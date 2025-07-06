Чтобы приготовить галету с клубникой и рикоттой, соберите необходимые ингредиенты по списку. Муку просейте через сито. Ягоды промойте и обсушите.

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Для теста соедините растительное масло и кипяток.

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Добавьте соль и сахар. Смешайте.

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Всыпьте сразу всю муку и быстро замесите тесто. Мука заваривается и формируется в комок.

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Немного тесто помните. Накройте пленкой и оставьте полежать на 15-20 минут. Оно немного остынет.

Фото 5

В это время подготовьте начинку. Отделите желток от белка. Рикотту смешайте с яичным желтком и сахаром. Клубнику нарежьте.

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Из готового теста можно сделать 1 большую галету или 2 маленьких. Раскатайте тесто в круг сразу на листе пергамента.

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Намажьте начинкой из рикотты, не доходя до краёв.

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Выложите нарезанную клубнику. Можно сверху посыпать немного сахаром.

Фото 9

Защипайте тесто по краям, завернув его на начинку. Поставьте галету в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

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Готовая галета с клубникой и рикоттой слегка подрумянится. Вытащите её из духовки и остудите. Горячую резать не надо. Пусть начинка стабилизируется.

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Приятного угощения!

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