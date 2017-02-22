Один папа и две мамы. Ребенок от трёх родителей как прорыв в медицине

АиФ.ru рассказывает о том, почему для современной науки так важны случаи рождения ребенка от трех родителей.

На Украине на свет появился второй в истории «ребенок от трех родителей» («three-parent baby»). Первый такой малыш родился в сентябре прошлого года в Мексике. Что за медицинские опыты и на какую из мам будет похож ребенок?

Этика или медицина?

Почему первые такие дети появились не в Нью-Йорке, например, а в Мехико и Киеве — в странах, которые совсем не лидируют в медицинском мире? Ответ прост: потому что в Мексике и на Украине это не запрещено, как например, в США. Именно поэтому команда американских врачей выезжала в Мексику, чтобы провести там операцию. В Киеве это сделали сами в клинике репродуктивной медицины.

Пока есть только одна страна, где «производство» таких детей разрешено официально — Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Но там не торопят события и работают по плану. Ещё в 2015 году они заявили, что у них первый ребенок от трех родителей появится ближе к концу 2017 года. Так что возможно, процесс его экстракорпорального (ЭКО) зачатия происходит в Лондоне прямо сейчас.

Нормальное развитие

Чтобы понять, что ребенок получает от каждого из родителей, нужно посмотреть, как это происходит в привычном, природном способе. Когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, ядра обоих половых клеток, в которых находится ДНК, сливаются. В результате будущий ребенок наследует 50% генов (это есть по сути ДНК) от отца и столько же от матери.

Но кроме этой наследственной информации, содержащейся в ядре клеток, есть ещё немного ДНК в митохондриях. Это такие электрические станции клетки, вырабатывающие энергию и свободно плавающие вне ядра — в цитоплазме клетки. В этой ДНК зашифрована информация, которая важна для митохондрий — от неё зависит, как и сколько они будут вырабатывать энергии и как она будет использоваться.

Это важно для спортсменов: есть митохондрии идеальные для спринтеров и для стайеров. Есть митохондрии, с которыми людям лучше не заниматься спортом вообще. Есть болезни митохондрий, при которых ребенок плохо развивается. В первую очередь у него страдают мозг и мышцы. При тяжелых изменениях, например, при синдроме Лея, дети не доживают обычно до 1-2 лет. Так было у той женщины, которая первой выносила и родила ребенка от трех родителей — несколько детей у неё погибли.

Но важно, что митохондриальная ДНК не влияет на нашу внешность, характер, поведение. И ещё крайне важно, что эта ДНК передается ребенку лишь от матери — на все 100 процентов. Почему? От отца он получает одно ядро, а все остальные части сперматозоида, включая и митохондрии с ДНК, уходят в отходы. И основой для развития будущего ребенка всегда является яйцеклетка, именно она после оплодотворения начинает делиться, образуя эмбрион. И на основе её митохондрий формируются митохондрии будущего ребенка.

Комбинация из трёх элементов

Для того, чтобы его избавить от дефектной ДНК митохондрий, и нужна вторая мать — донор с нормальными здоровыми митохондриями. Как это работает? Представьте себе комбинацию из трех элементов.

1. Яйцеклетка матери

2. Яйцеклетка женщины-донора со здоровыми митохондриями

3. Сперматозоид отца

А далее нужно сделать так, чтобы основой развития будущего ребенка стала яйцеклетка женщины-донора, но лишенная ядра. Вместо него нужно поместить ядерную ДНК матери и отца. В результате ребенок получит практически всю наследственность от своих родителей, и только ДНК митохондрий — от донора.

Как это делали в Мексике, объясняет Петр Чумаков, профессор, доктор биологических наук, и.о. заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта: «Чтобы митохондрии с ДНК из материнской яйцеклетки не попали к ребенку, поступили так. Из неё вынули ядро, и им заменили ядро донорской яйцеклетки, после чего её оплодотворили сперматозоидами отца. То есть, генетически ребенок наследует все признаки своих родителей, которые закодированы в ядре. Кроме митохондрий, которые автономно размножаются в цитоплазме и происходят от донора. Важно, что, в принципе, методика простая и в лабораторных условиях хорошо отработанная. Пока ещё окончательно не ясно, как будет дальше вести себя небольшое количество материнских больных митохондрий, которые неизбежно заносятся при пересадке ядра. Не задавят ли они здоровые донорские? Но пока ребенок здоров. И, конечно, это не клонирование, и никакие оплодотворенные яйцеклетки и эмбрионы во время процедуры не погибали. То есть этически это вполне приемлемая процедура».

Что сделали на Украине

Сперматозоидами отца оплодотворили обе яйцеклетки — материнскую и донорскую. Потом из донорской клетки ядро убрали, заменив его уже оплодотворенным ядром из материнской клетки. И уже её внесли в матку матери, как это обычно бывает при ЭКО. В этом случае из двух оплодотворенных яйцеклеток дальнейшее развитие получила только одна, став гибридной. В принципе, это может вызывать критику и препятствовать проведению таких манипуляций во многих странах.

Как сообщили украинские медики, в марте в Киеве ждут рождения второго ребенка от трёх родителей. Как утверждается, беременность проходит нормально. Другая особенность киевских случаев в том, что они связаны не с ранней гибелью детей, рожденных с дефектами митохондрий, а с бесплодием и неспособностью женщин выносить ребенка. У них были многократные выкидыши после ЭКО — эмбрион не развивался и погибал. Это тоже может быть связано с повреждением митохондрий, ведь их энергия нужна и для внутриутробного развития.