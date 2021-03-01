«Хосю писяток нализавать, де мой писяток?» - не очень приличные детские перлы, которые разгадали родители

Моя малая однажды потребовала "сильбисеньки" - целый день была истерика, все родственники, бабушки - тетушки, во главе со мной, пытались разгадать сей сканворд. Только к вечеру, все охрипшие и оглохшие, путем тупого перебора всех слов и понятий раскрыли тайну... Оказалось, она хотела услышать сказку - "Жил был у бабушки, серенький козлик"…

Мама моя чуть не сошла с ума , бегая вокруг коляски, в которой я, ее почти взрослая и почти трехлетняя дочь, вопила слово "затюньги". Пока не показала неразумной матери карабин и ремешок с петелькой. "Застегни". Без этого боялась ехать, всегда уважала ПДД ))) До сих пор смеемся, когда вспоминаем ☺

Моя Светланка в 2 года просила купить ей капачки. Я всю голову сломала, что это: кабачки, колпачки, карандаши? Словарный запас у 2-х летки не большой. Дите плачем заходится - купи капачки. А не могу догнать, что это. Думала за ночь забудет. Не тут то было! Утром та же песня. Начались опять расспросы. Путем долгих изысканий и сопоставлений выяснилось, что капачки — это заколочки, которые она днем ранее видела в магазине ☺

Но дольше всего мы расшифровывали загадочного зверя - "писяток", которого Света хотела «нализавать». Дочка сердилась не по-детски от нашего непонимания. И ножкой притопывала, и кричала, и даже слезу пустила.

— Хочу писяток нализавать, де мой писяток?!...

Опять же, метолом «тыка», вычислили, что дочка хочет: петушка на палочке облизывать.

А ещё у нас долго был "капом из хахахутов" - компот из сухофруктов.

А вот лично мои словечки, мама их записывала, поэтому и знаю:

Просила у мамы хын-хын, оказалось, что это молоток.

Пол дня ревела и просила бесика с мазликом - хлебушка с маслом.

Хотела музикатити - оказалось, что это музыкальные часики.

Показала на соседку и сказала: сисюкапидая - оказалось что я видела как на неё сосулька упала.

Достала бабушку угрозами - казюмилицу, не знаю чего бабушка испугалась, но я говорила о том, что схожу к малышу в соседнюю квартиру...

Ещё вот такой был диалог с мамой: "Матани дас?" - а что это? - и я выдала: "Сама кусила, кусила, а ля матела и пакила!"

Оказалось я спросила: "Сметаны дашь?". А потом с обидой прокричала: "Сама кушала, кушала, а я смотрела и плакала!"