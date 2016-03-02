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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11

Компромисс
Саша (5 лет 9 месяцев) устроила истерику. Требует своего, орёт, воет. Причина, в общем-то, не в предмете истерики, а в том, что день был насыщенный, она устала. Я пытаюсь уговорить: 
— Саша, надо идти на компромисс. Давай договоримся. Ты знаешь, что такое «компромисс»? 
— Нет. 
— Компромисс — это когда люди договариваются, идут навстречу друг другу. 
— Мама! Ну, если мы с тобой пойдём навстречу друг другу, мы же стукнемся лбами!!! 
Вот, ребята, что такое компромисс! 
 
Веселые цифры
Спрашиваю Машу (5 лет 9 месяцев): 
— Чего, это у тебя все цифры в прописях пляшут? 
— Это у них дискотека. 
 
Испорченная прогулка
— Наташ, сколько тебе лет? 
— Четыре. 
— А через неделю сколько будет? 
— Сколько, сколько... Мамочка, ну зачем ты мне такие вопросы задаёшь? Вот всё хорошо было, мы шли спокойно, шли, а теперь мне думать придётся, считать. Ну зачем? 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11

 
И так всю жизнь!
Сын (9 лет) не выспался, одевается в школу и бурчит: 
— Что за жизнь! Каждый день одно и то же: школа, уроки, домашнее задание, поел, помылся, спать! 
— Лёш, ну ты же ещё успеваешь и поиграть, и телевизор посмотреть... 
— Мама, процент удовольствий в этом тухлом алгоритме так мал, что его можно и не учитывать!
 
 
Умеют же люди!
Как известно, пульт от телевизора — это символ власти в семье. Наш папа, как всегда, задремал с этим самым символом. На любую попытку отнять пульт он бурчал что-то типа: 
— Я смотрю!!! 
Насмотревшись на эту борьбу, Лиза (4 года 7 месяцев) с завистью произносит: 
— Вот умеют же люди смотреть телевизор с закрытыми глазами! 
Загадочный предмет
Ксюша (3 года): 
— Мама, а что это? 
— Калькулятор. 
— А зачем он? 
— Чтобы считать. 
Задумчиво разглядывает сей предмет... 
— А что считать-то, кнопки, что ли? 
 
Что-нибудь хорошее…
Cыну было лет шесть. Не может уснуть вечером. Я говорю: 
— Закрой глаза и представляй что-нибудь хорошее. 
Он закрыл глаза, лежит, улыбается, я спрашиваю: 
— Что ты представляешь? 
— Пирожки! 
 
Вредная тропинка
Сын гостил у бабушки. Приезжаю, у него ободраны руки и колени, спрашиваю: 
— Ванечка, что случилось? 
— Тропинкой поцарапался. 
 
Общее у птиц и самолетов
Я тут как-то спросил у малого: 
— Что общего у птиц и самолётов? 
Ожидал услышать что-нибудь про небо и крылья... А мне в ответ: 
— И птицы, и самолёты летят в тёплые края. 
 
Хлорка
Гоша (6 лет): 
— Я в бассейн не пойду. На меня там хлорка нападает всё время. 
Свинья погибает!
Из ванной, где малявочка купается, доносятся вопли. Захожу: 
— Доча, не кричи. 
— Это не я, это — свинья. 
— Хорошо, передай свинье, чтоб не орала. 
— Она не может: её в воде топят! 

 
Благой порыв
— Я сейчас съем конфету и буду дальше делать уроки. От этих конфет очень хорошо думается. Я вот съела одну на перемене, и мне сразу же захотелось ответить таблицу умножения. 
Я, с надеждой: 
— Ну, и ответила? 
— Нет, это же на природоведении было! 
 
Нелегкая работа жонглера
— Сегодня к нам в садик приходил жонглер и дрессировал шарики!
 
Размышления о жизни
— Пап, а меня в садике Ваня за косички дёргает. 
— Саш, ну это, наверное, ты ему нравишься. Мальчики так всегда делают, когда девочка нравится. 
— А ты в садике дёргал за косички? 
— Дёргал. 
Сопит, раздумывает. Сообразила: 
— Значит, ты всем девочкам волосы повыдергал и женился на маме, да? 
 
Домашний криминал
Даша подходит ко мне с «квадратными» глазами: 
— Мама, почему в раковине тело моей куклы?! 
Уличный криминал
Едем в машине, я замечаю возмущённо, что кто-то спёр с колодца на дороге крышку люка. Ваня: 
— И что, украли всю воду? 
 
Другое волшебное слово
Сыночек (2 года 5 месяцев) покушал, встал из-за стола, громко говорит: 
— Спасибо! 
Я отвечаю: 
— Пожалуйста, радость моя! 
Ребёнок, по-видимому, не удовлетворен моим ответом. Повторяет: 
— Спасибо!!! — и внимательно ждёт ответа. 
Я повторяю: 
— Пожалуйста, мой зайчик!!! 
Видимо, так и не получив ожидаемого ответа, специально для меня отчётливо поясняет: 
— Надо сказать: «На здоровье!!!» 
Чувствуется влияние детского сада. 
 

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11
Столетник
Машенька (2,5 года) узнала, что колючий цветок алоэ зовётся ещё и столетником. Умилённо глядя на папу и маму: 
— Столетники вы мои... 
Особенно радовалась мама. 
 
Тяжелый подсчет
Незнакомая женщина спрашивает у Кати: 
— Сколько тебе лет? 
На что Катя показывает три пальца и отвечает: 
— На, считай! 
 
Ни разу не грамотные
— Сашенька, тебе надо английский язык выучить. 
— Зачем? 
— Чтобы тебя могли понять в любой стране мира. А то приедешь в другую страну, а тебя никто не понимает. 
— Надо их научить. 
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