Ротавирус у детей. Как защитить ребенка от желудочного гриппа?

Наш эксперт – главный научный сотрудник НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко.
Через грязные руки
Ротавирус есть везде: и в холодных, и в жарких странах, и отличается исключительно высокой заразностью. По официальной статистике, на 100 тысяч детей приходится 700–800 случаев заболеваний ротавирусной инфекцией.
Передается ротавирус через грязные руки, вместе с пищевыми продуктами, через загрязненные поверхности. Есть предположение, что заразиться можно и воздушно-капельным путем – на это указывают зимние вспышки заболевания и повсеместное распространение вируса среди самых маленьких детей.
Заболеть кишечной инфекцией может любой – и ребенок, и взрослый, – достаточно пообщаться с инфицированным человеком или съесть что-нибудь зараженное.
Опасность обезвоживания
Пик заболеваемости приходится на малышей 6–12 месяцев, а к двухлетнему возрасту оказываются переболевшими этой инфекцией свыше 90% детей. Но именно младенцы переносят ее особенно тяжело.
Ротавирус поражает зрелые клетки кишечника, в результате снижается его способность расщеплять и всасывать питательные вещества. Это и становится причиной диареи, часто сопровождающейся не просто массивной потерей жидкости, но и обезвоживанием. Это одно из самых тяжелых проявлений ротавируса, поскольку процесс обезвоживания у малышей протекает стремительно и переносят они его крайне плохо.Врачи предупреждают, что у детишек до года счет подчас идет на минуты и чаще все заканчивается госпитализацией.
Нередко вместе с ребенком заболевают и родители, несмотря на уже имеющийся у них иммунитет. Уж слишком много возбудителей инфекции попадает в их организм при тесном контакте с больным малышом. К тому же вирус чрезвычайно устойчив – и к мылу, и к другим способам дезинфекции, так что на санитарно-гигиенические условия рассчитывать не приходится.
А специфической терапии против него на сегодняшний день нет.
Без уколов
Поскольку ротавирус актуален абсолютно для всех стран, то еще несколько лет назад ВОЗ рекомендовала включить вакцинацию против него в национальные календари прививок. В этом году ВОЗ уже рекомендует сделать ее приоритетной. По некоторым данным, включение прививки от кишечной инфекции в национальный календарь позволило в разных странах снизить заболеваемость на 70–90%.
В нашей стране эта вакцина стала доступна только в этом году. Она еще не входит в национальный календарь, поэтому желающие привить своего ребенка должны обращаться в коммерческие медицинские центры. Хотя некоторые регионы решают эту проблему самостоятельно.
В Санкт-Петербурге иммунизация платная, но проводится в районных поликлиниках. Москвичам же придется искать центры, где делают прививки.
Вакцина закапывается в рот, то есть дополнительных уколов не потребуется. Первую дозу дают в возрасте 6–12 недель, затем еще две дозы с интервалом в 4–10 недель. И примерно к 7–8 месяцам вакцинация должна быть завершена. При этом она совместима с другими вакцинами, что очень важно, поскольку в этом нежном возрасте ребенок получает много других прививок.
Противопоказаний у вакцины практически нет, кроме таких серьезных заболеваний, как тяжелые иммунодефициты, аномалии развития кишечника. Традиционно не делают прививку, если была острая реакция на вакцину и в период простуды или другого инфекционного заболевания.
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