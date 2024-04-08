РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...
  • Ливень
    всё просто - душ горячий или ванна, так же горячая...Ребенок «перегуля...
  • Ливень
    основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция под...Как по волшебству...

3 лайфхака для развития детей от психолога Павла Зыгмантовича

Психолог Павел Зыгмантович объясняет, почему ребенку не нужно много игрушек и как сделать его устойчивее к трудностям.

be1f2f8d-1fe2-4cca-8470-0ce25dfad6fa
Источник: unsplash.com

Чтобы ребенок лучше развивался

Оказывается, меньшее число игрушек развивает ребенка лучше. Американцы из университета Толедо добыли где-то 34 малыша в возрасте от 18 до 30 месяцев и поставили на них эксперимент. Они выделили каждому ребенку 15 минут и игрушки, которыми можно было играть как душе угодно.

Но был нюанс: одной половине детей досталось 16 игрушек, а другой — всего 4.

Оказалось, что сценарий у всех малышей один и тот же: если игрушек много, с каждой играют около минуты. Если мало, — около двух минут.

И самое важное: когда игрушек мало, дети регулярно возвращаются к ним и — внимание! — используют по-новому. То есть в такой игре больше творчества.

Меня, кстати, теща научила время от времени прятать часть игрушек, а потом подкидывать их детям (изъяв при этом другую часть). Детям такой маневр нравился без памяти. Еще бы — все время новые игрушки! Все время интересно играть.

Так что постарайтесь, чтобы в одну конкретную единицу времени у вашего ребенка игрушек было поменьше. Постоянно меняйте игрушки, чтобы вновь и вновь побуждать ребенка играть с ними.

Чтобы лучше справлялся с неудачами

Представьте себе эксперимент. Ребенку 4-5 лет предлагают перенести игрушку, которая при прикосновении разваливается (и ребенок думает, что это он ее сломал). Затем ребенку предлагают еще два задания.

Вся хитрость была в том, как именно ребенку предлагали переместить игрушку. Одним детям говорили: «Будешь моим помощником? Надо перенести игрушку», а другим: «Поможешь мне? Надо перенести игрушку». Казалось бы, ну и что? Какая разница? Оказалось, что разница огромна.

Во-первых, дети, которых просили быть помощниками, откликались охотнее.
  • Во-вторых, они же реже соглашались на повторные задания. Неудача (запланированная исследователями) выбивала эти детей из седла — они боялись снова облажаться и поэтому отказывались.
2268465e-4e69-4bd7-a501-0db5cce172a1
Источник: unsplash.com

Дело в установке на заданность и установке на развитие. Детям, которых просили быть помощниками, как бы активировали установку на заданность. Поэтому они считали, что раз уж не справились с одним заданием, значит они — плохие помощники. Вообще, в целом плохие.

А дети, которых просили помочь, с помощью экспериментаторов включали у себя установку на развитие. И они думали что-то вроде: «Машинка сломалась — это плохо, но я могу помочь в чем-то другом». Для них фиаско с игрушкой не было поводом сделать выводы о себе.

Если вы хотите сделать своего ребенка устойчивее к неудачам и трудностям, говорите о действиях: «Помоги…», «Сделай…», «Попробуй…» и так далее. С таким подходом при прочих равных ребенок будет относиться к неудачам проще и значит, легче их преодолевать.

Чтобы был креативнее

Креативность ребенка можно поднять очень быстро — минуты за четыре, а то и меньше. Вам нужно лишь спросить у ребенка о тех социальных ролях, которые он выполняет, и побудить его поразмышлять об этом.

Например, так: «Смотри, ты для меня дочь, для бабушки внучка, для учителя — ученица. А кто ты еще?» Ребенок скорее всего поймет и скажет, что она еще подруга, покупательница, зрительница (в кино), соседка и так далее. При желании можно упоминать возраст, пол, национальность и расу — это тоже сгодится.

Как только список озвучен, двигайтесь дальше. Спросите: «А что значит — быть зрительницей? Как это? Что нужно делать? Чего делать нельзя?» Не очень важно, как ребенок ответит. Главное, чтобы он подумал в эту сторону. На выходе вы получите временно более креативного ребенка.

Это результаты исследований психологов из Университета Дьюка (Северная Каролина, США). Они разделили детей на две группы и одной предложили подумать о социальных ролях, а второй группе — о физических атрибутах (глаза, ноги, животы). Затем каждой группе выдали различные задачи на смекалку. Например, такую.

У вас есть медведь, стоящий под деревом и хочет добраться до ветки, на которой висит пчелиный улей с медом. У медведя есть тазик с деталями конструктора. По дереву лезть нельзя, а деталей в тазике не хватит, чтобы построить башню до улья. Как быть?

8a61d6bd-a35e-464c-afd4-b2e5503b8e83
Источник: unsplash.com

Дети, которые размышляли о своем теле, решили эту головоломку только в 12,5% случаев. А дети, размышлявшие о своих социальных ролях — в 50% (решение такое — нужно строить башню на тазике, он добавит необходимой высоты).

Примерно такой же эффект был и в других заданиях. Каким-то образом размышление о своих социальных ролях усиливают нашу смекалку-выдумку.

Подчеркну — думать надо о своих социальных ролях. Когда детей побуждали думать о социальных ролях их знакомых, никакого улучшения смекалки не было. Своя рубашка, получается, все-таки ближе к телу.

Кстати говоря, это работает и у взрослых. Попробуете?

Ссылка на первоисточник
развитие детей

Картина дня

наверх