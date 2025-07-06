Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить галету с клубникой и рикоттой, соберите необходимые ингредиенты по списку. Муку просейте через сито. Ягоды промойте и обсушите.
Для теста соедините растительное масло и кипяток.
Добавьте соль и сахар. Смешайте.
Всыпьте сразу всю муку и быстро замесите тесто. Мука заваривается и формируется в комок.
Немного тесто помните. Накройте пленкой и оставьте полежать на 15-20 минут. Оно немного остынет.
В это время подготовьте начинку. Отделите желток от белка. Рикотту смешайте с яичным желтком и сахаром. Клубнику нарежьте.
Из готового теста можно сделать 1 большую галету или 2 маленьких. Раскатайте тесто в круг сразу на листе пергамента.
Намажьте начинкой из рикотты, не доходя до краёв.
Выложите нарезанную клубнику. Можно сверху посыпать немного сахаром.
Защипайте тесто по краям, завернув его на начинку. Поставьте галету в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовая галета с клубникой и рикоттой слегка подрумянится. Вытащите её из духовки и остудите. Горячую резать не надо. Пусть начинка стабилизируется.
Приятного угощения!
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