3 лайфхака для развития детей от психолога Павла Зыгмантовича

Например, так: «Смотри, ты для меня дочь, для бабушки внучка, для учителя — ученица. А кто ты еще?» Ребенок скорее всего поймет и скажет, что она еще подруга, покупательница, зрительница (в кино), соседка и так далее. При желании можно упоминать возраст, пол, национальность и расу — это тоже сгодится.