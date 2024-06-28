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Чего не стоит говорить ребенку о бабушке

Избегайте этих фраз.

источник: Pexels

«Твоя бабушка все время на нас обижается и считает, что мы ее не уважаем»

Произнося это, вы сами выступаете в роли избалованного ребенка. Надо учесть, что многие люди преклонного возраста болезненно воспринимают недостаток внимания, и потому действительно могут быть чрезмерно обидчивы.

Помните также, что от такой модели поведения никто не застрахован – все мы когда-то состаримся.

Вместо этого. Подумайте о том, как помочь вашей бабушке почувствовать себя более значимой для семьи. Вот увидите – если она будет больше ощущать заботу с вашей стороны, она станет спокойнее и перестанет дуться по мелочам.

Не стоит также заострять внимание на семейных конфликтах – просто переждите острый взрыв эмоций. Не реагируйте остро, а затем продолжайте общаться, как будто ничего не произошло. Этим самым вы продемонстрируете ребенку взрослый пример терпимости и умения прощать.

«Бабушка тебя слишком балует, а у нас другие правила»

По сути все правильно – только родители имеют право решать, как именно воспитывать своего ребенка. Однако, положив руку на сердце, не хочется ли вам иногда вернуться в собственное детство под теплое крыло бабушки, которая наверняка позволяла вам чуть больше, чем мама с папой?

Вместо этого. Если вы пользуетесь бабушкой, как бесплатной няней, будьте готовы к тому, что у нее свои взгляды на воспитание, распорядок дня, требования к ребенку и т.д. Кстати, психологи считают, что это даже полезно для ребенка: опыт перестроения из одного жизненного уклада в другой помогает приспосабливаться к различным нормам поведения, а этот навык обязательно пригодится во взрослой жизни.

Однако о принципиальных вещах нужно договариваться «на берегу»: например, о том, сколько времени в летнее время посвящать чтению или о том, что клубника – во избежание аллергических реакций – должна быть под запретом. Причем этих договоренностей нужно достигать с бабушкой с глазу на глаз.

«Бабушка опять подарила тебе ерунду, я немедленно выкину этого плюшевого уродца»

Даже если бабуля «осчастливила» внука страшного вида куклой или оглушительно громким барабаном, не стоит пренебрежительно высказываться о ее выборе – в конце концов о вкусах не спорят. Наверняка она выбирала подарок от всей души, тратила свое время и средства, чтобы порадовать вашего ребенка, а совсем не для того, чтобы позлить вас.

источник: Freepik
Вместо этого. Внимание ребенка, особенно маленького, переключается очень легко. Если бабушкин подарок не соответствует вашим требованиям, займите его другими игрушками. А спорный презент можно пока спрятать подальше. Главное, не забыть поставить его на видное место, когда бабушка наведается к вам в гости – многие люди, особенно пожилые, очень трепетно относятся к тем вещам, которые они подарили.

«Бабушке поговорить не с кем, вот она и рассказывает нам свои истории по десятому кругу»

Пожилые люди очень хотят успеть передать молодым свои знания и поделиться жизненным опытом. Да, обычно бабушки и впрямь любят вспоминать прошлое, которое может казаться не только детям, но и вам самим, никому не нужным «нафталином». Но так ли это на самом деле?

Вместо этого. Найдите время и силы, чтобы чаще говорить со своими родными. Если вы научитесь заинтересованно и неравнодушно сопереживать их рассказам, то наверняка почерпнете немало интересного и полезного для себя. Беседуйте чаще – чем больше общения, тем больше найдется точек соприкосновения. Вполне возможно, что вы с удивлением обнаружите, что у вас есть общие интересные темы для разговора. Воспоминания о прошлом вашей семьи и вашем собственном детстве могут оказаться и вовсе бесценными.

«Бабушка уже старенькая, так что не обращай внимания на ее брюзжанье»

С помощью этой фразы вы закладываете в голову ребенка мысль о том, что все пожилые люди, мягко говоря, не отличаются сохранностью интеллекта. Если повторять это часто, то подросший ребенок впоследствии не посчитает нужным прислушиваться и к вам – просто в силу вашего возраста.

Вместо этого. В доступной для ребенка форме донесите мысль о том, что бабушка «цепляется» к нему не из вредности характера, а потому что беспокоится о нем. Другое дело, что все люди разные, и думают по-разному, так что с некоторыми замечаниями можно и не соглашаться.

 

Кстати

Право на общение бабушек и других близких родственников с ребенком закреплено статьей 67 Семейного кодекса РФ. Там сказано, что в случае отказа родителей от предоставления родственникам ребенка возможности общаться с ним, орган опеки и попечительства может обязать родителей не препятствовать этому общению. Если же родители не подчинятся данному решению, то на них можно подать в суд. Надеемся, что подобное вас не коснется и вам удастся выстроить самые теплые семейные отношения.

 

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