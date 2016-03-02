ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11

Саша (5 лет 9 месяцев) устроила истерику. Требует своего, орёт, воет. Причина, в общем-то, не в предмете истерики, а в том, что день был насыщенный, она устала. Я пытаюсь уговорить:

— Саша, надо идти на компромисс. Давай договоримся. Ты знаешь, что такое «компромисс»?

— Нет.

— Компромисс — это когда люди договариваются, идут навстречу друг другу.

— Мама! Ну, если мы с тобой пойдём навстречу друг другу, мы же стукнемся лбами!!!

Вот, ребята, что такое компромисс!