Баклажаны слоями с помидорами и сыром в духовке

Соберите необходимые продукты для приготовления запеченных баклажанов с сыром и помидорами в духовке. У меня помидоры свежие. Если у вас не сезон, то можно взять замороженные или консервированные, главное - откинуть их на сито, чтобы стек лишний сок.

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Баклажаны помойте и обсушите. Нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см. Переложите на большую тарелку.

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Посолите тщательно баклажаны и оставьте минут на 20. За это время из них выделится горечь и сами баклажаны станут мягче.

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Тем временем приготовьте начинку: спелые и мясистые помидоры помойте, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Если много сока, то слейте его.

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К помидорам добавьте соль, сахар, измельченный чеснок и какие-нибудь ароматные сушеные травки. Я добавила сушеный орегано.

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Добавьте творожный сыр и натертый твердый. Тщательно перемешайте начинку.

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Баклажаны помойте под проточной водой и слегка отожмите, а затем просушите бумажным полотенцем.

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Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите баклажаны слоями, немного внахлест друг на друга.

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Распределите помидорно-сырную начинку между слоями. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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Запекайте баклажаны с помидорами и сыром слоями в духовке до золотистой корочки. Достаньте из духовки и дайте немного остыть.

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Блюдо готово! Подавайте его к столу теплым или остывшим. Приятного аппетита!