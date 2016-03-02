ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 11

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Компромисс
|Саша (5 лет 9 месяцев) устроила истерику. Требует своего, орёт, воет. Причина, в общем-то, не в предмете истерики, а в том, что день был насыщенный, она устала. Я пытаюсь уговорить:
— Саша, надо идти на компромисс. Давай договоримся. Ты знаешь, что такое «компромисс»?
— Нет.
— Компромисс — это когда люди договариваются, идут навстречу друг другу.
— Мама! Ну, если мы с тобой пойдём навстречу друг другу, мы же стукнемся лбами!!!
Вот, ребята, что такое компромисс!
|Веселые цифры
|Спрашиваю Машу (5 лет 9 месяцев):
— Чего, это у тебя все цифры в прописях пляшут?
— Это у них дискотека.
|Испорченная прогулка
|— Наташ, сколько тебе лет?
— Четыре.
— А через неделю сколько будет?
— Сколько, сколько... Мамочка, ну зачем ты мне такие вопросы задаёшь? Вот всё хорошо было, мы шли спокойно, шли, а теперь мне думать придётся, считать. Ну зачем?
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|И так всю жизнь!
|Сын (9 лет) не выспался, одевается в школу и бурчит:
— Что за жизнь! Каждый день одно и то же: школа, уроки, домашнее задание, поел, помылся, спать!
— Лёш, ну ты же ещё успеваешь и поиграть, и телевизор посмотреть...
— Мама, процент удовольствий в этом тухлом алгоритме так мал, что его можно и не учитывать!
|Умеют же люди!
|Как известно, пульт от телевизора — это символ власти в семье. Наш папа, как всегда, задремал с этим самым символом. На любую попытку отнять пульт он бурчал что-то типа:
— Я смотрю!!!
Насмотревшись на эту борьбу, Лиза (4 года 7 месяцев) с завистью произносит:
— Вот умеют же люди смотреть телевизор с закрытыми глазами!
|Загадочный предмет
|Ксюша (3 года):
— Мама, а что это?
— Калькулятор.
— А зачем он?
— Чтобы считать.
Задумчиво разглядывает сей предмет...
— А что считать-то, кнопки, что ли?
|Что-нибудь хорошее…
|Cыну было лет шесть. Не может уснуть вечером. Я говорю:
— Закрой глаза и представляй что-нибудь хорошее.
Он закрыл глаза, лежит, улыбается, я спрашиваю:
— Что ты представляешь?
— Пирожки!
|Вредная тропинка
|Сын гостил у бабушки. Приезжаю, у него ободраны руки и колени, спрашиваю:
— Ванечка, что случилось?
— Тропинкой поцарапался.
|Общее у птиц и самолетов
|Я тут как-то спросил у малого:
— Что общего у птиц и самолётов?
Ожидал услышать что-нибудь про небо и крылья... А мне в ответ:
— И птицы, и самолёты летят в тёплые края.
|Хлорка
|Гоша (6 лет):
— Я в бассейн не пойду. На меня там хлорка нападает всё время.
|Свинья погибает!
|Из ванной, где малявочка купается, доносятся вопли. Захожу:
— Доча, не кричи.
— Это не я, это — свинья.
— Хорошо, передай свинье, чтоб не орала.
— Она не может: её в воде топят!
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|Благой порыв
|— Я сейчас съем конфету и буду дальше делать уроки. От этих конфет очень хорошо думается. Я вот съела одну на перемене, и мне сразу же захотелось ответить таблицу умножения.
Я, с надеждой:
— Ну, и ответила?
— Нет, это же на природоведении было!
|Нелегкая работа жонглера
|— Сегодня к нам в садик приходил жонглер и дрессировал шарики!
|Размышления о жизни
|— Пап, а меня в садике Ваня за косички дёргает.
— Саш, ну это, наверное, ты ему нравишься. Мальчики так всегда делают, когда девочка нравится.
— А ты в садике дёргал за косички?
— Дёргал.
Сопит, раздумывает. Сообразила:
— Значит, ты всем девочкам волосы повыдергал и женился на маме, да?
|Домашний криминал
|Даша подходит ко мне с «квадратными» глазами:
— Мама, почему в раковине тело моей куклы?!
|Уличный криминал
|Едем в машине, я замечаю возмущённо, что кто-то спёр с колодца на дороге крышку люка. Ваня:
— И что, украли всю воду?
|Другое волшебное слово
|Сыночек (2 года 5 месяцев) покушал, встал из-за стола, громко говорит:
— Спасибо!
Я отвечаю:
— Пожалуйста, радость моя!
Ребёнок, по-видимому, не удовлетворен моим ответом. Повторяет:
— Спасибо!!! — и внимательно ждёт ответа.
Я повторяю:
— Пожалуйста, мой зайчик!!!
Видимо, так и не получив ожидаемого ответа, специально для меня отчётливо поясняет:
— Надо сказать: «На здоровье!!!»
Чувствуется влияние детского сада.
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|Столетник
|Машенька (2,5 года) узнала, что колючий цветок алоэ зовётся ещё и столетником. Умилённо глядя на папу и маму:
— Столетники вы мои...
Особенно радовалась мама.
|Тяжелый подсчет
|Незнакомая женщина спрашивает у Кати:
— Сколько тебе лет?
На что Катя показывает три пальца и отвечает:
— На, считай!
|Ни разу не грамотные
|— Сашенька, тебе надо английский язык выучить.
— Зачем?
— Чтобы тебя могли понять в любой стране мира. А то приедешь в другую страну, а тебя никто не понимает.
— Надо их научить.
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