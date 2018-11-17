Не просто кашель. Как защитить младших школьников от опасных инфекций

Начало обучения в школе — важный этап в жизни ребенка. Но учеба — это не только психологическая и физическая нагрузка. Это еще и серьезное испытание для здоровья ребенка, который не успел адаптироваться к новым условиям.

При подготовке ребенка к школе важно не забыть главное: защитить и укрепить его здоровье. Новости СМИ2

На вопросы о том, каких инфекций стоит опасаться родителям младших школьников и как защитить их здоровье ответит во время онлайн-консультации доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-эпидемиолог Миндлина Алла Яковлевна



Опасная инфекция

Прививая детей перед школой, мало кто из родителей помнит о такой инфекции, как коклюш, неоправданно считая ее исключительно болезнью малышей. При этом данные статистики подтверждают: большая доля заболевших приходится на возраст от 7 до 14 лет.

Коклюш — это острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая проявляется воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях и длительными и мучительными приступами спазматического кашля.

Инфекция особенно опасна и протекает наиболее тяжело у детей младше 2 лет, представляя прямую угрозу их жизни. Так, у них возможны кратковременные остановки дыхания, в том числе — во время сна, а также судороги. Коклюш вызывает тяжелые осложнения: среди них пневмония, отит, потеря аппетита, кровоизлияния в склеры глаз, кровоизлияние в мозг.

Младшие школьники в группе риска

Коклюш передается воздушно-капельным путем. При этом источником болезни могут быть не только больные, у которых ярко выражены признаки заболевания, но и те, у которых проявления болезни стерты. Такое течение болезни наблюдается чаще всего у детей школьного возраста. Именно они становятся источником заражения коклюшем для непривитых детей первых месяцев жизни примерно в половине случаев.

Можно ли защититься от опасной инфекции? Согласно национальному календарю профилактических прививок, ревакцинация против дифтерии и столбняка проводится в возрасте 6-7 лет, 14 лет, а также взрослым каждые 10 лет с момента последней ревакцинации. Однако в НКПП включена лишь одна повторная вакцинация против коклюша, которая проводится ребенку в возрасте 18 месяцев. К сожалению, иммунитет после вакцинации к коклюшу угасает в среднем в течение 5 лет после последней прививки. К младшему школьному возрасту восприимчивость к инфекции возвращается. Таким образом, дети этой возрастной группы снова становятся уязвимыми к коклюшу.

Программы ревакцинации против коклюша проводятся уже во многих странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2-я ревакцинация против коклюша в возрасте 4-6 лет включена в календари вакцинации более чем в 50 странах мира (включая США, Канаду, большинство стран Европы, ряд стран СНГ). А третья ревакцинирующая доза в возрасте 9-17 лет включена в календари более 30 стран.

Этим летом в России появилась вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка для ревакцинации детей, начиная с 4-х лет, а также подростков и взрослых. Вакцина хорошо переносится. Кроме того, ее можно применять одновременно с вакциной против гриппа.