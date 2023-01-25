Как воспитать в ребенке благодарность

- Мам, а я хочу игрушку! Почему ты мне ее не покупаешь? – заныла моя четырехлетняя Соня, когда мы вышли из магазина.

«Так я ж только что купила тебе заколки, которые ты попросила! Как так?» - мысленно возмутилась я.

- Погоди, давай вспомним, что мы сейчас для тебя выбрали?

- Ну, заколки. А я хочу еще! - Соня готова расплакаться.

Начинаю объяснять, что да, конечно, можно всегда смотреть на то, чего еще нет, и очень переживать. А можно вспомнить, что уже есть. И порадоваться.

- Вот давай подумаем, что у тебя теперь есть две красивые заколочки – розовая единорожка и радуга, и завтра ты можешь их надеть в садик.

- Да, могу, - уже повеселее откликается Сонька, держа меня за руку. – А то так можно все время еще и еще. И весь дом будет в игрушках.

Думаю, приведенный выше пример знаком многим родителям. Когда ребенок требует еще и не усваивает то, что ему покупают. Быстренько порадовался и побежал дальше.

И родителям печально: хочется, чтобы ценил – и купленное, и приготовленное, да и просто чистоту в доме, которую создает мама. Относился бережно, с благодарностью.

Предлагаю вместе порассуждать. Как вы думаете, в каких случаях благодарность у ребенка не вырастет?

Все для тебя

Давайте представим: ребенку все покупают, бабушка или родители как добрые волшебники выполняют все, что только ребенок пожелает – и собаку, и игрушки, и в кружки-секции, какие хочет.

«Ведь наше детство было полным лишений, нам почти ничего не покупали, пусть хоть он порадуется. Детство должно быть наполненным!» - думают они.

И я их понимаю. Правда хочется порадовать любимого ребенка или внука. Проблема в том, что он перестает ценить то, что на него волшебным образом сыпется с неба, может стать более требовательным или неуверенным в себе, не хочет ничего или не знает, чего еще пожелать.

Потому что никаких усилий прилагать не нужно. Только захоти – и все будет, как у Незнайки из сказки Носова, когда у него появилась волшебная палочка.

Для того, чтобы ребенок ценил блага, важно два условия: мера и собственный вклад.

Меру, то есть сколько и чего давать, покупать, разрешать ребенку, определяют сами родители в каждой конкретной семье. Когда слишком мало, когда достаточно, а когда уже избыточно. Приведу пример со сладким. В каких-то семьях детям дают его во время каждой еды, кто-то устанавливает правила – одна печенька/конфета в день. Или в неделю. Важно, чтобы это было согласовано со всеми членами семьи, то есть правила были едиными.

Вклад ребенка – еще одно полезное условие. Когда ребенок по мере сил делает что-то, помогает, а не просто получает все готовое.

Например, если он хочет собаку, то обговариваются обязанности, а не только игры с ней. Если он хочет пригласить гостей, то помогает маме с уборкой и приготовлением еды. Чем старше ребенок, тем больше обязанностей он может выполнять. Причем на постоянной основе, не только по праздникам или перед ними.

На консультациях я часто слышу от родителей подростков, что сын или дочь ничего не делают по дому, посуду и то не допросишься помыть. Это вызывает много печали, злости, чувства безысходности у родителей.

Предлагаю одну практику – не как рецепт от всех проблем, но как опору для эксперимента.

Родители берут лист бумаги, ручку и выписывают, какие обязанности есть в их семье и как часто их надо выполнять. Дальше зовут детей, зачитывают им список, уточняют, все ли вспомнили. Затем эти обязанности распределяют между членами семьи и вносят в таблицу, где у каждого – свой столбик. Здесь конечно поле для обсуждения, поэтому важно в спокойной обстановке это обговорить. Услышать каждого – что он готов делать. Решить, как и через что вы поможете детям соблюдать договоренности, если начнутся «а я не хочу, а я не обязан». Можно повесить эту таблицу на холодильник или другое видное место.

Благодарность связана с умением видеть другого и замечать, чем я могу ему помочь. Тогда я понимаю, какие силы вложены в каждое дело, потому что я это прожил на собственном опыте. И вряд ли буду мусорить на только что подметенный пол. Или потом за собой уберу.

И таким образом учусь ценить то, что делают для меня.

Он и так должен

Где еще вряд ли вырастет благодарный ребенок? Там, где ему твердят: «Ах ты неблагодарный! Мы все для тебя делаем, а ты?!». Из этого обычно рождается чувство вины, злость, протест и прочие вещи. Ребенок не должен, и благодарность взращивается в семье не с помощью обиды и требований родителей, а иначе.

Там, где вся семья относится друг к другу небрежно, где каждый ждет и требует благодарности от другого, ничего не выйдет. Где папа как само собой разумеещееся воспринимает готовый ужин и чистоту в доме, жена – что он зарабатывает деньги, отводит ребенка в сад, а иногда и делает что-то кроме – дарит цветы и подарки. Ведь должен же, а как иначе? И пусть только попробует не сделать, тогда сразу заметят.

Порой мы смотрим не на то, что есть уже, а на то, чего еще не хватает, ждем и требуем этого.

Вряд ли у ребенка вырастет цветок благодарности на такой почве.

Хорошо бы развивать благодарный взгляд в себе – родителям, всей семье. Смотреть на мир, других людей, близких через «благодарные очки». Замечать, радоваться тому, что есть – сегодня, сейчас. Попробовать увидеть, что уже сделал другой. И поблагодарить - не формально, искренне.

Есть такая практика – перед сном записывать или вспоминать, что хорошего случилось за день и кого я могу поблагодарить. Можно делать ее всей семьей.

Например, иногда мы садимся вечером, зажигаем свечу и под уютное мерцание ее пламени вспоминаем, что радостного и хорошего было в сегодняшнем дне, кому и за что мы благодарны. Можно добавить сюда элемент игры – кто больше вспомнит, или просто называть по кругу.

Потому что благодарность связана с умением радоваться и замечать, что хорошего случилось – сегодня, вчера и вообще в моей жизни. Складывать это в сердце, хранить и преумножать.

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Итак, мы поговорили об основных моментах, которые могут помочь. О том, что для развития благодарности нужны некоторые ограничения, чувство меры. Важен собственный вклад ребенка, его усилие – ответственность, а не только пользование благами. И роль семьи здесь центральная – если в семье учатся замечать, что сделал другой, помогать, поддерживать и благодарить, то ребенок усваивает это отношение – к другим, к себе и жизни в целом.

Оригинал статьи опубликован на портале Я-родитель.