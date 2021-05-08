BBC бьётся в истерике. Новый закон Путина, который выбесил всех на Западе

Президент РФ Путин на днях подписал Закон о просветительской деятельности и контроле международного сотрудничества образовательных организаций, что вызвало истерику в британском СМИ ВВС News.Что же вызвало такую истерию?

Закон строго регламентирует регулирование просветительской деятельности и полностью запрещает заниматься ею НКО -иностранным агентам. И давно пора.

ВВС News сообщают:

«В научной среде прогнозируют уничтожение образовательных проектов и откат к советским временам.»

И слава богу, наконец-то, ведь на что только и способны фонды Сороса, Карнеги и подобные им? Ввести в России систему сдачи экзаменов ЕГЭ, которую в своё время по своей недальновидности и мягкотелости позволил ввести Ельцин или растить и воспитывать своих будущих агентов типа Саакашвили, Навального и подобных им, которые в дальнейшем способны только гадить нашей стране, что делать: их просто так и именно для этого учили. . Была-бы моя воля, я вообще не допускал-бы к любой деятельности в нашей стране выпускников западных колледжей, университетов и тд, поскольку ничего кроме головных болей от них страна не дождётся. Советское образование признавалось всеми самым лучшим в мире, не буду перечислять здесь все успехи Страны Советов,это заняло-бы не один час.

А что США — самая “крутая” страна западного мира? Способны лишь разбомбить какую-либо страну, заведомо слабее их в военном отношении, причём с огромной для себя выгодой или запудрить всему миру мозги якобы высадкой их астронавтов на Луну, снятой в павильонах Голливуда. Конечно их население с восторгом приняло это известие, а у нас любой шестиклассник сразу-же понял, что это “фейк”, поскольку на Луне нет воздуха, а значит ветра и весело развевающийся на ветру американский флаг выдаёт их обман с головою. Люди-же старше и образованнее прекрасно отдавали себе отчёт в том что в 1969 году, когда произошло это событие не то что в США, даже в СССР не существовало ракетного двигателя способного доставить ракету до Луны, да ещё и вернуть её обратно.

Так чему хорошему могут научить нас и нашу молодёжь заокеанские псевдоучёные? Своих-бы прежде выучили.

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