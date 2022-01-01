Как правильно наказывать ребенка? 6 ненасильственных дисциплинарных методов

На деле же существует множество различных способов воспитать ребенка, не прибегая при этом к рукоприкладству и другим формам физических наказаний — и все эти способы эффективнее работают в долгосрочной перспективе и наносят развивающейся психике ребенка меньше вреда.

Давайте разберемся, как можно воспитывать ребенка без насильственных методов.

Тайм-аут

Это более современная версия известной многим советской концепции «поставить в угол» за провинности. Несмотря на то, что тайм-ауты не очень широко одобряются современными психологами (чуть ниже мы расскажем, что с этим можно сделать), они до сих пор остаются довольно рабочим дисциплинарным методом.

Суть тайм-аута проста: когда ребенок начинает вести себя неприемлемо — драться, кидаться едой, игрушками, ломать вещи — родитель сперва выносит ему предупреждение, а затем отправляет ребенка «отдохнуть» в специально отведенное для этого место. Чаще всего это специальный стульчик в детской или в одной комнате с родителем.

Главная цель тайм-аута — не в том, чтобы наказать ребенка и заставить его чувствовать себя плохо (именно поэтому не надо запирать ребенка в комнате, удерживать его на стульчике силой или заставлять быть долгое время в одиночестве), а в том, чтобы отвлечь его от нежелательного поведения, и дать ему возможность переключиться и успокоиться.

Продолжительность тайм-аута вычисляется так: возьмите полный возраст своего ребенка и вычтите из него один — так вы получите максимальное количество минут, которое ребенку стоит проводить «на стульчике».

Кстати, практика тайм-аута эффективна не только для детей, но и для взрослых. Если вы чувствуете, что еще чуть-чуть, и вы начнете вести себя «неправильно» (например, кричать на ребенка или бить его), отправьте в тайм-аут себя. Просто выйдите на время из ситуации, чтобы перевести дух, успокоиться и отвлечься (вот несколько идей на эту тему).

Ограничение привилегий

Куда более гуманным, чем шлепки по попе, способом наказания ребенка является ограничение его привилегий. Например, за некоторые провинности родители могут лишить ребенка мультфильмов, покупки новой игрушки, возможности играть в телефон или гулять на площадке.

У этого метода есть несколько нюансов: во-первых, он будет работать только после того, как ребенок научится эти привилегии осознавать. Отнимая игрушку у малыша, вы лишь показываете ему, что его родитель — это бесцеремонная и агрессивная сила, которой он не в состоянии противостоять. Во-вторых, не стоит лишать ребенка привилегий слишком надолго — суток обычно достаточно для того, чтобы считать акт наказания состоявшимся.

Ну и в-третьих, дайте ребенку возможность вернуть свои привилегии, принимая правильные решения.

Например, если вы лишили ребенка мультиков за то, что он устроил беспорядок в комнате, скажите ему, что он сможет посмотреть пару серий после того, как уберет игрушки.

Не используйте этот метод для того, чтобы добиться от ребенка послушания или показать ему «кто главный» — любое ограничение привилегий должно быть прямо связано с конкретными проступками, и важно, чтобы эта схема была прозрачной и понятной не только для родителя, но и для ребенка.

Игнорирование мелких проделок

К сожалению, для детей, которые получают недостаточно родительского внимания, «плохое» поведение нередко является единственным доступным способ это внимание к себе привлечь.

Да, в какой-то степени дети умышленно ведут себя неправильно и вызывающе, потому что даже негативная реакция от родителя для них лучше, чем отсутствие реакции вообще.

А потому, каждый раз, когда родитель срывается на ребенка за малейшие провинности, он подкрепляет это поведение.

Выход из ситуации есть — перестаньте обращать внимание на мелочи. Нет, речь идет не о наказании игнором и бойкотом (этого делать не стоит, это тоже очень травматичная для детской психики практика), а о том, чтобы не тратить свои нервы и время на мелкие проделки ребенка — позвольте ему швырнуть игрушку или бурно возмутиться.

Если детское поведение не представляет угрозы для него самого, окружающих его людей или дорогостоящего имущества, и у вас нет необходимости пресекать его в ту же минуту — оставьте все, как есть.

В противовес этому постарайтесь уделять больше внимания тем случаям, когда ребенок ведет себя хорошо, поступает правильно или следует установленным правилам — так он постепенно поймет, что это приносит ему намного больше родительского внимания, чем постоянный бунт и пакости.

Логичные последствия

Этот метод хорошо работает для корректировки нежелательного поведения, и основная мысль здесь кроется в названии — последствия нежелательного поведения должны быть логичными.

Например, если ребенок взял ваш телефон, чтобы поиграть, без спроса — логично запретить ему пользоваться вашим телефон на какое-то время. Если ребенок отказывается убирать игрушки, то они могут на день отправиться в «тюрьму для игрушек».

Если ребенок дерется на детской площадке, то он тут же должен с этой детской площадки уйти.

Важно, чтобы ребенок сам понимал, почему он наказан, и как избежать этого наказания в будущем (если я не буду драться, то я смогу поиграть на площадке дольше). Чем проще и логичнее связь между поведением и последствиями, тем проще ребенку будет ее запомнить.

Естественные последствия

Метод, который хорошо работает с детьми более старшего возраста — родители дают ребенку возможность самостоятельно принимать решения и сталкиваться с их последствиями.

Например, можно разрешить ребенку не надевать куртку на улице, чтобы он сам понял, что без куртки холодно. Или позволить ему лечь спать попозже, чтобы он на собственном опыте прочувствовал все неудобства недосыпа. Таким образом, принимая неправильные решения, ребенок как будто бы сам себя наказывает.

Подробнее о методе можно почитать здесь, но основная идея заключается в том, что его стоит применять только с детьми старшего возраста — школьниками и подростками.

Кроме того, этот метод не стоит использовать в потенциально опасных и продолжительных ситуациях.

Например, не стоит разрешать ребенку бесконтрольно есть сладкое или питаться одним фастфудом — естественные последствия таких решений наступают не мгновенно, а через довольно большой промежуток времени, и могут быть куда более серьезными, чем замерзшие уши.

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Тайм-ин

Помните, как мы в самом начале говорили вам о методе тайм-аута, от которого, впрочем, в современном мире стараются отказываться? На смену ему приходит тайм-ин — дисциплинарный метод, который основывается не просто на временном ограничении возможностей ребенка, а еще и предполагает включение родителей в этот процесс.

Это значит, что когда ребенок ведет себя нежелательно и плохо, родитель может вывести его из этой ситуации — например, посадить на стульчик, диван, или даже в специально обустроенный уголок, и посидеть там вместе с ребенком, помогая ему успокоиться и обсуждая с ним, почему его поведение или его действия были неприемлемыми.

По сути тайм-ин убивает трех зайцев сразу: родитель помогает ребенку успокоиться (можно даже научить его нескольким техникам самоуспокоения или вручить антистресс-игрушку), ребенок не чувствует себя одиноким и брошенным — связь с родителем не разрушается, а также он учится анализировать свои действия и понимать, почему определенное поведение не одобряется.

Конечно же, такой метод стоит практиковать только когда сам родитель достаточно спокоен и обладает достаточным ресурсом для того, чтобы справиться с детской фрустрацией, недовольством и возможным сопротивлением.



Существует множество педагогических методик, которые не требуют от родителей применения физического или психологического насилия. В зависимости от возраста ребенка и его личных особенностей, в разных ситуациях можно применять различные методы, видоизменяя и адаптируя их под себя.

Не существует одного единственно верного алгоритма, который помогал бы всем родителям скорректировать поведение своих детей, обучить их нормам и правилам и снизить количество шалостей и проступков. Вот основные моменты, которые стоит держать в голове, когда вы собираетесь наказать ребенка:

Научитесь отличать проступки от возрастных норм

Современные психологи (и мы вместе с ними) убеждены, что детей первых нескольких лет жизни наказывать просто не за что. Когда годовалый малыш размазывает кашу по столу, а двухлетка бежит под машину, это нельзя считать проступками — дети ведут себя так в силу своего возраста, а потому наказаниями это скорректировать не получится.

Будьте последовательны

В выстраивании четкой системы правил невероятно важна последовательность. Если вы вводите правило, согласно которому за драки на площадке ребенок лишается возможности играть на этой самой площадке, убедитесь, что вы забираете малыша из песочницы каждый раз, когда он обрушивает свою лопатку кому-то на голову. Без исключений. Чем последовательнее вы будете, тем проще ребенку будет освоить основные правила поведения.

Будьте предсказуемы

Детям важна стабильность и предсказуемость — даже в вопросах дисциплинарных мер. Если вы решили внедрить какой-то новый метод наказания за плохое поведение, проговорите это с ребенком заранее, предупредите его — как непосредственно перед наказанием, так и задолго до конфликтной ситуации. Важно, чтобы ребенок был в курсе правил, которые действуют в вашей семье, а последствия были предсказуемыми и прозрачными.

Не вводите слишком много правил

Дети не способны удержать в голове много правил одновременно. Именно поэтому они нередко нарушают правила не потому, что хотят испортить настроение родителю, а просто потому, что забывают о нем, концентрируясь на чем-то другом. Чем больше правил, тем выше шанс того, что ребенок нарушит какое-то из них. Более того, в попытках запомнить все родительские просьбы и запреты, ребенок быстрее устает, и начинает вести себя еще хуже.

Думайте о том, какого результата вы хотите добиться

Нередко родители наказывают или ругают ребенка не для того, чтобы скорректировать его поведение, а для того, чтобы дать выход собственным негативным эмоциям. В этом случае они не задумываются о том, к каким последствиям могут привести их методы, а просто сбрасывают раздражение и злость.

Вам будет проще подобрать дисциплинарный метод, если вы будете видеть его конечную цель: например, научить ребенка правилам поведения в обществе, правилам безопасности, показать ему, к чему приводят неправильные решения. Если цель вашего наказания исключительно в том, чтобы «проучить» ребенка или укрепить собственный авторитет, от него стоит отказаться.

Моделируйте желаемое поведение

Один из вечных парадоксов физических наказаний заключается в том, что родители бьют своих детей, чтобы показать им, что драться — это плохо. Однако дети намного лучше воспринимают не слова и не дисциплинарные методы, а пример собственных родителей.

Если родитель бьет, ребенок научится бить других (например, тех, кто физически слабее), и не усвоит урок о том, что насилие — это неправильно. Станьте примером для своего ребенка и убедитесь, что вы соблюдаете те же правила, соблюдения которых вы требуете от него.