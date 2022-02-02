Как говорить с ребенком о вреде алкоголя

Родители могут сильно влиять на то, будут ли их дети употреблять алкоголь. Чем раньше вы поговорите с ребенком о вреде алкоголя, тем лучше. По статистике, дети, которым родители рассказывали об этом, вдвое реже употребляли алкоголь в подростковом возрасте.

Недавно было проведено исследование среди старшеклассников. Оно показало, что в последние годы употребление алкоголя среди школьников сокращается: более 60% опрошенных детей заявили, что вообще не употребляют алкоголь. Однако есть и плохая новость: некоторые подростки сказали, что вместо алкоголя употребляют марихуану.

В статье мы рассмотрим, как родители могут говорить с детьми о вреде алкоголя. Но указанные здесь советы можно использовать и для того, чтобы поговорить с детьми о вреде марихуаны и других наркотиков.

Не ждите, пока ребенок достигнет подросткового возраста, чтобы поговорить на эту тему. Вероятно, вы еще не раз захотите вернуться к этой теме, когда ребенок немного подрастет, и в его жизни появятся новые искушения.

1. Говорите с ребенком о вреде алкоголя как можно раньше, при первом удобном случае

Когда из новостей вы узнаете о несчастном случае, который произошел из-за злоупотребления алкоголем, поговорите об этом с ребенком (даже если ему всего 7 лет).

Скажите ему: «Это так печально. Вот почему детям и подросткам нельзя употреблять алкоголь: детский организм еще не может с ним справиться».

2. Отвечайте на вопросы ребенка

Ребенок может ответить вам: «Но почему взрослым можно употреблять алкоголь? С ними тоже происходят несчастные случаи и аварии».

Скажите ему: «Ты прав, дорогой. Никто не должен садиться за руль, когда выпьет. Алкоголь влияет на мозг и у детей, и у взрослых. Поэтому человек не может думать ясно. Но для взрослых, которые употребляют алкоголь умеренно, эти изменения временны. Когда дети пробуют алкоголь до того, как их мозг сформируется, он замедляет развитие мозга. Поэтому последствия действия алкоголя проявляются долго. Кроме того, так возникает риск, что во взрослом возрасте у таких детей возникнет алкогольная зависимость. Поэтому так важно не употреблять алкоголь до того момента, пока не повзрослеешь».

3. Устанавливайте четкие ожидания

Для 7 лет: «Когда можно пить алкогольные напитки? Правильно – только во взрослом возрасте».

Для 11 лет: «Я должна заботиться о твоем здоровье. Я знаю, что некоторые твои сверстники пробуют алкоголь. Вероятно, тебе это тоже интересно. Ты всегда можешь рассказать мне все или спросить меня все, что тебя интересует. Вместе мы сможем придумать, что ответить твоим друзьям. Но я не хочу, чтобы ты пробовал алкоголь. Это принесет тебе много вреда».

Для 15 лет: «Когда ты станешь взрослым, ты сам сможешь решать, пить тебе алкогольные напитки или нет. Но сейчас я должна позаботиться о тебе. Употребление алкоголя является нарушением закона. Кроме того, это опасно для тебя. Я хочу, чтобы ты заботился о своей безопасности, и чтобы у тебя была лучшая жизнь сейчас и в будущем».

Для всех возрастов: «Курить марихуану нельзя. Твой мозг все еще развивается, и любое психоактивное вещество влияет на него. Когда ты станешь взрослым, ты сам сделаешь свой выбор. Но я ожидаю от тебя, что ты не будешь курить ее, пока не достигнешь совершеннолетнего возраста».

4. Озвучивайте ребенку факты еще до того, как они понадобятся

Подросток может сказать вам: «Многие мои сверстники уже пробовали алкоголь. Почему я должен ждать, пока я вырасту?» В ответ приведите ему такие аргументы:

поскольку твой мозг все еще развивается, употребление алкоголя меняет его работу. Иными словами, алкоголь делает тебя менее умным и менее счастливым – на всю оставшуюся жизнь;

потому что у детей, которые пробуют алкоголь до 15 лет, вероятность развития алкогольной зависимости в 4 раза выше, чем у тех, кто впервые попробовал его после 20 лет;

потому что быть подростком тяжело. Чтобы сделать правильный выбор, нужно как следует подумать. Под влиянием алкоголя подростки не могут хорошо думать, и могут делать поступки, о которых впоследствии пожалеют;

потому что это может плохо сказаться на твоей физической форме (этот аргумент может быть особенно убедительным для детей, которые занимаются спортом или следят за своим весом);

потому что это незаконно.

5. Оставайтесь открытыми для общения

Дети часто проверяют, не слишком ли бурно реагируют родители, прежде чем рассказывать им о своих самых больших проблемах. Поэтому, когда ребенок рассказывает вам, как его одноклассники пробовали алкоголь, не спешите говорить: «Это ужасно!» Наберитесь терпения и расспросите ребенка. Не осуждайте его, но подведите к мысли о вреде алкоголя. Задавайте наводящие вопросы: «Что в это время делали другие дети?», «Хотел ли ты тоже попробовать? Почему?», «Чем все закончилось?» и т. д.

6. Учите ребенка, а не пытайтесь контролировать

Вы не сможете контролировать ребенка, когда он находится вне вашего поля зрения. Но вы можете привить ему правильные ценности и здравый смысл. Подавайте ребенку хороший пример и разговаривайте с ним. Задавайте ребенку вопросы, чтобы заставить его задуматься о том, что для него важно и кем он хочет быть. Внимательно слушайте, что вам рассказывает ребенок. Так вы сможете многое понять о ребенке:

как ты думаешь, почему детям и подросткам запрещено употреблять алкоголь?

что бы ты сделал, если бы вы с компанией катались на машине, а водитель перед этим выпил?

что, если бы это был не твой друг, а взрослый (например, его отец)?

знаешь ли ты взрослых, которые много пьют? Что ты об этом думаешь?

казалось ли тебе когда-нибудь, что мы с папой слишком много пьем? Если да, что ты чувствовал при этом?

знаешь ли ты кого-то из своих сверстников, которые пробовали алкоголь? Считаешь ли ты это проблемой?

как ты думаешь, почему подростки пробуют алкоголь?

как ты думаешь, в каком возрасте дети готовы к тому, чтобы попробовать алкоголь?

как твои сверстники проводят вечеринки? Ты бывал на таких вечеринках?

тебе когда-нибудь предлагали выпить? Что ты ответил? Почему?

как бы ты поступил, если бы тебе предложили выпить, и ты бы не хотел выглядеть глупо?

представь, что ты на вечеринке и немного нервничаешь. Что может тебя успокоить, кроме выпивки.

что бы ты сделал, если бы на вечеринке кому-то стало плохо от выпитого?

беспокоишься ли ты о том, что можешь пристраститься к алкоголю? Почему?

7. Рассказывайте ребенку о различных ситуациях, в которые он может попасть

Ребенку придется принимать решения. Расскажите ребенку, как вести себя в таких ситуациях – например, когда ему предлагают выпить:

нет, спасибо, я за рулем;

нет, спасибо, сегодня вечером мне нужно быть в ясном уме;

нет, спасибо, я не пью;

нет, спасибо, занятия спортом слишком важны для меня;

нет, спасибо, у меня аллергия на алкоголь;

нет, спасибо, я буду пить колу;

нет, спасибо, я принимаю лекарства, которые нельзя смешивать с алкоголем;

нет, спасибо, родители меня убьют, если узнают, что я пил. А они всегда узнают.

8. Придумайте с ребенком стратегии поведения в разных ситуациях

Без алкоголя не обходится большинство вечеринок подростков. Застолья у взрослых тоже часто подразумевают распитие алкогольных напитков. Поговорите с ребенком о том, как он может ходить на вечеринки и не пить.

Например:

ребенок может общаться с другими подростками, которые не употребляют алкоголь, а в свободное время занимаются своими хобби;

ребенок может попросить родителей реже употреблять алкоголь дома или вообще отказаться от него;

ребенок может попросить друга, который тоже не употребляет алкоголь, пойти с ним на вечеринку для взаимной поддержки;

придумайте с ребенком план на случай, если на вечеринке все будут пить алкогольные напитки. Например, ребенок может заранее предупредить организатора вечеринки, что ему нужно будет пораньше уйти.

9. Убедитесь, что у ребенка есть другие способы проводить свободное время

Подростки постоянно испытывают себя в новых ситуациях. Им нужен азарт и риск. Поэтому поощряйте ребенка безопасно удовлетворять свои потребности. Например, он может кататься на скейтборде, заниматься скалолазанием или записаться на курсы актерского мастерства

10. Научите ребенка говорить «нет».

Когда родители требуют от ребенка полного подчинения, впоследствии он не умеет отказывать. Когда ребенок пытается возражать вам, выслушайте его аргументы и постарайтесь найти решение, которое устроит вас обоих. Так вы воспитаете ребенка, который стремится к сотрудничеству и следует своим моральным ценностям. Если вы хотите, чтобы ребенок во всем слушался вас, помните, что ваши решения тоже не всегда бывают правильными. Лучше будет привить ему моральные ценности – и тогда он будет поступать правильно, независимо от того, что ему говорят.

11. Когда ребенок уже попробовал алкоголь, поговорите с ним об этом

Нравится вам это или нет, но большинство детей пробует алкоголь до 18 лет. Ваша задача – как можно дольше оттянуть этот момент. Поддерживайте хорошее общение с ребенком – так вы узнаете, когда он в первый раз попробует алкоголь и сможете помочь ему. Поговорите с ребенком о безопасности в таких ситуациях: «Наверно, тебе интересно, как действует алкоголь, и ты хотел бы попробовать. Но ты заранее не можешь знать, как отреагирует твой организм. Что ты можешь сделать для того, чтобы обеспечить себе безопасность? Будет ли рядом с тобой друг, на которого ты можешь рассчитывать? Как ты доберешься домой?»

12. Придумайте план, как вы можете помочь вашему подростку

Придумайте с подростком определенное слово или просто смайлик, который будет означать: «Приезжай и забери меня». Когда вы получите такое сообщение от ребенка, вы должны забрать его с вечеринки. Если вы придумаете такое слово, это позволит подростку сказать своим друзьям, что строгие родители заставляют его вернуться домой по семейным обстоятельствам. Чаще всего друзья даже не будут ничего спрашивать, но даже если они спросят: «Что случилось?», подросток может ответить: «Вы же знаете мою маму. У нее всегда что-то срочное».

Не допускайте, чтобы ваше промедление приводило к плохим последствиям. Скажите подростку: «Не стесняйся звонить мне, если у тебя или у твоих друзей возникнут проблемы. Не бойся наказания, звони – я всегда помогу.

13. Покажите ребенку пример здорового образа жизни

Исследования показали, что дети чаще всего употребляют алкоголь под влиянием плохого примера родителей. Поэтому, если вы много пьете, ребенок с большой вероятностью также начнет употреблять алкоголь с раннего возраста.

Покажите ребенку пример здорового отношения к алкоголю. Не менее важно научить ребенка справляться со своими эмоциями.

14. Развивайте у ребенка эмоциональный интеллект

Научите ребенка распознавать свои эмоции и справляться с ними. Помогите ему найти позитивные способы справляться со стрессом. Подростки в таких случаях часто прибегают к алкоголю, особенно если у них нет более здоровых способов справляться со своими чувствами.

15. Всегда сохраняйте эмоциональную связь со своим ребенком

Оставайтесь на связи с ним в любом возрасте. От этого зависит, сможете ли вы влиять на него.