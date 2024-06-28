Чего не стоит говорить ребенку о бабушке

Произнося это, вы сами выступаете в роли избалованного ребенка. Надо учесть, что многие люди преклонного возраста болезненно воспринимают недостаток внимания, и потому действительно могут быть чрезмерно обидчивы.

Помните также, что от такой модели поведения никто не застрахован – все мы когда-то