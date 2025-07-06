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Галета с клубникой и рикоттой

В летнее время для меня самый ленивый пирог - это галета. Но всегда он с разными вкусами. Галетное тесто готовится за несколько минут и подходит к любому вкусу - хоть сладкому, хоть несладкому. Сегодня предлагаю добавить начинку из рикотты и свежей клубники.

Ингредиенты

Для теста:

Растительное масло - 70 мл

Вода (кипяток) - 70 мл

Мука - 210 г

Сахар - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Для начинки:

Рикотта - 200 г

Яичный желток - 1 шт.

Сахар - 1-2 ст. л.

Клубника - 300 г

  • 227 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 5.12
  • Ж: 11.54
  • У: 25.43

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить галету с клубникой и рикоттой, соберите необходимые ингредиенты по списку. Муку просейте через сито. Ягоды промойте и обсушите.

 

Фото 1

 

 

Для теста соедините растительное масло и кипяток.

 

Фото 2

 

 

Добавьте соль и сахар. Смешайте.

 

Фото 3

 

 

Всыпьте сразу всю муку и быстро замесите тесто. Мука заваривается и формируется в комок.

 

Фото 4

 

 

Немного тесто помните. Накройте пленкой и оставьте полежать на 15-20 минут. Оно немного остынет.

 

Фото 5

 

 

В это время подготовьте начинку. Отделите желток от белка. Рикотту смешайте с яичным желтком и сахаром. Клубнику нарежьте.

 

Фото 6

 

 

Из готового теста можно сделать 1 большую галету или 2 маленьких. Раскатайте тесто в круг сразу на листе пергамента.

 

Фото 7

 

 

Намажьте начинкой из рикотты, не доходя до краёв.

 

Фото 8

 

 

Выложите нарезанную клубнику. Можно сверху посыпать немного сахаром.

 

Фото 9

 

 

Защипайте тесто по краям, завернув его на начинку. Поставьте галету в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

 

Фото 10

 

 

Готовая галета с клубникой и рикоттой слегка подрумянится. Вытащите её из духовки и остудите. Горячую резать не надо. Пусть начинка стабилизируется.

 

Фото 11

 

 

Приятного угощения!

 

Фото 12

 

 

 

Фото 13

 

 

 

Фото 14

 

 

Галета с клубникой и рикоттой, рецепт с фото
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