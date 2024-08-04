РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 212 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Второй минус - ребенок не совсем здоровый...Пять плюсов поздн...
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...

Баклажаны слоями с помидорами и сыром в духовке

Приготовим вкусное и простое блюдо из запеченных баклажанов с сочной начинкой из помидоров и сыра. Рецепт несложный, достаточно быстрый, а результат превосходит все ожидания! Подать это блюдо можно в качестве горячей закуски или даже ужина, особенно если вы по тем или иным причинам не употребляете мяса.

Я в рецепте использовала 2 вида сыра - так начинка получается более сочной и вкусной!

Ингредиенты

Баклажаны - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Масло растительное (для смазывания формы) - 1 ст.л.

Начинка:

Помидоры - 3-4 шт.

Сыр твердый - 100 г

Сыр творожный - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ч.л.

Сушеный орегано - 0,5 ч.л.

  • 91 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.24
  • Ж: 5.98
  • У: 4.76

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления запеченных баклажанов с сыром и помидорами в духовке. У меня помидоры свежие. Если у вас не сезон, то можно взять замороженные или консервированные, главное - откинуть их на сито, чтобы стек лишний сок.

 

Фото 1

 

Баклажаны помойте и обсушите. Нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см. Переложите на большую тарелку.

Фото 2

 

Посолите тщательно баклажаны и оставьте минут на 20. За это время из них выделится горечь и сами баклажаны станут мягче.

Фото 3

 

Тем временем приготовьте начинку: спелые и мясистые помидоры помойте, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Если много сока, то слейте его.

Фото 4

 

К помидорам добавьте соль, сахар, измельченный чеснок и какие-нибудь ароматные сушеные травки. Я добавила сушеный орегано.

Фото 5

 

Добавьте творожный сыр и натертый твердый. Тщательно перемешайте начинку.

Фото 6

 

Баклажаны помойте под проточной водой и слегка отожмите, а затем просушите бумажным полотенцем.

Фото 7

 

Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите баклажаны слоями, немного внахлест друг на друга.

Фото 8

 

Распределите помидорно-сырную начинку между слоями. Поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Фото 9

 

Запекайте баклажаны с помидорами и сыром слоями в духовке до золотистой корочки. Достаньте из духовки и дайте немного остыть.

Фото 10

 

Блюдо готово! Подавайте его к столу теплым или остывшим. Приятного аппетита!

Фото 11

 

Баклажаны слоями с помидорами и сыром в духовке, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх