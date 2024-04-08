3 лайфхака для развития детей от психолога Павла Зыгмантовича

Психолог Павел Зыгмантович объясняет, почему ребенку не нужно много игрушек и как сделать его устойчивее к трудностям.
Чтобы ребенок лучше развивался
Оказывается, меньшее число игрушек развивает ребенка лучше. Американцы из университета Толедо добыли где-то 34 малыша в возрасте от 18 до 30 месяцев и поставили на них эксперимент. Они выделили каждому ребенку 15 минут и игрушки, которыми можно было играть как душе угодно.
Но был нюанс: одной половине детей досталось 16 игрушек, а другой — всего 4.
Оказалось, что сценарий у всех малышей один и тот же: если игрушек много, с каждой играют около минуты. Если мало, — около двух минут.
И самое важное: когда игрушек мало, дети регулярно возвращаются к ним и — внимание! — используют по-новому. То есть в такой игре больше творчества.
Меня, кстати, теща научила время от времени прятать часть игрушек, а потом подкидывать их детям (изъяв при этом другую часть). Детям такой маневр нравился без памяти. Еще бы — все время новые игрушки! Все время интересно играть.
Так что постарайтесь, чтобы в одну конкретную единицу времени у вашего ребенка игрушек было поменьше. Постоянно меняйте игрушки, чтобы вновь и вновь побуждать ребенка играть с ними.
Чтобы лучше справлялся с неудачами
Представьте себе эксперимент. Ребенку 4-5 лет предлагают перенести игрушку, которая при прикосновении разваливается (и ребенок думает, что это он ее сломал). Затем ребенку предлагают еще два задания.
Вся хитрость была в том, как именно ребенку предлагали переместить игрушку. Одним детям говорили: «Будешь моим помощником? Надо перенести игрушку», а другим: «Поможешь мне? Надо перенести игрушку». Казалось бы, ну и что? Какая разница? Оказалось, что разница огромна.
- Во-вторых, они же реже соглашались на повторные задания. Неудача (запланированная исследователями) выбивала эти детей из седла — они боялись снова облажаться и поэтому отказывались.
Дело в установке на заданность и установке на развитие. Детям, которых просили быть помощниками, как бы активировали установку на заданность. Поэтому они считали, что раз уж не справились с одним заданием, значит они — плохие помощники. Вообще, в целом плохие.
А дети, которых просили помочь, с помощью экспериментаторов включали у себя установку на развитие. И они думали что-то вроде: «Машинка сломалась — это плохо, но я могу помочь в чем-то другом». Для них фиаско с игрушкой не было поводом сделать выводы о себе.
Если вы хотите сделать своего ребенка устойчивее к неудачам и трудностям, говорите о действиях: «Помоги…», «Сделай…», «Попробуй…» и так далее. С таким подходом при прочих равных ребенок будет относиться к неудачам проще и значит, легче их преодолевать.
Чтобы был креативнее
Креативность ребенка можно поднять очень быстро — минуты за четыре, а то и меньше. Вам нужно лишь спросить у ребенка о тех социальных ролях, которые он выполняет, и побудить его поразмышлять об этом.
Например, так: «Смотри, ты для меня дочь, для бабушки внучка, для учителя — ученица. А кто ты еще?» Ребенок скорее всего поймет и скажет, что она еще подруга, покупательница, зрительница (в кино), соседка и так далее. При желании можно упоминать возраст, пол, национальность и расу — это тоже сгодится.
Как только список озвучен, двигайтесь дальше. Спросите: «А что значит — быть зрительницей? Как это? Что нужно делать? Чего делать нельзя?» Не очень важно, как ребенок ответит. Главное, чтобы он подумал в эту сторону. На выходе вы получите временно более креативного ребенка.
Это результаты исследований психологов из Университета Дьюка (Северная Каролина, США). Они разделили детей на две группы и одной предложили подумать о социальных ролях, а второй группе — о физических атрибутах (глаза, ноги, животы). Затем каждой группе выдали различные задачи на смекалку. Например, такую.
У вас есть медведь, стоящий под деревом и хочет добраться до ветки, на которой висит пчелиный улей с медом. У медведя есть тазик с деталями конструктора. По дереву лезть нельзя, а деталей в тазике не хватит, чтобы построить башню до улья. Как быть?
Дети, которые размышляли о своем теле, решили эту головоломку только в 12,5% случаев. А дети, размышлявшие о своих социальных ролях — в 50% (решение такое — нужно строить башню на тазике, он добавит необходимой высоты).
Примерно такой же эффект был и в других заданиях. Каким-то образом размышление о своих социальных ролях усиливают нашу смекалку-выдумку.
Подчеркну — думать надо о своих социальных ролях. Когда детей побуждали думать о социальных ролях их знакомых, никакого улучшения смекалки не было. Своя рубашка, получается, все-таки ближе к телу.
Кстати говоря, это работает и у взрослых. Попробуете?
Источник: https://zygmantovich.com/?p=19176
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