного аппетита!
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