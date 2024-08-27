Ротавирус у детей. Как защитить ребенка от желудочного гриппа?

​Наш эксперт – главный научный сотрудник НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко.

Через грязные руки

Ротавирус есть везде: и в холодных, и в жарких странах, и отличается исключительно высокой заразностью. По официальной статистике, на 100 тысяч детей приходится 700–800 случаев заболеваний ротавирусной инфекцией.

Но медики уверены, что на самом деле их гораздо больше, возможно, 1–2 тысячи случаев на 100 тысяч детей. Просто не с каждой диареей родитель обращается к врачу, а из обратившихся не каждому больному проводится необходимое исследование и ставится правильный диагноз.

Передается ротавирус через грязные руки, вместе с пищевыми продуктами, через загрязненные поверхности. Есть предположение, что заразиться можно и воздушно-капельным путем – на это указывают зимние вспышки заболевания и повсеместное распространение вируса среди самых маленьких детей.

Заболеть кишечной инфекцией может любой – и ребенок, и взрослый, – достаточно пообщаться с инфицированным человеком или съесть что-нибудь зараженное.

КСТАТИ 6,5 млрд рублей в год составляют затраты на терапию ротавирусной инфекции; из них 2,5 млрд – на лечение, а 4 млрд рублей – на выплату по больничным листам родителям заболевших детей. Известны более 50 серотипов ротавируса. Пять из них вызывают до 90% всех ротавирусных инфекций. Лишь одному из пяти детей родители вызывают врача в случае диареи. Один из 65, подхвативших вирус, нуждается в госпитализации. Один из 300 заболевших детей погибает.

Опасность обезвоживания

Пик заболеваемости приходится на малышей 6–12 месяцев, а к двухлетнему возрасту оказываются переболевшими этой инфекцией свыше 90% детей. Но именно младенцы переносят ее особенно тяжело.

Ротавирус поражает зрелые клетки кишечника, в результате снижается его способность расщеплять и всасывать питательные вещества. Это и становится причиной диареи, часто сопровождающейся не просто массивной потерей жидкости, но и обезвоживанием. Это одно из самых тяжелых проявлений ротавируса, поскольку процесс обезвоживания у малышей протекает стремительно и переносят они его крайне плохо.

Врачи предупреждают, что у детишек до года счет подчас идет на минуты и чаще все заканчивается госпитализацией.

Нередко вместе с ребенком заболевают и родители, несмотря на уже имеющийся у них иммунитет. Уж слишком много возбудителей инфекции попадает в их организм при тесном контакте с больным малышом. К тому же вирус чрезвычайно устойчив – и к мылу, и к другим способам дезинфекции, так что на санитарно-гигиенические условия рассчитывать не приходится.

А специфической терапии против него на сегодняшний день нет.

Без уколов

Поскольку ротавирус актуален абсолютно для всех стран, то еще несколько лет назад ВОЗ рекомендовала включить вакцинацию против него в национальные календари прививок. В этом году ВОЗ уже рекомендует сделать ее приоритетной. По некоторым данным, включение прививки от кишечной инфекции в национальный календарь позволило в разных странах снизить заболеваемость на 70–90%.

В нашей стране эта вакцина стала доступна только в этом году. Она еще не входит в национальный календарь, поэтому желающие привить своего ребенка должны обращаться в коммерческие медицинские центры. Хотя некоторые регионы решают эту проблему самостоятельно.

В Свердловской области эту вакцину включили в областной календарь прививок, как только она была зарегистрирована, и в ближайшее время здесь начнут вакцинацию детей в массовом порядке. Вводить эту прививку в свои календари собираются в Ханты-Мансийском округе, Кемеровской области, Салехарде.

В Санкт-Петербурге иммунизация платная, но проводится в районных поликлиниках. Москвичам же придется искать центры, где делают прививки.

Вакцина закапывается в рот, то есть дополнительных уколов не потребуется. Первую дозу дают в возрасте 6–12 недель, затем еще две дозы с интервалом в 4–10 недель. И примерно к 7–8 месяцам вакцинация должна быть завершена. При этом она совместима с другими вакцинами, что очень важно, поскольку в этом нежном возрасте ребенок получает много других прививок.

Противопоказаний у вакцины практически нет, кроме таких серьезных заболеваний, как тяжелые иммунодефициты, аномалии развития кишечника. Традиционно не делают прививку, если была острая реакция на вакцину и в период простуды или другого инфекционного заболевания.