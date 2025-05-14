Общение приемных родителей с ребенком

Приемным родителям бывает трудно наладить хорошие взаимоотношения с ребенком, но сделать это крайне важно. Ребенок испытывает дискомфорт от непривычного для него нового окружения, поэтому и ему, и его новым родителям поначалу бывает трудно быть откровенными друг с другом.

Иными словами, взаимоотношения приемных родителей и ребенка начинаются с ощущения дискомфорта. Эти отношения могут со временем стать близкими и теплыми, но достичь этого непросто.

Дети испытывают тяжелые эмоции, когда в их жизни появляются приемные родители, поэтому им может потребоваться время, чтобы привыкнуть к ним.

Обычно родители знают, что им предстоят непростые взаимоотношения с ребенком, поэтому они раньше ребенка привыкают к изменениям. Родители готовятся к этим взаимоотношениям еще до того, как в семье появится ребенок. Можно сказать, что отношения развиваются еще до его появления.

Приемные дети могут испытывать удивление, шок, злость, враждебность или ревность. Однако родителям важно установить с ними хорошие отношения. Это поможет ребенку почувствовать себя в безопасности в новой семье и будет способствовать его здоровому развитию в будущем.

Но что делать родителям, чтобы установить такие взаимоотношения с ребенком? Рассмотрим несколько советов.

1. Позаботьтесь о дисциплине

Прежде чем заняться воспитанием приемного ребенка, родители должны подумать о том, какие порядки приняты в семье. После этого следует посоветоваться с супругом о том, какие изменения следует внести в привычный порядок с появлением ребенка.

Прежде чем устанавливать новые правила, следует обсуждать их и с супругом, и с ребенком: озвучить свои ожидания от поведения ребенка и последствия в случае нарушения правил.

Лучше всего записать установленные правила. Так ребенок усвоит, что они едины для всех членов семьи – и для него, и для родителей.

2. Обращайте внимание на эмоции

Если ребенок грубит своим приемным родителям, не стоит воспринимать это на свой счет. Ребенок может так вести себя из-за чувства ревности и поначалу не хотеть идти на контакт с новыми родителями. Им следует понять, что негативные эмоции ребенка направлены не на них лично, а на все изменения, с которыми он сталкивается. Поэтому не стоит принимать это на свой счет.

3. Уважайте друг друга

Родителям также следует определить правила уважения в семье. Например, приемному ребенку могут не нравиться его приемные родители или определенные ситуации. Но в семье все должны относиться друг к другу с уважением.

В таких ситуациях важна единая позиция родителей, поэтому оба родителя должны убедиться, что они согласны с установленными правилами и оба готовы их выполнять.

4. Проводите больше времени с семьей

Чтобы укрепить связь с ребенком, приемным родителям иногда хорошо отложить запланированные дела и провести это время с ребенком. Однако здесь многое зависит от семьи. Если ребенок еще не чувствует себя в безопасности в новой семье, пару часов, которые родители проведут с ним, не решат эту проблему. Поэтому вместо того чтобы спонтанно идти с ребенком на прогулку, заблаговременно спланируйте время, которое вы проведете всей семьей. Это лучше, чем занятия наедине с ребенком.

Однако иногда бывают исключения: например, приемный отец может поиграть с ребенком в футбол. Поэтому в таких случаях все зависит от конкретной ситуации, но, чтобы помочь ребенку влиться в новую семью, следует больше времени проводить всем вместе.

5. Уважительно относитесь к биологическим родителям ребенка

Даже в новой семье у ребенка остается эмоциональная связь со своими биологическими родителями. В некоторых случаях ребенок даже может поддерживать с ними общение. Поэтому приемным родителям следует уважать не только ребенка, но и его биологических родителей, воздержаться от неуважительных высказываний в их адрес. Это очень важно для того, чтобы установить хорошие отношения с ребенком. Ему может потребоваться время для того, чтобы привыкнуть к своей новой семье.

6. Проявите терпение

В некоторых семьях ребенок очень быстро вливается в новую семью и хорошо ладит с приемными родителями. В других поначалу возникает напряжение. Поэтому приемные родители должны запастись терпением и приложить усилия для того, чтобы построить отношения с ребенком.

Родители часто не понимают, все ли в порядке в их взаимоотношениях с ребенком. Окружающие часто не ценят те усилия, которые они прилагают, чтобы установить с ребенком близкую связь. Помните, что труд приемных родителей не могут оценить по достоинству те, кто сам не побывал в этой роли.