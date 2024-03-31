6 ошибок, которые делают все родители подростков

К тому моменту, как сын или дочь превращается в подростка, родители успевают совершить великое множество ошибок. И если ребенок, скорее всего, их не заметит, то с подростком в этом смысле гораздо труднее: он никогда и ни за что не пропустит ни одного вашего промаха. И можете не сомневаться — вы еще не раз услышите о том, какой вы ужасный родитель.