«Хосю писяток нализавать, де мой писяток?» - не очень приличные детские перлы, которые разгадали родители

Моя малая однажды потребовала "сильбисеньки" - целый день была истерика, все родственники, бабушки - тетушки, во главе со мной, пытались разгадать сей сканворд. Только к вечеру, все охрипшие и оглохшие, путем тупого перебора всех слов и понятий раскрыли тайну... Оказалось, она хотела услышать сказку - "Жил был у бабушки, серенький козлик"…
Мама моя чуть не сошла с ума , бегая вокруг коляски, в которой я, ее почти взрослая и почти трехлетняя дочь, вопила слово "затюньги". Пока не показала неразумной матери карабин и ремешок с петелькой. "Застегни". Без этого боялась ехать, всегда уважала ПДД ))) До сих пор смеемся, когда вспоминаем ☺
Моя Светланка в 2 года просила купить ей капачки. Я всю голову сломала, что это: кабачки, колпачки, карандаши? Словарный запас у 2-х летки не большой. Дите плачем заходится - купи капачки. А не могу догнать, что это. Думала за ночь забудет. Не тут то было! Утром та же песня. Начались опять расспросы. Путем долгих изысканий и сопоставлений выяснилось, что капачки — это заколочки, которые она днем ранее видела в магазине ☺
Но дольше всего мы расшифровывали загадочного зверя - "писяток", которого Света хотела «нализавать». Дочка сердилась не по-детски от нашего непонимания. И ножкой притопывала, и кричала, и даже слезу пустила.
— Хочу писяток нализавать, де мой писяток?!...
Опять же, метолом «тыка», вычислили, что дочка хочет: петушка на палочке облизывать.
А ещё у нас долго был "капом из хахахутов" - компот из сухофруктов.
А вот лично мои словечки, мама их записывала, поэтому и знаю:
- Просила у мамы хын-хын, оказалось, что это молоток.
- Пол дня ревела и просила бесика с мазликом - хлебушка с маслом.
- Хотела музикатити - оказалось, что это музыкальные часики.
- Показала на соседку и сказала: сисюкапидая - оказалось что я видела как на неё сосулька упала.
- Достала бабушку угрозами - казюмилицу, не знаю чего бабушка испугалась, но я говорила о том, что схожу к малышу в соседнюю квартиру...
- Ещё вот такой был диалог с мамой: "Матани дас?" - а что это? - и я выдала: "Сама кусила, кусила, а ля матела и пакила!"
Оказалось я спросила: "Сметаны дашь?". А потом с обидой прокричала: "Сама кушала, кушала, а я смотрела и плакала!"
А ваши ребятишки какие смешные фразочки "выдавали?".
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